Tài sản chung của Tóc Tiên - Touliver
Tóc Tiên - Touliver sở hữu khối tài sản đáng nể sau nửa thập kỷ bên nhau.
Sau 5 năm chung sống, Tóc Tiên - Hoàng Touliver đang vướng nghi vấn trục trặc, khiến người hâm mộ không khỏi tò mò về cuộc hôn nhân từng được ngưỡng mộ. Bên cạnh những ồn ào đời tư, khối tài sản đồ sộ mà cặp đôi tích lũy sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật cũng nhận được nhiều sự chú ý. Nổi bật nhất phải kể đến 2 căn biệt thự sang trọng tại TP.HCM và Đà Lạt, vừa là minh chứng cho gu sống tinh tế, hiện đại, vừa phản ánh phong cách đầy đẳng cấp của cặp vợ chồng đa tài đa nghệ.
Biệt thự ở TP.HCM
Tóc Tiên và Touliver sở hữu căn biệt thự trị giá hàng chục tỷ đồng tại khu Thảo Điền, TP.HCM. Ngôi nhà rộng khoảng 270m² với 3 tầng chính và 1 tầng hầm, đủ không gian cho cả sinh hoạt lẫn thư giãn. Bên cạnh các khu vực quen thuộc như phòng khách, bếp và phòng ngủ, căn biệt thự còn có hồ bơi riêng cùng phòng tắm ngoài trời, mang lại cảm giác nghỉ dưỡng giữa lòng thành phố.
Không chỉ rộng rãi, căn biệt thự còn ghi dấu ấn bởi tinh thần tối giản nhưng tinh tế trong từng chi tiết. Từ cổng bước vào đã thấy ngay bức tường đá ấn tượng, kết hợp cùng hệ cây xanh và hoa lá được bố trí khéo léo, tạo cảm giác mộc mạc, thoáng đãng và hòa mình hoàn toàn vào thiên nhiên.
Bức tường đá độc lạ là nơi check-in thường xuyên của Tóc Tiên
Không gian phòng tranh và phòng tập tại gia
Biệt thự ở Đà Lạt
Bên cạnh cơ ngơi ở TP.HCM, Tóc Tiên - Touliver còn sở hữu một căn nhà ở ngoại ô Đà Lạt. Đây là không gian mà Tóc Tiên ấp ủ xây dựng từ lâu, với tổng chi phí hoàn thiện lên đến hơn 10 tỷ đồng.
Dù không thường xuyên sinh sống, Tóc Tiên vẫn đầu tư kỹ lưỡng để biến căn nhà thành nơi nghỉ dưỡng thoải mái và đẹp mắt. Biệt thự được thiết kế theo phong cách tối giản, hiện đại, kết hợp những đường nét góc cạnh cùng gam màu nâu - trắng ấm áp. Các không gian đều rộng rãi, thoáng mát, từ phòng khách, phòng ngủ, phòng ăn đến khu vực bể bơi trên tầng thượng, mang đến cảm giác thư giãn trọn vẹn giữa cảnh sắc Đà Lạt yên bình.
