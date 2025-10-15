Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Thêm một mẫu di động đỉnh cấp sắp về Việt Nam đối đầu iPhone 17

15-10-2025 - 13:53 PM | Thị trường

vivo X300 và X300 Pro vừa chính thức ra mắt toàn cầu, hứa hẹn sẽ cập bến thị trường Việt Nam vào giữa tháng 11.

vivo vừa chính thức ra mắt dòng flagship X300 Series tại Thượng Hải (Trung Quốc). Hãng gọi đây là những mẫu smartphone "mở ra kỷ nguyên mới cho nhiếp ảnh di động". 

Quả thật, trang bị camera và khả năng nhiếp ảnh là điểm nhấn chính của dòng sản phẩm này. Dòng vivo X300 Series gồm hai phiên bản: X300 Pro và X300, đều được trang bị cảm biến ZEISS 200MP. 

Trong đó, X300 Pro sở hữu hệ thống camera tele ZEISS APO 200MP tiêu cự 85 mm, đạt chứng nhận ZEISS T* và chuẩn chống rung quang học CIPA 5.5, cho hình ảnh rõ nét ngay cả khi chụp ở khoảng cách xa. Cảm biến được đồng phát triển cùng Samsung, kết hợp với chip hình ảnh độc quyền vivo V3+ và vi xử lý Dimensity 9500, mang lại khả năng xử lý “siêu chip kép” mạnh mẽ, hỗ trợ quay video 4K Dolby Vision HDR chuyên nghiệp.

Thêm một mẫu di động đỉnh cấp sắp về Việt Nam đối đầu iPhone 17- Ảnh 1.
Thêm một mẫu di động đỉnh cấp sắp về Việt Nam đối đầu iPhone 17- Ảnh 2.

Trong khi đó, camera chính LYT-828 do vivo và Sony hợp tác phát triển có kích thước 1/1.28 inch, tích hợp công nghệ VCS 3.0 giúp tái tạo màu chính xác và cải thiện khả năng chụp đêm. Bên cạnh đó, thuật toán BlueImage và công nghệ theo dõi chuyển động Extreme Subject-Tracking Engine giúp X300 Pro bắt nét nhanh ở cấp mili-giây, lý tưởng cho các bối cảnh sân khấu, thể thao hay chân dung chuyển động.

Phiên bản X300, trong khi đó, hướng đến người dùng yêu thích thiết kế nhỏ gọn nhưng vẫn muốn trải nghiệm nhiếp ảnh chuyên nghiệp. Máy sử dụng cảm biến 200MP ZEISS tương tự bản Pro, cho phép chụp rồi crop linh hoạt, đồng thời trang bị tính năng AI One-Shot Multi-Crop giúp tạo nhiều bố cục ảnh chỉ với một lần chụp. Các chế độ chân dung ZEISS Natural Portrait hay Style Portrait giúp thể hiện cảm xúc và tông màu tự nhiên hơn, trong khi tính năng Live Photo Passerby Erase giúp loại bỏ đối tượng không mong muốn trong ảnh động.

Cả hai phiên bản đều được cài sẵn hệ điều hành OriginOS 6 với hiệu năng tối ưu, hỗ trợ mượt mà suốt 5 năm. Hệ thống pin BlueVolt sử dụng cực dương Silicon Anode đạt dung lượng 6.510 mAh trên X300 Pro và 6.040 mAh trên X300, mang lại thời lượng sử dụng tương đương các máy 7.000 mAh.

Thêm một mẫu di động đỉnh cấp sắp về Việt Nam đối đầu iPhone 17- Ảnh 3.

Thiết kế cũng là điểm nhấn của dòng sản phẩm. X300 Pro sở hữu thân máy mỏng 7,99 mm với mặt lưng kính 3D Coral Velvet cao cấp, trong khi X300 nhẹ chỉ 190 g, màn hình 6,31 inch – kích thước “vàng” cho thao tác một tay.

vivo X300 Series dự kiến ra mắt tại Việt Nam vào giữa tháng 11 tới, đối đầu những smartphone đỉnh cấp nhất trên thị trường. 


Đức Nam

An ninh tiền tệ

Sự kiện: Tiêu dùng thông minh

Xem tất cả >>

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Không phải sầu riêng, loại quả của Việt Nam sang Nga đắt hàng kỷ lục: xuất khẩu tăng hơn 400%, sản lượng 860.000 tấn/năm

Không phải sầu riêng, loại quả của Việt Nam sang Nga đắt hàng kỷ lục: xuất khẩu tăng hơn 400%, sản lượng 860.000 tấn/năm Nổi bật

Ăn miếng trả miếng, Mỹ lại đe dọa ngừng nhập khẩu dầu ăn từ Trung Quốc, căng thẳng thương mại có nguy cơ bùng phát trở lại

Ăn miếng trả miếng, Mỹ lại đe dọa ngừng nhập khẩu dầu ăn từ Trung Quốc, căng thẳng thương mại có nguy cơ bùng phát trở lại Nổi bật

Audi A7 từng đổi được 76 cây vàng nay bán lại chưa được 4 cây, rẻ ngang Vios 'đập hộp' sau 12 năm lăn bánh

Audi A7 từng đổi được 76 cây vàng nay bán lại chưa được 4 cây, rẻ ngang Vios 'đập hộp' sau 12 năm lăn bánh

12:36 , 15/10/2025
5 mẫu iPhone cũ đáng mua nhất năm 2025

5 mẫu iPhone cũ đáng mua nhất năm 2025

11:26 , 15/10/2025
Apple sắp sản xuất các thiết bị nhà thông minh tại Việt Nam?

Apple sắp sản xuất các thiết bị nhà thông minh tại Việt Nam?

10:45 , 15/10/2025
Thông báo quan trọng đến người dùng iPhone

Thông báo quan trọng đến người dùng iPhone

10:21 , 15/10/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên