Siêu dự án 10 năm chưa xong cạnh chợ Bến Thành: Rục rịch thi công trở lại

04-12-2025 - 07:05 AM | Doanh nghiệp

One Central HCM – siêu dự án hàng chục nghìn tỷ đồng cạnh chợ Bến Thành – là tài sản bất động sản duy nhất của Saigon Glory, đồng thời là quỹ đất hiếm hoi còn lại ở lõi trung tâm. Mới đây, dự án đã có loạt diễn biến mới khi tái khởi động.

Ngắm siêu dự án cạnh chợ Bến Thành được VinFast đầu tư hơn 20.000 tỷ đồng: Xây hơn 10 năm chưa xong, đang thi công trở lại- Ảnh 1.

One Central HCM là siêu dự án nằm tại khu tứ giác Bến Thành, đối diện chợ Bến Thành và sát các tuyến metro. Dự án gồm hai tòa tháp khách sạn, văn phòng và căn hộ cao cấp từng được kỳ vọng trở thành một trong những điểm nhấn kiến trúc – thương mại mới của trung tâm TP.HCM.

Ngắm siêu dự án cạnh chợ Bến Thành được VinFast đầu tư hơn 20.000 tỷ đồng: Xây hơn 10 năm chưa xong, đang thi công trở lại- Ảnh 2.

Chủ đầu tư của dự án là Công ty TNHH Saigon Glory.

Ngắm siêu dự án cạnh chợ Bến Thành được VinFast đầu tư hơn 20.000 tỷ đồng: Xây hơn 10 năm chưa xong, đang thi công trở lại- Ảnh 3.

Saigon Glory được thành lập năm 2018, từng là công ty con của Tập đoàn Bitexco trước khi toàn bộ vốn được chuyển nhượng cho Công ty Phương Đông Hà Nội vào cuối tháng 9/2024.

Ngắm siêu dự án cạnh chợ Bến Thành được VinFast đầu tư hơn 20.000 tỷ đồng: Xây hơn 10 năm chưa xong, đang thi công trở lại- Ảnh 4.

Hiện One Central HCM là dự án bất động sản trọng điểm và được xem là tài sản dự án duy nhất của Saigon Glory.

Ngắm siêu dự án cạnh chợ Bến Thành được VinFast đầu tư hơn 20.000 tỷ đồng: Xây hơn 10 năm chưa xong, đang thi công trở lại- Ảnh 5.

One Central HCM tọa lạc trên khu đất khoảng 8.600 m² tại khu tứ giác Bến Thành, đối diện chợ Bến Thành, giáp các tuyến đường Phạm Ngũ Lão, Calmette, Lê Thị Hồng Gấm và Phó Đức Chính. Đây là quỹ đất trung tâm hiếm hoi còn lại của TP.HCM, ngay cạnh tuyến metro số 1 và khu vực đang xây dựng tuyến metro số 2 Bến Thành – Tham Lương.

Ngắm siêu dự án cạnh chợ Bến Thành được VinFast đầu tư hơn 20.000 tỷ đồng: Xây hơn 10 năm chưa xong, đang thi công trở lại- Ảnh 6.

Phần hầm và khối đế của One Central HCM được thi công từ giai đoạn 2012 – 2013, sau đó gián đoạn trong thời gian dài. Công trường được tái khởi động vào năm 2020 rồi lại “đắp chiếu” từ tháng 11/2022. Các tầng bê tông thô trở thành hình ảnh quen thuộc ngay giữa lõi trung tâm thành phố.

Ngắm siêu dự án cạnh chợ Bến Thành được VinFast đầu tư hơn 20.000 tỷ đồng: Xây hơn 10 năm chưa xong, đang thi công trở lại- Ảnh 7.

Mới đây, TP.HCM đã đồng ý gia hạn tiến độ thực hiện One Central HCM thêm 48 tháng. Trên công trường hiện nay, việc thi công đã bắt đầu trở lại với các hoạt động như dọn dẹp, gom vật liệu, sắp xếp lại giàn giáo.

Ngắm siêu dự án cạnh chợ Bến Thành được VinFast đầu tư hơn 20.000 tỷ đồng: Xây hơn 10 năm chưa xong, đang thi công trở lại- Ảnh 8.

Một số hàng quán rong xuất hiện phục vụ công nhân. Các tài xế công nghệ thường dừng xe nhờ bóng mát từ khối đế đã xây dựng. Theo chia sẻ của một tài xế tên Đăng, công trường vẫn chưa nhộn nhịp, nhưng nếu dự án thực sự được làm lại, khu trung tâm sẽ có thêm một điểm nhấn mới.

Ngắm siêu dự án cạnh chợ Bến Thành được VinFast đầu tư hơn 20.000 tỷ đồng: Xây hơn 10 năm chưa xong, đang thi công trở lại- Ảnh 9.

Bên ngoài ranh giới dự án, một phần diện tích khu vực lân cận được quây rào để phục vụ thi công tuyến metro số 2 Bến Thành – Tham Lương. Khi các hạng mục hoàn thiện, khu vực quanh One Central HCM không chỉ có thêm một dự án bất động sản quy mô lớn mà còn dự kiến xuất hiện lối đi xuống ga metro.

Ngắm siêu dự án cạnh chợ Bến Thành được VinFast đầu tư hơn 20.000 tỷ đồng: Xây hơn 10 năm chưa xong, đang thi công trở lại- Ảnh 10.

Bên cạnh đó, Vingroup cũng dự định làm một bãi đỗ xe hàng nghìn chỗ gần khu vực ga Bến Thành. Hơn thế nữa, TP.HCM cũng quyết tâm làm đến 4 tuyến metro chạy qua đây biến Bến Thành trở thành điểm trung chuyển, gửi xe và tiếp cận giao thông công cộng thuận tiện bậc nhất trung tâm TP.HCM.

Hành trình từ nợ thuế hơn 800 tỷ đến có lãi của doanh nghiệp sở hữu 17 ha đất vàng giữa phường Sài Gòn

Bài và ảnh: Quốc Hoàng

Nhịp sống thị trường

