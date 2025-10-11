Siêu dự án 10 tỷ USD của Vinhomes tăng tốc xây dựng, đất nền Cần Giờ biến đổi ra sao?

Tương tự tại khu vực cầu Phước Khánh (xã Bình Khánh), nơi cách dự án hơn 30 km, nhiều hộ dân cho biết lượng khách hỏi mua đất tăng rõ rệt, nhất là những lô có pháp lý hoàn chỉnh. Anh Tấn, một người dân địa phương, chia sẻ: “Người ta đến hỏi nhiều, giá đất quanh 25–30 triệu đồng/m², mặt tiền thì cao hơn, chắc do cầu sắp xây xong và có thêm dự án lớn.”