Tài sản thêm 1 tỷ USD, Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo: Tôi chưa từng dừng lại và đong đếm khối tài sản của mình

Theo cập nhật từ Forbes vào ngày 11/9, tài sản tỷ phú - Tiến sĩ Nguyễn Thị Phương Thảo đạt 3,7 tỷ USD, tăng 5 triệu USD so với ngày trước đó và là mức cao nhất từ trước đến nay.



Trong quá khứ, tài sản của bà Thảo từng đạt cao nhất 3,1 tỷ USD vào các năm 2018 và 2022. Ở các năm xen kẽ, con số chỉ dừng lại hơn 2 tỷ USD. Vào cuối năm 2024, Forbes ghi nhận đạt 2,8 tỷ USD.



Như vậy chỉ khoảng 9 tháng, tỷ phú tự thân này đã có thêm gần 1 tỷ USD , gần bằng 1/4 tổng tài sản. Tài sản bà Thảo gia tăng ấn tượng trong bối cảnh cổ phiếu HDB (HDBank) và VJC (Vietjet Air) - nơi bà làm lãnh đạo liên tục tăng.

Tính từ đầu năm, cổ phiếu HDB đã tăng 25% lên 31.500 đồng/cp. Còn cổ phiếu VJC bất ngờ tăng vọt trong một tháng trở lại đây, lên 145.400 đồng/đơn vị, tăng 47% kể từ đầu năm.

Từ khi trở thành tỷ phú đô la, bà Thảo cũng là người phụ nữ Việt Nam duy nhất lọt vào danh sách này.﻿

Tiến sĩ Thảo đã nói: "Tôi chưa từng dừng lại và đong đếm khối tài sản của mình. Tôi chỉ tập trung vào việc làm thế nào để công ty tăng trưởng, làm thế nào để nâng mức thu nhập trung bình của nhân viên, làm thế nào để hãng hàng không chiếm lĩnh nhiều thị phần hơn và biến nó trở thành hãng hàng không số 1."



Khởi nghiệp kinh doanh khi còn là một du học sinh tại nước ngoài, năm 21 tuổi, bà Thảo có được 1 triệu USD đầu tiên nhờ sự chăm chỉ vừa học, vừa làm với những giao dịch thương mại quốc tế của mình. Trong giới doanh nhân thành đạt trở về từ Đông Âu, bà là nữ doanh nhân bước vào thương trường và thành công sớm, nhưng vẫn đam mê sự nghiệp học hành, nghiên cứu khoa học.

Bà Thảo từng chia sẻ: "Không có con đường nào dễ thành công. Tôi học và đã nghiên cứu. Để có được thành công phải trải qua nhiều công việc khó khăn, và cần phải có được niềm đam mê kinh doanh vào những thứ mà bạn đầu tư vào."﻿

Khi chia sẻ về “bộ tứ trụ cột” Nghị quyết của Bộ Chính trị, bao gồm Nghị quyết 68-NQ/TW khẳng định vai trò của kinh tế tư nhân đã tạo tiền đề phát triển rất tốt cho giới doanh nhân. “Khát vọng của chúng tôi không chỉ là tăng trưởng, mà là phụng sự, không chỉ cho doanh nghiệp, mà cho cả cộng đồng và nhà đầu tư. Việt Nam hôm nay là một Việt Nam mới, năng động, đổi mới, tăng trưởng nhanh nhất khu vực, hội nhập sâu rộng và đang cải cách mạnh mẽ”, bà chia sẻ.﻿