Sau nhà máy 2.200 tỷ đồng tại Hưng Yên, ông lớn bán lẻ Nhật Bản muốn làm điều tương tự tại Tây Ninh

Trong khuôn khổ chuyến công tác xúc tiến, thúc đẩy hợp tác đầu tư Nhật Bản, chiều 17/11, Đoàn công tác xúc tiến lao động, đầu tư và thương mại tỉnh Tây Ninh do Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Quyết làm trưởng đoàn đã tổ chức thành công “Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh Tây Ninh tại vùng Kansai”.



Tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Tây Ninh Phạm Tấn Hòa nhấn mạnh Nhật Bản tiếp tục là đối tác kinh tế quan trọng của địa phương. Hiện Tây Ninh đang có 176 dự án FDI đến từ Nhật Bản với tổng vốn hơn 1,26 tỷ USD, đứng thứ 4 trong số 40 quốc gia và vùng lãnh thổ rót vốn vào tỉnh. Các dự án trải rộng trên nhiều lĩnh vực trụ cột của tăng trưởng kinh tế.



Ông Phạm Tấn Hòa.

Lợi thế lớn của Tây Ninh đến từ vị trí chiến lược – cửa ngõ phía Tây kết nối TP.HCM với Đồng bằng sông Cửu Long và hành lang kinh tế phía Nam, đồng thời là điểm trung chuyển quan trọng với Campuchia với 4 cửa khẩu quốc tế.



Về hạ tầng công nghiệp, Tây Ninh đặt mục tiêu đến năm 2030 hình thành 59 khu công nghiệp và 82 cụm công nghiệp với tổng diện tích 21.372 ha, trong đó hơn 1.000 ha đất sạch đã sẵn sàng cho các nhà đầu tư mới.



Tại các phiên thảo luận, nhiều tập đoàn Nhật Bản bày tỏ kế hoạch rót vốn và mở rộng dự án tại Tây Ninh.

Tập đoàn Acecook, nhà bán lẻ lớn của Nhật Bản, nghiên cứu đầu tư nhà máy sản xuất tại Tây Ninh.

Acecook cho biết đang nghiên cứu khả năng đầu tư nhà máy sản xuất tại tỉnh; Tập đoàn Yumoto cân nhắc mở rộng dự án hiện hữu; Sumitomo Forestry xem xét đầu tư vào năng lượng tái tạo; còn ST Trading đề xuất hợp tác phân phối thiết bị khoa học – công nghệ và nghiên cứu ứng dụng. Một số doanh nghiệp Nhật cũng quan tâm triển khai chương trình đào tạo tiếng Nhật để nâng cao chất lượng nhân lực địa phương.



Ngoài các phiên tương tác doanh nghiệp, hội nghị còn ghi nhận việc ký kết các thỏa thuận hợp tác chiến lược giữa Tây Ninh và các đối tác vùng Kansai.



Liên quan đến Acecook – doanh nghiệp đang xem xét đầu tư vào Tây Ninh, tập đoàn này hiện sở hữu hai công ty con ở nước ngoài là Acecook Việt Nam và Acecook Myanmar, cùng mạng lưới xuất khẩu sang hơn 40 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Tại Việt Nam, Acecook đã có hơn 30 năm hoạt động, thành lập năm 1993 và vận hành nhà máy từ năm 1995. Công ty hiện giữ vị trí số 1 trên thị trường mì ăn liền, chiếm khoảng 40% thị phần với hơn 3,3 tỷ sản phẩm được tiêu thụ mỗi năm trong nước.



Ngày 16/10 vừa qua, Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam đã khởi công nhà máy Thăng Long tại Khu công nghiệp Thăng Long II (Hưng Yên). Dự án có tổng vốn đầu tư 2.200 tỷ đồng, triển khai trên khu đất 10 ha, bao gồm khu xưởng sản xuất và khu văn phòng.

Nhà máy dự kiến vận hành từ tháng 1/2027, với 5 dây chuyền sản xuất và công suất khoảng 750 triệu gói mỗi năm, qua đó gia tăng năng lực cung ứng sản phẩm cho cả thị trường trong nước và xuất khẩu.