Thêm một mẫu di động đỉnh cấp sắp về Việt Nam đối đầu iPhone 17

vivo vừa chính thức ra mắt dòng flagship X300 Series tại Thượng Hải (Trung Quốc). Hãng gọi đây là những mẫu smartphone "mở ra kỷ nguyên mới cho nhiếp ảnh di động".

Quả thật, trang bị camera và khả năng nhiếp ảnh là điểm nhấn chính của dòng sản phẩm này. Dòng vivo X300 Series gồm hai phiên bản: X300 Pro và X300, đều được trang bị cảm biến ZEISS 200MP.

Trong đó, X300 Pro sở hữu hệ thống camera tele ZEISS APO 200MP tiêu cự 85 mm, đạt chứng nhận ZEISS T* và chuẩn chống rung quang học CIPA 5.5, cho hình ảnh rõ nét ngay cả khi chụp ở khoảng cách xa. Cảm biến được đồng phát triển cùng Samsung, kết hợp với chip hình ảnh độc quyền vivo V3+ và vi xử lý Dimensity 9500, mang lại khả năng xử lý “siêu chip kép” mạnh mẽ, hỗ trợ quay video 4K Dolby Vision HDR chuyên nghiệp.

Trong khi đó, camera chính LYT-828 do vivo và Sony hợp tác phát triển có kích thước 1/1.28 inch, tích hợp công nghệ VCS 3.0 giúp tái tạo màu chính xác và cải thiện khả năng chụp đêm. Bên cạnh đó, thuật toán BlueImage và công nghệ theo dõi chuyển động Extreme Subject-Tracking Engine giúp X300 Pro bắt nét nhanh ở cấp mili-giây, lý tưởng cho các bối cảnh sân khấu, thể thao hay chân dung chuyển động.

Phiên bản X300, trong khi đó, hướng đến người dùng yêu thích thiết kế nhỏ gọn nhưng vẫn muốn trải nghiệm nhiếp ảnh chuyên nghiệp. Máy sử dụng cảm biến 200MP ZEISS tương tự bản Pro, cho phép chụp rồi crop linh hoạt, đồng thời trang bị tính năng AI One-Shot Multi-Crop giúp tạo nhiều bố cục ảnh chỉ với một lần chụp. Các chế độ chân dung ZEISS Natural Portrait hay Style Portrait giúp thể hiện cảm xúc và tông màu tự nhiên hơn, trong khi tính năng Live Photo Passerby Erase giúp loại bỏ đối tượng không mong muốn trong ảnh động.

Cả hai phiên bản đều được cài sẵn hệ điều hành OriginOS 6 với hiệu năng tối ưu, hỗ trợ mượt mà suốt 5 năm. Hệ thống pin BlueVolt sử dụng cực dương Silicon Anode đạt dung lượng 6.510 mAh trên X300 Pro và 6.040 mAh trên X300, mang lại thời lượng sử dụng tương đương các máy 7.000 mAh.

Thiết kế cũng là điểm nhấn của dòng sản phẩm. X300 Pro sở hữu thân máy mỏng 7,99 mm với mặt lưng kính 3D Coral Velvet cao cấp, trong khi X300 nhẹ chỉ 190 g, màn hình 6,31 inch – kích thước “vàng” cho thao tác một tay.

vivo X300 Series dự kiến ra mắt tại Việt Nam vào giữa tháng 11 tới, đối đầu những smartphone đỉnh cấp nhất trên thị trường.



