Sau vòm thép lớn nhất hành tinh của Việt Nam, Đại Dũng đảm nhận việc mới tại bảo tàng 700 triệu USD ở Saudi Arabia do vợ của Thái tử điều hành

Sau khi đảm nhận gần 15.000 tấn kết cấu thép cho dự án Trung tâm Hội chợ Triển lãm Quốc gia tại Cổ Loa (Hà Nội) – từ khâu thiết kế, chế tạo đến lắp dựng, CTCP Cơ khí Xây dựng thương mại Đại Dũng Đại Dũng (Tập đoàn Đại Dũng) tiếp tục thực hiện một dự án mang tầm quốc tế tại Riyadh (Saudi Arabia): Bảo tàng Misk Ilmi trị giá 700 triệu USD, công trình biểu tượng gắn liền với Tầm nhìn 2030 của Saudi Arabia.



Ở dự án này, Đại Dũng đảm nhận 7.000 tấn kết cấu thép, thiết kế toàn bộ bản vẽ Tekla Structures, cung cấp và thi công lắp dựng với tổng giá trị gói thầu 52 triệu USD, khoảng 1.300 tỷ đồng. Công trình có mái vòm uốn cong tích hợp năng lượng sạch, tạo nên không gian rộng lớn và thể hiện rõ dấu ấn thương hiệu Việt tại một trong những thị trường khó tính nhất thế giới.﻿

Đầu tháng 6/2024, một chuyến bay từ sân bay Tân Sơn Nhất đến sân bay quốc tế Quốc vương Khalid (Saudi Arabia) đã ghi dấu sự hiện diện của doanh nghiệp Việt Nam tại Trung Đông. Người đại diện chuyến đi là ông Đào Nhất Duy (43 tuổi), giám đốc kinh doanh quốc tế của Tập đoàn Đại Dũng, đồng thời là tổng giám đốc Công ty Đại Dũng Ả Rập. Ông đảm nhiệm vai trò điều hành gói thầu thi công kết cấu thép cho dự án Bảo tàng Khoa học và Công nghệ tại Riyadh.

Ông Đào Nhất Duy (bìa trái) trao đổi công việc cùng các chuyên gia tại văn phòng ở Ả Rập.

Trước đó, Đại Dũng từng gây chú ý khi là doanh nghiệp Việt Nam duy nhất tham gia cung ứng kết cấu thép cho hai sân vận động tổ chức các trận đấu tại World Cup 2022 ở Qatar. Thành công này đã mở ra cơ hội để doanh nghiệp tiếp cận dự án bảo tàng tại Ả Rập Xê Út, vốn do chủ đầu tư thuộc gia đình Thái tử Mohammed Bin Salman phát triển.



Theo ông Đào Nhất Duy, để có được hợp đồng, doanh nghiệp Việt đã vượt qua nhiều đối thủ đến từ UAE, Saudi Arabia và Thổ Nhĩ Kỳ nhờ đưa ra phương án triển khai, giải pháp thi công, cũng như kế hoạch quản lý chất lượng và tiến độ được đánh giá cao.

Sau khi trúng thầu, đối tác thảo một hợp đồng kỷ lục lên đến… 1.428 trang bằng tiếng Anh với vô vàn điều kiện ngặt nghèo. Đặc biệt, công trình này do chính vợ của Thái tử điều hành nên mọi sai sót đều phải đưa về bằng 0 từ trang hợp đồng đến công trường.

Người lao động của Đại Dũng sản xuất các đơn hàng quốc tế tại nhà máy đặt ở TP.HCM.

Hiện nay, văn phòng và công trường của Đại Dũng đặt gần khu vực dự án luôn hoạt động với cường độ cao. Ông Duy trực tiếp quản lý công việc hằng ngày cùng đội ngũ 18 chuyên gia quốc tế trong lĩnh vực kết cấu thép, đến từ châu Âu, Mỹ, Brazil, Ai Cập…, cùng các công nhân nhiều quốc tịch khác. Doanh nghiệp cho biết số lượng chuyên gia sẽ còn tiếp tục tăng trong giai đoạn cao điểm thi công.﻿

Ông Duy cho hay ở Riyadh cộng đồng người Việt chỉ vỏn vẹn khoảng 70 người, có ba công ty Việt có văn phòng đại diện, ngoài Đại Dũng là FPT, mới đây là VinFast.

Ông Trịnh Tiến Dũng – chủ tịch Tập đoàn Đại Dũng – cho hay sứ mệnh của doanh nghiệp là “đưa Việt Nam ra thế giới” với những sản phẩm cơ khí, kết cấu chất lượng cao bằng tinh thần và sự sáng tạo của người Việt.﻿