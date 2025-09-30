Sáng 30/9: Giá vàng nhẫn, vàng miếng lại lập đỉnh mới

Mở cửa phiên giao dịch sáng nay, nhà vàng Mi Hồng (TP.HCM) tiếp tục điều chỉnh giá vàng nhẫn lên 131,8 - 133,3 triệu đồng/lượng (mua - bán), tăng thêm 1,6 triệu đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với cùng thời điểm sáng hôm qua. Trong khi đó, giá vàng miếng tại Mi Hồng nâng lên mức 135,5 - 136,5 triệu đồng/lượng, tăng 1,5 triệu đồng/lượng.

Ở các thương hiệu khác, giá vàng miếng Bảo Tín Minh Châu, PNJ, DOJI và Công ty SJC hiện cùng niêm yết ở mức 134,5 - 136,5 triệu đồng/lượng, giữ nguyên so với chốt phiên giao dịch ngày hôm qua.

Diễn biến giá vàng trong 1 tuần qua. (Nguồn: Cafef)

Giá vàng nhẫn tại các doanh nghiệp này cũng chưa điều chỉnh so với đóng cửa phiên giao dịch hôm qua. Cụ thể, Bảo Tín Minh Châu giữ giá vàng nhẫn ở mức 130,6 - 133,6 triệu đồng/lượng; PNJ và DOJI cùng ở mức 129,9 - 132,9 triệu đồng/lượng; Công ty SJC 129,7 - 132,4 triệu đồng/lượng. Nếu so với cùng thời điểm sáng hôm qua, giá vàng miếng và vàng nhẫn tại các doanh nghiệp này đã tăng trung bình khoảng 1 triệu đồng/lượng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng hiện đang giao ở mốc 1.838 USD/ounce. Giá vàng đã có ngày đầu tuần giao dịch đầy biến động. Vàng liên tiếp lập đỉnh mới, được thúc đẩy bởi nhu cầu trú ẩn an toàn trong bối cảnh nguy cơ chính phủ Mỹ đứng trước nguy cơ đóng cửa.

Tâm điểm lo ngại hiện nay là việc Quốc hội Mỹ phải thông qua một dự luật chi tiêu ngắn hạn trước hạn chót vào thứ Tư để tránh kịch bản "ngừng hoạt động". Dự luật hiện chỉ cấp ngân sách cho chính phủ đến giữa tháng 11. Các lãnh đạo Quốc hội dự kiến sẽ gặp Tổng thống Trump tại Nhà Trắng ngay trong hôm nay để đàm phán.

Sự bất ổn này đã tạo áp lực lên đồng USD khi bước vào tuần mới, đồng thời tiếp thêm lực đẩy cho vàng. Giới phân tích cho rằng dòng tiền đang tìm đến vàng như kênh trú ẩn ưu tiên, bất chấp những cảnh báo giá tăng quá nóng. Cuối tuần qua, quỹ tín thác vàng lớn nhất thế giới SPDR Gold Trust tiếp tục mua thêm 18 tấn vàng. Tuy vậy, tổng lượng nắm giữ của các quỹ ETF toàn cầu hiện vẫn thấp hơn đáng kể so với mức kỷ lục năm 2020.

Trong khi đó, thị trường chứng khoán toàn cầu đêm qua biến động nhẹ, từ đi ngang đến tăng. Các chỉ số chứng khoán Mỹ được dự báo mở cửa trong sắc xanh khi phiên New York bắt đầu.

Theo giới chuyên gia, giá vàng hiện đang duy trì quanh vùng kỷ lục mới. Sự bất ổn chính trị tại Mỹ khiến đồng USD chịu áp lực, qua đó tiếp thêm động lực cho đà tăng của kim loại quý. Tuy nhiên, trong ngắn hạn, thị trường vẫn đối diện rủi ro cao xảy ra một nhịp điều chỉnh sâu hoặc giai đoạn củng cố về mặt kỹ thuật. Dù vậy, xu hướng dài hạn vẫn được đánh giá là tăng, với khả năng vàng sẽ tiếp tục thiết lập những đỉnh giá mới.

Deutsche Bank mới đây đã nâng dự báo giá vàng lên 4.000 USD/ounce vào cuối năm 2025, dựa trên lực cầu kỷ lục từ các ngân hàng trung ương, đồng USD suy yếu và những bất ổn kéo dài liên quan đến tính độc lập của Fed. Trong khi đó, Goldman Sachs cũng nâng dự báo cuối năm 2025 lên 3.700 USD/ounce (so với mức 3.300 USD trước đó), đồng thời đưa ra kịch bản tích cực hơn, cho rằng giá vàng hoàn toàn có thể chạm mốc 4.500 USD/ounce.