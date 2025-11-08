"Thế lực nhí" tiếp theo của Quỳnh Trần JP: Bé Na, vừa xuất hiện đã bùng nổ MXH, biểu cảm giống anh Sa như tạc

Quỳnh Trần JP - gương mặt đã quá quen thuộc với khán giả Việt Nam yêu thích vlog ẩm thực, mới đây đã khiến mạng xã hội "bùng nổ" khi bất ngờ tái xuất cùng một nhân vật hoàn toàn mới.

Quỳnh Trần Jp và bé Na - con gái của cô.

Bên cạnh hình ảnh bé Sa - idol nhí từng làm mưa làm gió những năm trước, nay người xem được chào đón sự xuất hiện của bé Na - em gái của Sa. Và chỉ sau vài khung hình, cô bé đã lập tức trở thành tâm điểm chú ý, khiến cư dân mạng thích thú bởi vẻ ngoài đáng yêu, biểu cảm giống anh Sa như tạc.

Thời gian qua, Quỳnh Trần JP tạm lui khỏi MXH để lo cho gia đình, đặc biệt là hành trình làm mẹ lần thứ hai. Cô thông báo tin vui mang thai trong năm 2023 và sau đó hạ sinh một bé gái đáng yêu tại Nhật Bản.

Bé Na ra đời trong niềm hạnh phúc của cả gia đình khi có đủ nếp đủ tẻ, trở thành "tiểu công chúa" được cư dân mạng mong ngóng từng ngày. Dù chưa chính thức xuất hiện trong video, cô bé đã được cộng đồng mong ngóng không kém anh trai thuở trước. Và khi vừa "lộ diện", bé Na lập tức khiến mạng xã hội dậy sóng bởi vẻ xinh xắn, đôi mắt lanh lợi và thần thái hứa hẹn tiếp nối "độ hot" của anh Sa.

Giờ đây, khi chính thức lộ diện, cô bé không phụ kỳ vọng của mọi người. Sở hữu gương mặt tròn xinh xắn, đôi mắt lanh lợi và những biểu cảm tự nhiên đáng yêu, bé Na nhanh chóng chiếm thiện cảm của cộng đồng mạng.

Không ít người tỏ ra hào hứng khi thấy hình ảnh gợi nhớ đến bé Sa thuở mới "debut", thậm chí dự đoán rằng "idol nhí thứ hai" của mẹ Quỳnh sẽ sớm trở thành nhân vật được yêu mến chẳng kém gì anh trai.

Sự xuất hiện của bé Na cũng đánh dấu màn trở lại đầy ấm áp của Quỳnh Trần JP sau một thời gian im ắng, cho thấy gia đình cô vẫn giữ nguyên sự gần gũi, chân thành và giản dị, điều đã làm nên sức hút bền vững cho kênh của cô suốt thời gian qua.

Trước khi gia đình Quỳnh Trần có thêm thành viên mới, bé Sa từng là hiện tượng nổi khắp cõi mạng từ Nhật Bản về đến Việt Nam. Bé Sa từng xuất hiện cùng mẹ trong những vlog đời thường và luôn bắt đầu bằng câu nói quen thuộc: "Sa chào các cô chú đi con".

Cùng với những clip của Quỳnh Trần, biểu cảm của bé Sa khiến cộng đồng mạng phát sốt. Rất nhiều những chiếc meme “huyền thoại” được sinh ra từ 1001 biểu cảm của bé Sa.

Cao trào của "độ hot" chính là fan meeting hoành tráng được tổ chức khi gia đình về Việt Nam; sự kiện thu hút đông đảo fan hâm mộ và thậm chí có cả sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ nổi tiếng như diễn viên Quang Trung, ca sĩ LyLy, người mẫu Lê Thuý… Hình ảnh đám đông hò reo, cháy cả vé chỉ để gặp "bé Sa quốc dân" từng khiến mạng xã hội rộn ràng suốt một thời gian dài, điều hiếm thấy với một em bé không hoạt động trong giới giải trí.

Buổi fanmeeting vào cuối năm 2019 của Quỳnh Trần và bé Sa trong một lần về Việt Nam.

Nếu bé Sa từng là "hiện tượng mạng" với nụ cười ngây thơ, tính cách hoạt bát và loạt khoảnh khắc đáng nhớ bên mẹ, thì bé Na cũng đang được kỳ vọng sẽ viết tiếp trang mới cho Quỳnh Trần JP.

Tất nhiên, sự yêu mến của khán giả dành cho mỗi đứa trẻ luôn xuất phát từ sự tự nhiên và trong sáng. Người xem không đòi hỏi gì nhiều, chỉ mong được thấy những giây phút gia đình bình dị, lắng nghe những câu chuyện đời sống tại đất nước mặt trời mọc và cùng chứng kiến hành trình lớn lên của một em bé dễ thương giữa tình yêu của mẹ, anh trai và tất cả mọi người.