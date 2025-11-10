Siêu dự án 10 tỷ USD của Vingroup có tòa tháp lấn biển 108 tầng cao nhất thế giới nhận chỉ đạo mới từ lãnh đạo TPHCM

Chiều 8/11, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang cùng đoàn công tác Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM đã khảo sát tiến độ thực hiện dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ.

Đoàn công tác đã nghe đại diện chủ đầu tư, các đơn vị thi công báo cáo tiến độ các hạng mục của dự án và kiến nghị một số nội dung cần được thành phố hỗ trợ, tháo gỡ. Các sở, ban, ngành thành phố và chính quyền địa phương cũng báo cáo việc thực hiện các nhiệm vụ có liên quan trong dự án.

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang và các lãnh đạo TP.HCM khảo sát dự án Khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ (Ảnh: Việt Dũng).

Bí thư Thành ủy TPHCM Trần Lưu Quang lưu ý các cơ quan, đơn vị phải đẩy nhanh tiến độ thi công dự án, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ đề ra. Ông đề nghị các sở, ban ngành, chính quyền địa phương chủ động phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư trong toàn bộ quá trình để triển khai dự án, giải quyết nhanh các thủ tục hành chính, tạo điều kiện tốt nhất về hạ tầng kết nối và môi trường đầu tư.

Đi liền đó là giám sát chặt chẽ việc thực hiện các cam kết về bảo vệ môi trường, hệ sinh thái, đảm bảo phát triển hài hòa giữa kinh tế và thiên nhiên, đúng định hướng phát triển bền vững của thành phố.

Trước đó, UBND TPHCM ban hành Quyết định phê duyệt danh mục 6 công trình, dự án ưu tiên áp dụng cơ chế, chính sách đặc thù được quy định tại Nghị quyết số 66.4 của Chính phủ, trong đó có dự án khu đô thị du lịch lấn biển Cần Giờ.

Dự án khu đô thị lấn biển Cần Giờ tọa lạc ở xã Cần Giờ (TPHCM), với tổng diện tích 2.870 ha khởi công từ tháng 4/2025 do Công ty cổ phần Đô thị Du lịch Cần Giờ (công ty của Vingroup) làm chủ đầu tư. Dự án chia làm 4 khu, mỗi khu có một vai trò khác nhau. Trong khi phân khu A là trung tâm du lịch - giải trí với 6 triệu lượt khách mỗi năm thì phân khu B là trung tâm đô thị, là nơi an cư cho 75.000 cư dân.

Theo thiết kế, phạm vi lấn biển của dự án khu đô thị lấn biển Cần Giờ có diện tích 1.357 ha, diện tích khu vực san nền 907 ha với cao độ trên 2,9 m, tuyến kè biển dài gần 18 km, cao độ từ 3 m trở lên.

Hạng mục nổi bật của dự án là tòa tháp 108 tầng nằm tại mũi Hải Đăng thuộc phân khu C (318 ha), được định hướng trở thành trung tâm thương mại – tài chính – dịch vụ – cảng biển của đại đô thị Cần Giờ. Vị trí này cách trung tâm TP.HCM khoảng 50 km, cách Vũng Tàu 20 km đường biển và cách 12 km tới Cảng Cái Mép – Thị Vải (Bà Rịa – Vũng Tàu cũ), tạo lợi thế chiến lược cho du lịch và logistics.

Đặc biệt, với quy mô 108 tầng, cao 550 m sau khi hoàn thành, công trình sẽ trở thành tòa nhà lấn biển cao nhất thế giới, đồng thời giữ kỷ lục cao nhất Việt Nam, vươn lên dẫn đầu Đông Nam Á và góp mặt trong top 10 toàn cầu.



