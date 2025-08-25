Sun Group đầu tư 3/11 dự án PPP tại Phú Quốc phục vụ APEC 2027, đồng loạt khởi công trong tháng 9/2025

Với mục tiêu chào đón sự kiện Hội nghị Cấp cao APEC 2027, Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng nhấn mạnh, tất cả các dự án và công trình xây dựng tại Đặc khu Phú Quốc phải hoàn tất toàn bộ thủ tục pháp lý và điều kiện cần thiết để đồng loạt khởi công ngay trong tháng 9/2025.

Theo Quyết định ngày 17/5/2025, Thủ tướng Chính phủ giao tỉnh An Giang triển khai 21 dự án phục vụ APEC 2027, với tổng mức đầu tư dự kiến 137.138 tỷ đồng, chia thành 2 nhóm.

Nhóm 10 dự án đầu tư công có tổng vốn 20.166 tỷ đồng, bao gồm: hồ nước Cửa Cạn, hồ nước Dương Đông 2, kè và san lấp mặt bằng Trung tâm hội nghị APEC, tuyến ĐT.975 kết nối Cảng hàng không Phú Quốc, tuyến tàu điện đô thị đoạn 1, đại lộ APEC, công trình ngầm hóa hạ tầng kỹ thuật tại An Thới và Dương Đông, trung tâm giám sát điều hành thông minh cho Đặc khu Phú Quốc, cùng các khu tái định cư Cửa Cạn, Hồ Suối Lớn, An Thới và Hàm Ninh.

Do tính cấp bách, dự án tuyến tàu điện đô thị đoạn 1 được kiến nghị chuyển sang hình thức đầu tư kinh doanh trực tiếp để lựa chọn nhà đầu tư trong trường hợp đặc biệt. Tỉnh cũng đề xuất bổ sung hai dự án mới gồm: đường bộ ven biển phía Đông đảo Phú Quốc (dài 44 km, tổng vốn 14.100 tỷ đồng) và đường ven biển kết nối cảng An Thới (dài 2,7 km, tổng vốn 2.650 tỷ đồng).

Nhóm 11 dự án PPP và đầu tư kinh doanh có tổng vốn 116.972 tỷ đồng, bao gồm: mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, Trung tâm tổ chức Hội nghị APEC, khu xử lý và nhà máy điện rác Bãi Bổn, các nhà máy xử lý chất thải rắn và nước thải tập trung tại An Thới và Dương Đông, nhà máy nước Dương Đông 2, nhà máy nước hồ Cửa Cạn, cùng hai khu đô thị hỗn hợp tại Bãi Đất Đỏ và Núi Ông Quán.

Trong 11 dự án đó có 3 dự án do Sun Group làm chủ đầu tư, đó là mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc, hai khu đô thị hỗn hợp tại Bãi Đất Đỏ và Núi Ông Quán.﻿

Dự án Mở rộng Cảng hàng không quốc tế Phú Quốc do Công ty Cổ phần Cảng hàng không Mặt Trời (thành viên Sun Group) làm chủ đầu tư với tổng vốn gần 22.000 tỷ đồng.

Dự án có quy mô khoảng 1.050 ha, chia thành hai giai đoạn từ 2025 đến 2030, trong đó giai đoạn một hoàn thành trước APEC 2027. Quy hoạch bao gồm nâng cấp đường băng số 1 dài 3.500 m, xây mới đường băng số 2 dài 3.300 m, mở rộng hệ thống đường lăn và sân đỗ để đạt trên 100 vị trí, trong đó có khoảng 45 vị trí cho tàu thân rộng.

Nhà ga hành khách T2 được thiết kế bởi CPG (Singapore), hướng đến khai thác tàu thân rộng và ứng dụng nhiều giải pháp công nghệ thông minh như check-in từ xa, phân loại hành lý tự động, nhận diện sinh trắc học.

Khi hoàn thành, sân bay có thể phục vụ tới 20 triệu khách mỗi năm, trở thành cửa ngõ hàng không hiện đại bậc nhất khu vực.

Khu đô thị hỗn hợp Bãi Đất Đỏ do Công ty TNHH Mặt Trời Phú Quốc, thành viên Sun Group đầu tư với tổng số vốn khoảng 64.000 tỷ đồng.

Dự án nằm trên diện tích hơn 88 ha, trong đó có một phần diện tích lấn biển, được quy hoạch thành một quần thể hiện đại bao gồm công viên, bãi tắm, quảng trường, trung tâm hội nghị, chuỗi khách sạn cao cấp, cùng các khu shophouse, biệt thự nghỉ dưỡng và căn hộ cao tầng.

Đây được xem là khu vực lưu trú, vui chơi giải trí và tổ chức sự kiện chính phục vụ cho các hoạt động của APEC 2027. Giai đoạn 1 được triển khai từ quý III/2025 đến quý II/2027, tập trung vào hạ tầng kỹ thuật, không gian công cộng và một phần khách sạn cao cấp để kịp đưa vào phục vụ sự kiện quốc tế.

Khu đô thị hỗn hợp du lịch sinh thái Núi Ông Quán cũng do Công ty TNHH Mặt Trời Phú Quốc thuộc Sun Group đầu tư, với tổng vốn khoảng 5.550 tỷ đồng.

Dự án có quy mô 22 ha, định hướng phát triển thành một tổ hợp nghỉ dưỡng – sinh thái hài hòa với cảnh quan tự nhiên, bổ sung các dịch vụ lưu trú cao cấp cùng những không gian trải nghiệm văn hóa và tổ chức sự kiện quốc tế.

Đây sẽ là điểm đến vừa mang tính sinh thái, vừa có vai trò quan trọng trong việc đáp ứng nhu cầu lưu trú và hậu cần phục vụ APEC 2027. Chính quyền tỉnh đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư, dự kiến dự án khởi công trong năm 2025 và hoàn thành vào 2027.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án tại Đặc khu Phú Quốc, các sở, ngành được giao nhiệm vụ một cách cụ thể, rõ ràng để rút ngắn quy trình phê duyệt, cấp phép xây dựng; tăng tốc giải phóng mặt bằng với phương châm “6 rõ” (rõ người, rõ việc, rõ sản phẩm, rõ thời gian, rõ trách nhiệm và rõ thẩm quyền).

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh An Giang Hồ Văn Mừng yêu cầu Sở Tài chính là đơn vị chủ trì tổng hợp báo cáo định kỳ và chuyên sâu cho Ủy ban Nhân dân tỉnh trước ngày 25 hàng tháng hoặc báo cáo đột xuất. Báo cáo phải nêu rõ tiến độ, khó khăn, vướng mắc và đánh giá chung, xác định rõ nguyên nhân chậm trễ tiến độ dự án, công trình.﻿