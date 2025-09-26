Hoàn tất sáp nhập, vốn hóa 1 DN bất động sản tăng vọt lên gần 80.000 tỷ, chỉ đứng sau Vinhomes, tài sản Chủ tịch hơn 48.000 tỷ đứng Top3 sàn chứng khoán

Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

26-09-2025 - 07:43 AM | Doanh nghiệp

Ngày 25/9, Công ty Cổ phần Tập đoàn Sunshine (Sunshine Group - mã CK: KSF) báo cáo về kết quả đợt phát hành cổ phiếu để chào mua công khai toàn bộ cổ phiếu SSH của CTCP Phát triển Sunshine Homes.

Tỷ lệ hoán đổi là SSH : KSF = 1 : 1,6, có nghĩa là 1 cổ phiếu SSH sẽ được hoán đổi thành 1,6 cổ phiếu KSF phát hành thêm. Ngày kết thúc đợt phát hành là ngày 17/9/2025.

Theo đó, KSF đã phát hành 599.787.308 cổ phiếu, tương đương 99,96% tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành cho 95 nhà đầu tư gồm 94 nhà đầu tư trong nước và 1 nhà đầu tư nước ngoài. ﻿

Sau phát hành, vốn điều lệ của KSF gần 8.998 tỷ đồng. Công ty có 434 cổ đông, 426 cổ đông trong nước và 8 cổ đông nước ngoài. Công ty chỉ có 1 cổ đông lớn chính là ông Đỗ Anh Tuấn - Chủ tịch HĐQT sở hữu hơn 552,7 triệu cổ phiếu, tương ứng với tỷ lệ sở hữu là 61,43% vốn điều lệ công ty.﻿

Với thị giá hiện tại là 84.500 đồng/cp, vốn hóa thị trường của KSF sau đợt phát hành là hơn 76.000 tỷ đồng, điều này đưa công ty thành doanh nghiệp bất động sản có vốn hóa lớn nhì thị trường sau Vinhomes (VHM), vượt qua Becamex IDC (BCM), Kinh Bắc (KBC), Khang Điền (KDH).

Đồng thời, sau phát hành, khối tài sản của ông Đỗ Anh Tuấn cũng tăng lên đáng kể, với ﻿hơn 552,7 triệu cổ phiếu KSF, hơn 19,5 triệu cổ phiếu SCG và gần 18 triệu cổ phiếu KLB tổng giá trị gần 48.270 tỷ đồng.

Được biết, việc Sunshine Homes sáp nhập vào Tập đoàn Sunshine (Sunshine Group) là một phần trong chiến lược tái cấu trúc của Tập đoàn Sunshine, nhằm hợp nhất sức mạnh và tối ưu hóa việc quản trị, đồng thời củng cố vị thế của hệ sinh thái Sunshine trên thị trường bất động sản.

