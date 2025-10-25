Thị trường chung cư, biệt thự, đất nền ở Đà Nẵng khởi sắc nhờ loạt dự án hạ tầng trọng điểm cảng Liên Chiểu, Trung tâm tài chính quốc tế (RFC), Khu thương mại tự do (FTZ)...

Theo báo cáo thị trường bất động sản Đà Nẵng nửa đầu năm 2025 của Savills, thành phố đang bước vào giai đoạn phục hồi mạnh mẽ và hướng đến tăng trưởng bền vững, với hai phân khúc chủ đạo là nhà ở và bất động sản nghỉ dưỡng.

Nguồn cung căn hộ và mặt bằng giá phục hồi tích cực

Thị trường nhà ở Đà Nẵng ghi nhận tín hiệu phục hồi rõ rệt với nguồn cung căn hộ tăng trở lại từ đầu năm 2024. Giá bán sơ cấp tại các dự án mới duy trì ở mức cao, nhờ vị trí đắc địa, chủ đầu tư uy tín và tiêu chuẩn bàn giao được nâng cấp.

Khẩu vị đầu tư cũng có sự phân hóa rõ nét. Theo đó, nhà đầu tư từ Hà Nội và TP.HCM ưu tiên sản phẩm hạng A, trong khi người mua địa phương tập trung vào phân khúc tầm trung để an cư lâu dài.

Bà Đỗ Thu Hằng, Giám đốc Cấp cao, Bộ phận Nghiên cứu & Tư vấn, Savills Hà Nội cho biết tính đến quý II/2025, giá căn hộ trung bình tại Đà Nẵng đạt khoảng 77 triệu đồng/m². Mức giá cao hơn trước đây chủ yếu do các dự án nằm ở vị trí đắc địa, được đầu tư bài bản và có chi phí đầu vào tăng. Dự kiến giai đoạn 2025–2027, thị trường sẽ có hơn 12.000 căn hộ mới ra mắt ở nhiều khu vực khác nhau. Các dự án gần biển hoặc khu trung tâm bởi chủ đầu tư uy tín sẽ duy trì giá cao, trong khi khu vực xa trung tâm hơn sẽ có thêm lựa chọn vừa túi tiền, giúp đa dạng hóa thị trường.

Ở phân khúc thấp tầng, thị trường ghi nhận nhu cầu cao với sản phẩm đất nền và shophouse chiếm tỷ trọng lớn. Gần như toàn bộ nguồn cung biệt thự, shophouse và nhà liền kề hiện hữu đã được hấp thụ. Trong tương lai, sự xuất hiện của các dự án quy mô lớn được kỳ vọng sẽ tiếp tục thúc đẩy nguồn cung và giao dịch trong phân khúc nhà thấp tầng.

Hạ tầng và chính sách tạo động lực phát triển dài hạn

Hàng loạt dự án hạ tầng trọng điểm như cảng Liên Chiểu, Trung tâm tài chính quốc tế (RFC), Khu thương mại tự do (FTZ) và mở rộng sân bay quốc tế Đà Nẵng được xem là nền tảng thúc đẩy tăng trưởng dài hạn cho thị trường.

Ông Matthew Powell, Giám đốc Savills Hà Nội cho rằng những đột phá về hạ tầng và chính sách sẽ có tác động sâu rộng tới kinh tế và du lịch Đà Nẵng, từ đó thúc đẩy phát triển bền vững cho bất động sản. Đà Nẵng đang trở thành điểm đến hấp dẫn nhờ chính sách kinh tế cởi mở và định hướng phát triển rõ ràng. Bên cạnh các dự án cao cấp, sự xuất hiện của dòng sản phẩm căn hộ và khu đô thị mới tại các khu vực ngoài trung tâm giúp thị trường đa dạng hơn và thu hút thêm nhiều nhà đầu tư dài hạn.

Với nền tảng hạ tầng được cải thiện, quy hoạch chủ động và niềm tin từ nhà đầu tư, thị trường nhà ở Đà Nẵng được kỳ vọng sẽ duy trì đà tăng trưởng ổn định trong vài năm tới. Trong khi các dự án cao cấp tiếp tục dẫn dắt mặt bằng giá, sự phát triển của phân khúc vừa túi tiền tại các khu vực mới sẽ tạo nên một thị trường cân bằng và bền vững hơn.