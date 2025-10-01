SHB nhiều năm trong TOP đóng góp ngân sách quốc gia, tích cực đồng hành hoạt động an sinh xã hội

Theo số liệu từ CafeF Lists 2025, 200 doanh nghiệp lớn nhất trong danh sách VNTAX 200 đã nộp gần 800.000 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước năm 2024, tương đương khoảng 40% tổng thu ngân sách quốc gia. Riêng khu vực tư nhân đóng góp gần 245.000 tỷ đồng, trong đó có nhiều doanh nghiệp nộp trên 10.000 tỷ đồng. Đây là minh chứng rõ ràng cho sức bật của khu vực kinh tế tư nhân – một trong những động lực tăng trưởng quan trọng của nền kinh tế Việt Nam.

Trong bức tranh này, SHB ghi dấu với mức đóng góp gần 2.500 tỷ đồng, đứng trong TOP 20 ngân hàng tư nhân nộp ngân sách nhiều nhất. Con số này thể hiện quy mô tài chính ngày càng lớn mạnh, đồng thời cho thấy ngân hàng đang duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định, hiệu quả quản trị tốt và sự thích ứng linh hoạt trước biến động thị trường.

Thực tế, nhiều năm qua, SHB luôn giữ vị thế trong nhóm ngân hàng tư nhân có mức nộp ngân sách cao. Lũy kế giai đoạn 2021–2023, ngân hàng đã đóng góp hơn 5.500 tỷ đồng vào ngân sách quốc gia, tương đương khoảng 1/5 tổng lợi nhuận trước thuế cùng kỳ. Không chỉ mang ý nghĩa tài chính, khoản đóng góp này còn tạo nguồn lực cho các lĩnh vực trọng yếu như giáo dục, y tế, hạ tầng và an sinh xã hội. Điều đó khẳng định triết lý xuyên suốt của SHB: phát triển bền vững phải đi đôi với trách nhiệm quốc gia và cộng đồng.

Đằng sau con số 2.500 tỷ đồng nộp ngân sách không chỉ là kết quả kinh doanh đơn thuần, mà còn là thể hiện của một chiến lược phát triển toàn diện. SHB kiên định với định hướng: tăng trưởng không tách rời trách nhiệm với cộng đồng và quốc gia. Ngân hàng bám sát các trụ cột quan trọng trong chiến lược chuyển đổi mạnh mẽ và toàn diện gắn với phát triển bền vững: Cải cách cơ chế, chính sách, quy định, quy trình; Con người là chủ thể; Lấy khách hàng và thị trường làm trung tâm; Hiện đại hóa công nghệ thông tin và chuyển đổi số, SHB tiếp tục kiên định theo 6 giá trị văn hóa cốt lõi "Tâm – Tin – Tín –Tri – Trí – Tầm".

Dấu ấn công nghệ và số hóa

Trong kỷ nguyên số, công nghệ trở thành "chìa khóa" cạnh tranh của ngành ngân hàng. SHB đã sớm đầu tư đẩy mạnh chuyển đổi số hóa, đưa văn hóa đổi mới trở thành trọng tâm. Các ứng dụng Ngân hàng số thế hệ mới SHB SAHA, SHB Corporate Online liên tục được ra mắt và cập nhật nhiều tính năng tiện ích hiện đại, tiện lợi…

Đặc biệt, ứng dụng SHB SAHA tích hợp toàn diện dịch vụ tài chính – từ tiết kiệm, thanh toán, vay vốn đến bảo hiểm và đầu tư, giúp khách hàng quản lý tài chính cá nhân một cách thuận tiện, an toàn. Với giao diện thân thiện và trải nghiệm "một chạm", SHB SAHA được kỳ vọng trở thành công cụ kết nối ngân hàng với thế hệ khách hàng trẻ, nâng cao sức cạnh tranh trong cuộc đua số hóa của ngành tài chính.

Tín dụng doanh nghiệp, hỗ trợ SMEs

SMEs chiếm hơn 90% tổng số doanh nghiệp Việt Nam, nhưng thường gặp khó khăn trong tiếp cận vốn. Nhận thức rõ điều này, SHB triển khai gói tín dụng ưu đãi 11.000 tỷ đồng năm 2024, trong đó 10.000 tỷ đồng dành cho vốn lưu động và 1.000 tỷ đồng cho vay mua phương tiện vận tải. Với quy trình phê duyệt chỉ trong 2 giờ, SHB giúp doanh nghiệp kịp thời bổ sung nguồn vốn sản xuất kinh doanh. Năm 2025, SHB công bố gói tín dụng 22.000 tỷ đồng cho SME.

Nhờ các nỗ lực thiết thực, SHB được Euromoney vinh danh là "Ngân hàng SMEs tốt nhất Việt Nam". Đồng thời, các giải pháp như quản lý dòng tiền, thấu chi trực tuyến tự động hay dịch vụ thu hộ qua tài khoản định danh SLINK cũng được ghi nhận bởi nhiều giải thưởng quốc tế. Đây không chỉ là minh chứng cho sự hiệu quả trong hoạt động ngân hàng, mà còn cho thấy SHB đã góp phần tạo "dòng chảy vốn" bền vững, thúc đẩy khu vực kinh tế tư nhân – động lực quan trọng của nền kinh tế.

