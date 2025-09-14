Stablecoin USDT biến động bất thường tại Việt Nam

Theo dữ liệu từ Binance P2P cập nhật đến ngày 13/9/2025, giá USDT/VND hiện đã xuống dưới 26.400 VND, giảm khoảng 500 VND (tương đương khoảng 2%) so với mức cao 26.900 VND hồi cuối tháng 8.

Trong khi đó, tỷ giá USD/VND chính thức tại ngày 12/9/2025 vào khoảng 26.385 VND/USD. Như vậy, mức “premium” của USDT/VND đã thu hẹp đáng kể so với tỷ giá USD/VND, thậm chí có lúc thấp hơn. Đây là điều hiếm khi xảy ra, phản ánh sự thay đổi lớn về mặt cung - cầu khi nguồn cung USDT tăng nhanh (bán ra nhiều) và nhu cầu giảm.

USDT là stablecoin được neo giá với USD (khoảng 1 USDT ~ 1 USD). Trên thị trường P2P Việt Nam, giá USDT/VND thường cao hơn tỷ giá USD/VND chính thức (premium) do nhu cầu mua USDT để giao dịch crypto từ nhà đầu tư trongnước. Tuy nhiên, mức premium bị thu hẹp đáng kể trong khoảng 1 tuần trở lại đây sau những động thái mới từ Chính phủ.

Chính phủ đã ban hành Nghị quyết 05/2025/NQ-CP, chính thức triển khai khung thí điểm kéo dài 5 năm đối với hoạt động phát hành và giao dịch tài sản mã hóa. Trong đó, một điểm đáng chú ý là mọi giao dịch phải được thanh toán bằng đồng VND, và chỉ các doanh nghiệp trong nước mới được phép phát hành tài sản mã hóa mới.

Ngoài ra, sau thời hạn 6 tháng kể từ khi tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa đầu tiên được cấp phép, nhà đầu tư trong nước giao dịch tài sản mã hóa không thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ tài sản mã hóa do Bộ Tài chính cấp phép tùy theo tính chất, mức độ vi phạm sẽ bị xử lý vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định pháp luật.

Trước đó, tại kỳ họp thứ 9 hồi giữa tháng 6, Quốc hội chính thức thông qua Luật Công nghiệp Công nghệ số, đánh dấu lần đầu tiên Việt Nam công nhận tài sản số. Theo Dragon Capital, Việt Nam hiện xếp thứ 5 thế giới về mức độ phổ cập tài sản mã hóa với quy mô nắm giữ ước tính khoảng 100 tỷ USD và Nghị quyết 05/2025 là bước đi quan trọng để thúc đẩy thị trường phát triển nhanh chóng và đúng hướng.

Dragon Capital cho rằng, khung pháp lý này sẽ góp phần giảm thiểu rủi ro đầu cơ bằng cách hạn chế các nền tảng chưa được quản lý, đồng thời đáp ứng định hướng phát triển sâu hơn thị trường vốn nội địa thông qua việc định vị Việt Nam trở thành một trong những trung tâm tài sản mã hóa có quản lý tại châu Á trong tương lai gần.