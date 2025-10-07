SHS: Ngân hàng Nhà nước đã bán thêm 1,41 tỷ USD thông qua hợp đồng kỳ hạn, cung cấp quyền chọn miễn phí cho các ngân hàng

Trong báo cáo về thị trường tiền tệ mới công bố, Chứng khoán SHS cho biết, ngày 01/10, Ngân hàng Nhà nước đã tiếp tục bán ngoại tệ kỳ hạn 6 tháng (Forward), các ngân hàng đặt mua lớn (khoảng 1,41 tỷ USD) như một "quyền chọn miễn phí": nếu tỷ giá quanh Tết âm tăng thì sẽ thực hiện, nếu giảm thì vô hiệu lực, do đó hiệu lực hạ nhiệt rất hạn chế.

Cùng lúc, Kho bạc Nhà nước tiếp tục mua USD (tối đa 490 triệu USD - ngày 6/10 dự kiến thanh toán), hút bớt nguồn cung USD trên thị trường – gia tăng áp lực lên tỷ giá.

Theo SHS, dù Fed đã hạ lãi suất 0,25 điểm % giúp tỷ giá bớt căng thẳng, việc duy trì trạng thái SWAP dương nhẹ thời gian này của Ngân hàng Nhà nước là không đủ mạnh để tạo ra sự đột phá xoay chiều. Do vậy, SHS dự báo tỷ giá USD/VND khả năng tiếp tục xu hướng tăng.

Như chúng tôi đã thông tin trước đó, ngày 1/10, Ngân hàng Nhà nước đã phát đi thông báo phương án bán ngoại tệ thông qua hợp đồng kỳ hạn, có huỷ ngang trong 180 ngày.

Giao dịch chỉ được thực hiện đối với các tổ chức tín dụng có trạng thái ngoại tệ âm, với giá bán 26.550 VND/USD. Mức ngoại tệ bán ra tối đa cho mỗi ngân hàng trong mỗi lần giao dịch tương đương mức để đưa trạng thái ngoại tệ của ngân hàng về mức cân bằng.

Đối với các giao dịch kỳ hạn từ 100 triệu USD trở lên, tổ chức tín dụng được phép hủy tối đa ba lần. Nếu giao dịch kỳ hạn dưới 100 triệu USD, các nhà băng được hủy tối đa là hai lần.

Đây là đợt bán ngoại tệ lần thứ hai của Ngân hàng Nhà nước chỉ trong vòng hơn 1 tháng qua. Trước đó, trong hai ngày 25-26/8, NHNN đã bán kỳ hạn khoảng 1,5 tỷ USD cho các tổ chức tín dụng có trạng thái ngoại tệ âm cùng với giá 26.550 VND/USD.

Giới chuyên môn đánh giá biện pháp can thiệp này là liều thuốc tức thời giúp hạ nhiệt tỷ giá USD trong ngắn hạn, nhất là trong bối cảnh áp lực tăng cao. Động thái của Ngân hàng Nhà nước cũng được kỳ vọng sẽ đẩy cầu USD trong hệ thống ngân hàng về cuối năm 2025 và đầu 2026 - giai đoạn nguồn cung ngoại tệ sẽ được tăng cường từ kiều hối và việc Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) khả năng tiếp tục giảm lãi suất.