Ngân hàng bán lẻ, động lực tăng trưởng mới

Song song với doanh nghiệp, SHB xác định bán lẻ là trụ cột chiến lược trong giai đoạn 2024–2028. Ngân hàng liên tục đa dạng hóa sản phẩm dành cho khách hàng cá nhân: thẻ tín dụng, cho vay tiêu dùng, bảo hiểm liên kết, tiết kiệm linh hoạt. Đây là phân khúc giàu tiềm năng, mang lại nguồn thu ổn định và giúp ngân hàng mở rộng độ phủ dịch vụ. Theo chiến lược phát triển, SHB đặt mục tiêu trở thành "Ngân hàng bán lẻ tốt nhất", song hành cùng các mục tiêu "Ngân hàng hiệu quả hàng đầu" và "Ngân hàng số yêu thích nhất". Điều này thể hiện rõ định hướng lấy khách hàng làm trung tâm, đồng thời củng cố vị thế SHB trong nhóm ngân hàng tư nhân hàng đầu tại Việt Nam.

Không chỉ chú trọng hoạt động kinh doanh, SHB còn được biết đến như một trong những ngân hàng tích cực đồng hành cùng sự phát triển của cộng đồng và địa phương. Ngân hàng đã triển khai nhiều chương trình tín dụng ưu tiên cho nông nghiệp – nông thôn, hộ kinh doanh và hợp tác xã, giúp mở rộng sản xuất, tạo thêm việc làm và nâng cao thu nhập.

Bên cạnh đó, SHB tích cực tham gia các chương trình an sinh xã hội: tài trợ giáo dục, y tế, xây dựng hạ tầng, đồng hành trong các dự án xóa đói giảm nghèo bền vững. Những hoạt động này góp phần khẳng định hình ảnh SHB là một "doanh nghiệp công dân" – không chỉ kinh doanh mà còn gắn bó chặt chẽ với đời sống cộng đồng. Năm qua, SHB dành hơn 150 tỷ đồng cho các hoạt động an sinh xã hội, trong đó hơn 100 tỷ đồng trao tới tỉnh Sóc Trắng (nay thuộc TP Cần Thơ). Ngân hàng vinh dự được nhận bằng khen của Thủ tướng vì những đóng góp tích cực trong chương trình xóa nhà tạm, dột nát.

Trong đại dịch Covid-19, khi cả xã hội đối diện với khủng hoảng, SHB đã chủ động triển khai các gói tín dụng ưu đãi, cơ cấu nợ, miễn giảm lãi suất cho hàng trăm nghìn khách hàng. Không những thế, SHB còn tổ chức hàng loạt hoạt động thiện nguyện, trao tặng vật tư y tế, lương thực, sát cánh cùng người dân vượt qua thời điểm khó khăn nhất. Tổng số tiền mà SHB và các doanh nghiệp trong hệ sinh thái của doanh nhân Đỗ Quang Hiển ủng hộ, đóng góp cho công tác phòng chống dịch lên tới hơn 1.500 tỷ đồng.

Năm 2024, khi bão Yagi gây ảnh hưởng nặng nề tại nhiều tỉnh thành, SHB tiếp tục là ngân hàng tiên phong phối hợp với Uỷ ban Mặt trận Tổ Quốc nhiều địa phương trực tiếp đi khảo sát, hỗ trợ tài chính và tinh thần, giúp người dân nhanh chóng ổn định cuộc sống.

Những hành động thiết thực của SHB thể hiện cam kết mạnh mẽ trong việc đồng hành với các hoạt động an sinh xã hội, vì cộng đồng và tương lai của đất nước. Ngân hàng đã được Đảng, Nhà nước trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhì (2 lần), Huân chương Lao động hạng Ba (2 lần) cùng rất nhiều phần thưởng cao quý khác dành cho các tập thể và cá nhân tại SHB.

Tiếp nối truyền thống hơn ba thập kỷ, SHB sẽ tiếp tục kiên tâm với định hướng phát triển bền vững, đồng hành kiến tạo lan tỏa những giá trị tốt đẹp tới con người, cùng đất nước Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới – kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Với hơn 32 năm hình thành và phát triển, SHB đã và đang khẳng định vị thế của một tổ chức tài chính hàng đầu. Không chỉ là một ngân hàng tư nhân lớn mạnh, SHB còn thể hiện vai trò của một doanh nghiệp đồng hành cùng sự phát triển của đất nước, góp phần tạo dựng nguồn lực cho phát triển và đưa Việt Nam bước vào kỷ nguyên mới.

Ngân hàng đang bước vào giai đoạn tăng tốc tăng trưởng, tích hợp hệ sinh thái tài chính – số – khách hàng. SHB đặt mục tiêu năm 2026 trở thành ngân hàng có quy mô tổng tài sản đạt 1 triệu tỷ đồng, đánh dấu bước tiến quan trọng về vị thế trên thị trường tài chính trong nước và khu vực.

Ngân hàng hướng tới đột phá hiệu quả và phát triển bền vững. SHB đặt mục tiêu trở thành Ngân hàng TOP 1 về hiệu quả, Ngân hàng số được yêu thích nhất, Ngân hàng bán lẻ tốt nhất đồng thời là Ngân hàng TOP đầu cung ứng nguồn vốn, sản phẩm tài chính dịch vụ với khách hàng doanh nghiệp chiến lược tư nhân và Nhà nước, có chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị, hệ sinh thái, phát triển xanh. Đến năm 2035, SHB hướng tới trở thành ngân hàng bán lẻ hiện đại, ngân hàng xanh, ngân hàng số trong nhóm dẫn đầu khu vực.

Bài: Mai Linh Thiết kế: Hương Xuân



