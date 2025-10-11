Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Siêu dự án 10 tỷ USD của Vinhomes tăng tốc xây dựng, đất nền Cần Giờ biến đổi ra sao?

11-10-2025 - 07:29 AM | Bất động sản

Sức nóng của siêu đô thị Vinhomes Green Paradise kéo theo giá đất quanh khu vực tăng mạnh, vượt mốc trên 50 triệu/m2, lan rộng cả những khu vực cách dự án tới hơn 30 km.

Siêu dự án 10 tỷ USD của Vinhomes tăng tốc xây dựng, đất nền Cần Giờ biến đổi ra sao?- Ảnh 1.

Báo cáo VARS cho thấy nửa đầu 2025, bất động sản khởi sắc khi dòng vốn rời nội đô để ra vùng ven vì quỹ đất trung tâm dần khan hiếm. Trong đó, Cần Giờ trở thành tâm điểm nhờ siêu dự án Vinhomes Green Paradise (Vinhomes Cần Giờ) quy mô gần 2.900 ha, tổng vốn đầu tư 10 tỷ USD.

Siêu dự án 10 tỷ USD của Vinhomes tăng tốc xây dựng, đất nền Cần Giờ biến đổi ra sao?- Ảnh 2.

Vinhomes Cần Giờ nằm cách trung tâm TP.HCM khoảng 50 km, cách Vũng Tàu 20 km đường biển và cách 12 km Cảng Cái Mép – Thị Vải (Bà Rịa – Vũng Tàu cũ) 12 km. Đây là yếu tố chiến lược giúp Cần Giờ trở thành cực tăng trưởng mới của khu vực Đông Nam Bộ.

Siêu dự án 10 tỷ USD của Vinhomes tăng tốc xây dựng, đất nền Cần Giờ biến đổi ra sao?- Ảnh 3.

Đặc biệt, kể từ khi dự án Vinhomes Cần Giờ chính thức khởi công, giá bất động sản khu vực ghi nhận biến động rõ rệt. Theo khảo sát, đất thổ cư mặt tiền tại xã Cần Giờ (Xã Long Hòa - TT Cần Thạnh cũ) hiện được chào bán quanh mức 60 –70 triệu đồng/m², tăng mạnh so với trước.

Siêu dự án 10 tỷ USD của Vinhomes tăng tốc xây dựng, đất nền Cần Giờ biến đổi ra sao?- Ảnh 4.

Hơn nữa, hạ tầng cửa ngõ là “chất xúc tác” quan trọng. Cao tốc Bến Lức – Long Thành với cầu Bình Khánh đang dần hoàn thiện. Cầu Cần Giờ và đặc biệt là metro Cần Giờ liên tục có thông tin tích cực, thúc đẩy giá trị thương mại – dịch vụ và bất động sản khu vực.

Siêu dự án 10 tỷ USD của Vinhomes tăng tốc xây dựng, đất nền Cần Giờ biến đổi ra sao?- Ảnh 5.

Bà Phước, người sống gần khu vực dự án ở xã Cần Giờ cho biết: “Nhiều người có tiền trên TP.HCM xuống đây mua đất, xây nhà dưỡng già. Đất mặt tiền hiện vào khoảng 60 - 70 triệu đồng/m², còn trong hẻm dao động 20–30 triệu đồng/m².”

Siêu dự án 10 tỷ USD của Vinhomes tăng tốc xây dựng, đất nền Cần Giờ biến đổi ra sao?- Ảnh 6.

Còn theo một quản lý khách sạn gần khu vực dự án chia sẻ: “Vài tháng trở lại đây, đất quanh Vinhomes Cần Giờ được nhiều nhà đầu tư tìm mua, chủ yếu để xây nhà trọ hoặc mở quán ăn uống phục vụ công nhân công trường.”

Siêu dự án 10 tỷ USD của Vinhomes tăng tốc xây dựng, đất nền Cần Giờ biến đổi ra sao?- Ảnh 7.

Nằm cách dự án khoảng 5 km, trên mặt tiền đường Lương Văn Nho, sức nóng thị trường thể hiện rõ rệt. Anh Nghĩa, một môi giới địa phương, cho biết: “Gần đây giá đất khu vực tăng mạnh, dao động 30–50 triệu đồng/m², có nơi lên đến 70 triệu đồng/m2 tùy vị trí. Một lô đất nền diện tích 5x22m hiện có giá khoảng 8 tỷ đồng. Trong khi căn nhà khoảng 170 m² cho thuê đạt mức 25 triệu đồng/tháng.”

Siêu dự án 10 tỷ USD của Vinhomes tăng tốc xây dựng, đất nền Cần Giờ biến đổi ra sao?- Ảnh 8.

Tương tự tại khu vực cầu Phước Khánh (xã Bình Khánh), nơi cách dự án hơn 30 km, nhiều hộ dân cho biết lượng khách hỏi mua đất tăng rõ rệt, nhất là những lô có pháp lý hoàn chỉnh. Anh Tấn, một người dân địa phương, chia sẻ: “Người ta đến hỏi nhiều, giá đất quanh 25–30 triệu đồng/m², mặt tiền thì cao hơn, chắc do cầu sắp xây xong và có thêm dự án lớn.”

Siêu dự án 10 tỷ USD của Vinhomes tăng tốc xây dựng, đất nền Cần Giờ biến đổi ra sao?- Ảnh 9.

Lý giải cho điều này, bà Cao Thị Thanh Hương, Quản lý Cấp cao Bộ phận Nghiên cứu tại Savills Việt Nam, nhận định: “Hiệu ứng từ các siêu dự án thường khiến mặt bằng giá đất khu vực lân cận tăng mạnh trong ngắn hạn, song tính bền vững phụ thuộc vào tiến độ hạ tầng và sức hút thật sự từ du lịch – dịch vụ.”

Siêu dự án 10 tỷ USD của Vinhomes tăng tốc xây dựng, đất nền Cần Giờ biến đổi ra sao?- Ảnh 10.

Tuy nhiên, ngoài sức nóng của thị trường, rủi ro cũng không nhỏ. Các chuyên gia cảnh báo tình trạng “giá chào – giá chốt” chênh lệch lớn, nhiều nhà đầu tư chạy theo kỳ vọng mà thiếu thẩm định pháp lý, dễ dẫn đến rủi ro thanh khoản.

Siêu dự án 10 tỷ USD của Vinhomes tăng tốc xây dựng, đất nền Cần Giờ biến đổi ra sao?- Ảnh 11.

Theo ông Nguyễn Phạm Hữu Hậu, chuyên gia tài chính – bất động sản, “nhà đầu tư cần phân biệt rõ giữa đất thổ cư có pháp lý rõ ràng và đất nông nghiệp/nuôi trồng. Nếu không gắn với quy hoạch cụ thể và hạ tầng hoàn chỉnh, sóng tăng giá có thể thoái lui nhanh chóng.”

Bài và ảnh: Quốc Hoàng - Huy Nguyễn

