Thị trường tiền số hôm nay, 16-9: Cảnh báo mới về Bitcoin

16-09-2025 - 13:33 PM | Thị trường chứng khoán

Một số chuyên gia dự báo trong ngắn hạn, giá Bitcoin sẽ còn biến động mạnh nhưng về dài hạn đà tăng sẽ được củng cố nhờ lãi suất thấp.

Sáng 16-9, thị trường tiền số vẫn ngập trong sắc đỏ, cho thấy tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước cuộc họp quan trọng của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Cảnh báo mới về Bitcoin

Diễn biến giá các đồng lớn Dữ liệu từ sàn OKX lúc 10 giờ 30 cho thấy Bitcoin (BTC) gần như đi ngang, giảm nhẹ 0,07%, dao động quanh 115.400 USD. Ethereum (ETH) lại giảm mạnh hơn, mất 2,1% còn 4.530 USD. Solana (SOL) lùi 2,6% xuống 235 USD, còn BNB giảm 1% về 920 USD.

Theo Cointelegraph, vùng 117.000 – 117.200 USD tiếp tục là ngưỡng kháng cự mạnh của Bitcoin. Nhà đầu tư Ted Pillows cảnh báo nếu không vượt qua mốc này, BTC có nguy cơ rơi về 113.500 USD hoặc thấp hơn.

Thị trường tiền số hôm nay, 16-9: Cảnh báo mới về Bitcoin- Ảnh 1.

Vào lúc 10 giờ 30, Bitcoin giao dịch quanh mức 115.400 USD Nguồn: OKX

Yếu tố vĩ mô chi phối

Giới phân tích đang dõi theo cuộc họp Fed trong tuần này. Nhiều dự báo cho rằng cơ quan này sẽ hạ lãi suất lần đầu trong năm 2025, mức giảm có thể 0,25% hoặc thậm chí 0,5%. Nếu kịch bản này xảy ra, dòng tiền có khả năng quay trở lại các tài sản rủi ro như Bitcoin và vàng.

Tín hiệu tích cực dài hạn Dù ngắn hạn biến động khó lường, song triển vọng dài hạn vẫn được củng cố. Tuần trước, các quỹ ETF Bitcoin tại Mỹ hút ròng tới 2,3 tỉ USD – gấp gần 9 lần lượng BTC mới khai thác. Binance cũng ghi nhận hoạt động gom hàng từ các tổ chức lớn tăng mạnh, đẩy chỉ số đo lường mức khan hiếm lên cao.

Nhiều mô hình kỹ thuật dự báo chu kỳ tăng giá của Bitcoin vẫn chưa kết thúc, thậm chí có thể hướng tới vùng 140.000 – 160.000 USD trước khi thiết lập đỉnh mới.

Theo Lê Tỉnh

Người Lao Động

