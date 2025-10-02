Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thêm một công ty mang tên sàn giao dịch tiền số LPEX được thành lập: Ai đứng sau?

02-10-2025 - 09:15 AM | Doanh nghiệp

Một công ty hoạt động trong lĩnh vực tài sản mã hóa vừa thành lập cuối tháng 9/2025 đang gây chú ý. Doanh nghiệp này không chỉ có tên gọi và trụ sở tương đồng với Ngân hàng TMCP Lộc Phát Việt Nam (LPBank - Mã CK: LPB), mà cơ cấu cổ đông còn cho thấy mối liên hệ tới hệ sinh thái của Chủ tịch LPBank, ông Nguyễn Đức Thụy.

Thêm một công ty mang tên sàn giao dịch tiền số LPEX được thành lập: Ai đứng sau?- Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp, CTCP Sàn giao dịch tài sản mã hóa Lộc Phát Việt Nam (LPEX) được thành lập ngày 30/9/2025 với vốn điều lệ ban đầu 6,8 tỷ đồng. Trụ sở chính của công ty được đặt tại Tòa nhà LPB, Số 210 Trần Quang Khải, Phường Hoàn Kiếm, Hà Nội. Đây cũng là địa chỉ của hội sở chính LPBank.

Thêm một công ty mang tên sàn giao dịch tiền số LPEX được thành lập: Ai đứng sau?- Ảnh 2.

Cơ cấu cổ đông sáng lập của LPEX bao gồm ba cá nhân: ông Dương Văn Quyết (nắm 40% vốn), bà Nguyễn Thị Bích Ngọc (30%) và ông Vũ Phát Đạt (30%). Trong đó, cổ đông lớn nhất là ông Dương Văn Quyết, sinh năm 1989, được ghi nhận từng là cổ đông lớn tại CTCP Tập đoàn Thaigroup. Cụ thể, ông Quyết từng sở hữu ít nhất 16,8% vốn điều lệ của doanh nghiệp này.

Thaigroup là một doanh nghiệp có liên hệ mật thiết với CTCP Thaiholdings (Mã CK: THD). Thaiholdings từng nắm hơn 80% cổ phần của Thaigrooup nhưng hiện đã giảm tỷ lệ sở hữu xuống 48%.

Vào thời điểm tháng 5/2021, khi Thaiholdings (lúc đó là công ty mẹ nắm 81,6% vốn Thaigroup) đã trình kế hoạch mua thêm 18% cổ phần Thaigroup, bao gồm cả số cổ phần do ông Dương Văn Quyết và hai cá nhân khác nắm giữ. Tuy nhiên, phương án này sau đó đã bị Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 23/5/2021 hủy bỏ.

Ngoài vai trò tại LPEX, ông Dương Văn Quyết hiện còn là Chủ tịch HĐQT của CTCP Tàu cao tốc Hải Âu. Doanh nghiệp này là chủ đầu tư dự án Khu nghỉ dưỡng Hải Âu Resort quy mô 11,2 ha tại xã Dương Tơ, TP. Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang (nay là đặc khu Phú Quốc)

Trước LPEX, thị trường tài sản mã hóa Việt Nam đã ghi nhận sự tham gia của một số pháp nhân có liên hệ với các định chế tài chính lớn, có thể kể đến như CTCP Sàn giao dịch tài sản mã hóa Techcom (TCEX), CTCP Sàn giao dịch tài sản mã hoá VIX (VIXEX), hay CTCP Sàn giao dịch tài sản mã hóa Việt Nam Thịnh Vượng (CAEX) hay mới đây là CTCP Sàn giao dịch tài sản mã hóa HD (HDEX).

Điểm chung của các công ty này là đều có cổ đông là một công ty chứng khoán. Sự tham gia của các định chế là một bước đi bắt buộc, nhằm đáp ứng các yêu cầu pháp lý cho việc thí điểm thị trường tài sản mã hóa theo Nghị quyết 05/2025/NQ-CP. Cụ thể, nghị quyết yêu cầu các sàn giao dịch phải có vốn tối thiểu 10.000 tỷ đồng và 35% vốn do ít nhất hai định chế tài chính nắm giữ.

Các doanh nghiệp trên dù mang tên "sàn giao dịch tài sản mã hóa" nhưng để được kinh doanh lĩnh vực này cần được sự cấp phép từ nhà nước.﻿

Dấu ấn thiếu gia Nguyễn Phước Hùng Anh Victor phía sau cổ đông lớn nhất sàn tiền số HDEX của tỷ phú Nguyễn Thị Phương Thảo

Anh Khôi

Nhịp sống thị trường

