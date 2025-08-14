Sắp xuất hiện đại đô thị, giá nhà đất tại một vùng ven Hà Nội 'nổi sóng'

Huyện Mê Linh (cũ) từng là nơi xảy ra một cơn sốt đất khi khi dự án đường Vành đai 4 khởi công và thông tin về cầu Hồng Hà được đẩy nhanh tiến độ. Đến nay, giá đất tại khu vực này lại tiếp tục "nóng" lên khi Tập đoàn Sun Group đề xuất nghiên cứu quy hoạch và đầu tư một tổ hợp đô thị quy mô lớn ở đây.

Theo khảo sát, thời gian gần đây, giá bất động sản tại xã Mê Linh có xu hướng tăng lên rõ rệt, trong đó giá nhà mặt phố tăng khoảng 20 - 30% so với cùng kỳ năm ngoái.

Nhiều căn nhà đất nằm ở mặt đường kinh doanh đang được rao bán với giá khoảng 70 - 110 triệu đồng/m². Thậm chí, có những lô đất đang được bán với giá khoảng 150 - 200 triệu đồng/m².

Ví dụ, một lô đất mặt đường quốc lộ có diện tích 70m² đang được rao bán với giá 10 tỷ đồng, tương đương hơn 142 triệu đồng/m². Một lô đất mặt đường khác có diện tích 80m² đang được bán với giá 12,5 tỷ đồng, tương đương 156 triệu đồng/m².

Chị Lê Thị Duyên - một môi giới nhà đất cho biết, khoảng 3 tháng gần đây, rất nhiều nhà đầu tư quan tâm đến đất Mê Linh. Bắt đầu khoảng 2-3 tháng nay, giá nhà đất tại khu vực này lại tiếp tục tăng trước thông tin một số dự án của các chủ đầu tư lớn sắp được triển khai.

“ Giá những lô đất mặt đường hiện đã lên đến 150 triệu đồng/m². Ngay cả các lô đất trên mặt ngõ ô tô cũng có giá 50 - 70 triệu đồng/m². Dù giá cao nhưng nhiều chủ đất hiện vẫn có tâm lý giữ đất để đẩy giá ”, chị Duyên cho hay.

Giá nhà đất Mê Linh lại "nổi sóng". (Ảnh minh họa)

Cũng theo chị Duyên, sau Tết Nguyên đán, giá bất động sản ở Mê Linh chưa có nhiều biến động, chủ yếu tăng ở những dự án có pháp lý rõ ràng và đất dân sinh. Tuy nhiên, khi có thông tin nghiên cứu quy hoạch của một đại đô thị thì giá đất mới bắt đầu tăng mạnh.

“ Thực tế, đất tại Mê Linh đã rất nhiều lần tăng giá, cứ mỗi lần có thông tin mới, giới đầu tư lại kéo nhau về đây hỏi nhiều, khiến giá đất lại biến động ”, chị Duyên cho biết.

Không chỉ nhà đất thổ cư mà tại các dự án khu đô thị, nhà biệt thự ở Mê Linh cũng tăng phổ biến 30 - 40% so với cùng thời điểm năm 2024.

Tại dự án Long Việt Riverside, giá bán nhà biệt thự, liền kề tại đây đang ở mức 80 - 120 triệu đồng/m², phổ biến nhất ở mức 95 triệu đồng/m², tăng khoảng hơn 60% so với 1 năm trước.

Hay dự án HUD Mê Linh Central, giá bán nhà biệt thự, liền kề hiện dao động từ 60 - 85 triệu đồng/m², phổ biến nhất ở mức 77 triệu đồng/m², tăng khoảng 25% so với năm 2024.

Anh Hoàng Ngọc Tuân - một nhà đầu tư cá nhân sống tại phường Cầu Giấy (Hà Nội) cho biết: “ Tôi quan tâm đến đất Mê Linh từ cuối năm ngoái khi giá đất tại đây vẫn còn thấp so với nhiều nơi khác. Nhưng khi có tin về khu đô thị mới, tôi quyết định khảo sát thực tế và nhận thấy nhiều điểm tương đồng với Đông Anh cách đây 3 - 5 năm, đó là giá đất bắt đẩu nổi sóng ”.

