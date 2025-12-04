Một số hàng quán rong xuất hiện phục vụ công nhân. Các tài xế công nghệ thường dừng xe nhờ bóng mát từ khối đế đã xây dựng. Theo chia sẻ của một tài xế tên Đăng, công trường vẫn chưa nhộn nhịp, nhưng nếu dự án thực sự được làm lại, khu trung tâm sẽ có thêm một điểm nhấn mới.