Cẩn trọng "gãy sóng"

Ông Phạm Đức Toản, Tổng Giám đốc Công ty EZ Property cảnh báo, hiện tượng "đất nóng theo quy hoạch" đã lặp lại ở nhiều vùng ven Hà Nội như Đông Anh, Long Biên, Hoài Đức... Nhưng nếu nhà đầu tư không phân biệt được giữa quy hoạch đã được phê duyệt và chỉ là đề xuất nghiên cứu, sẽ rất dễ mua phải đất bị thổi giá hoặc vướng pháp lý.

Giá nhiều lô đất trong ngõ ô tô ở Mê Linh cũng tăng đến 20% chỉ sau 1 năm.

Ông Toản nhấn mạnh: “ Mê Linh có tiềm năng nhờ vị trí và quỹ đất lớn. Nhưng đầu tư lúc này chỉ phù hợp với người có tầm nhìn 5 - 7 năm, không vay ngân hàng, không kỳ vọng lướt sóng. Nếu không, rủi ro ‘ôm hàng’ dài hạn rất cao .”

Bên cạnh đó, theo ông Toản, dù Mê Linh dù có vành đai 4 đi qua nhưng thực tế đường vành đai 4 chỉ mang tính chất liên vùng và phần lớn đi trên cao, qua nhiều diện tích đất nông nghiệp, khá giống đường cao tốc. Đây không phải trục giao thông xuyên đô thị nên dù có thêm thông tin khởi công hay hoàn thành cũng khó có thể đẩy bất động sản tăng nóng tiếp nếu không có những khu đô thị được tạo lập và hình thành dọc trục đường này.

Ông Toản cũng cho biết, ngay cả những khu vực liên tục hưởng lợi từ thông tin quy hoạch như Hoài Đức, Mê Linh, nhiều dự án quanh vành đai 3.5 còn chưa được lấp đầy, hàng chục dự án trong tình trạng "đắp chiếu", không có người về ở thì kỳ vọng đầu tư chờ tăng giá hay khai thác cho thuê, kinh doanh xung quanh đường vành đai 4 còn rất xa xôi. Chưa kể thời gian để hoàn thành một đường vành đai không phải trong ngắn hạn mà có thể kéo dài.

Ông Nguyễn Văn Đính - Chủ tịch Hội môi giới bất động sản cũng cho biết, thời điểm trước, thị trường bất động sản đã xuất hiện tình trạng bùng nổ giá bán tại nhiều khu vực khi có thông tin quy hoạch hạ tầng, tuy nhiên điều này hầu hết mang tính chất lợi dụng thông tin nhằm đẩy giá thị trường lên cao.

Thực tế, những nhà đầu tư khi rót vốn mua bất động sản tại các khu vực này vào thời điểm trước đều mong muốn có lãi, sản phẩm thanh khoản tốt nhưng cuối cùng lại không thanh khoản được, tìm phương án cắt lỗ nên rơi vào tình cảnh khó khăn.

Theo ông Đính, những khu vực bị thổi giá sẽ nhanh chóng hạ nhiệt, bởi thị trường đang có xu hướng trở về giá trị thực.

Chuyên gia kinh tế Nguyễn Minh Phong cũng cho rằng, hạ tầng là đòn bẩy gia tăng giá trị của bất động sản. Do đó, quy hoạch các dự án hạ tầng luôn là yếu tố then chốt dễ bị giới đầu cơ lợi dụng tạo ra những cơn sốt đất, đẩy giá bất động sản lên cao gấp nhiều lần so với giá trị thực.

Trên thực tế, nhiều nhà đầu tư đã rơi vào cảnh lao đao khi “sóng gãy”, không thể thoát hàng. Vì thế, người dân cần hết sức tỉnh táo, tránh tâm lý đám đông khi chọn mua bất động sản "ăn theo" quy hoạch.