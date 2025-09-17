Thị trường tiền số hôm nay, 17-9: Dự báo mới nhất về Bitcoin

Sáng 17-9, thị trường tiền số ghi nhận sự đồng loạt tăng. Dữ liệu từ OKX lúc 10 giờ cho thấy Bitcoin (BTC) tăng hơn 1%, lên 116.720 USD.

Thị trường tiền số ngày 17-9

Cùng với đó, các đồng tiền số khác như Ethereum (ETH) cũng tăng 0,3%, đạt 4.533 USD; Solana (SOL) tăng 1,1%, lên 236 USD; BNB bật tăng mạnh 4%, đạt 960 USD.

Theo Cointelegraph, mặc dù Bitcoin tăng trở lại trong gần đây nhưng vẫn thiếu ổn định. Khi thị trường Mỹ vừa bắt đầu giao dịch, giá Bitcoin tăng lên 116.649 USD nhưng nhanh chóng giảm, dao động trong khoảng 114.800 – 115.300 USD, với nhiều lệnh mua bán lớn xuất hiện trên sàn.

Nền tảng phân tích TheKingfisher cho biết ngay dưới vùng giá hiện tại, đặc biệt quanh mốc 114.724 USD, có nhiều nhà đầu tư đã “mắc kẹt” với lệnh mua.

Bitcoin đang giao dịch quanh mức 116.600 USD Nguồn: OKX

Nếu giá rơi xuống mức này, họ sẽ buộc phải bán cắt lỗ, dễ làm thị trường biến động mạnh hơn.

Trước đó, nhà giao dịch Skew cũng cảnh báo thị trường tiền số đang có biến động bất thường trong ngắn hạn.

Nhiều người chuyển sang bán khống để đón đầu việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sắp hạ lãi suất 0,25% trong cuộc họp tới – lần giảm đầu tiên của năm 2025.

Tâm lý chờ đợi quyết định của Fed không chỉ ảnh hưởng đến Bitcoin mà còn lan sang các thị trường khác. Chứng khoán Mỹ giảm nhẹ, trong khi giá vàng biến động mạnh và dự báo sẽ lập kỷ lục mới ở mức 3.703 USD/ounce.

Theo giới phân tích, vàng thường phản ứng sớm với biến động kinh tế, còn Bitcoin sẽ đi theo sau vài tháng. Từ đầu năm đến nay, vàng đã tăng 40%, trong khi Bitcoin mới tăng 23%.

Tại thị trường Việt Nam, sau khi Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP ngày 9-9-2025 của Chính phủ về việc triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa tại Việt Nam có hiệu lực, nhiều đơn vị tài sản số đã thông báo ngừng cung cấp dịch vụ tại Việt Nam, như KyberSwap (thuộc Kyber Network), Coin98 Wallet (thuộc hệ sinh thái Ninety Eight), Viction (trước đây là TomoChain) và Aliniex Exchange. Hiện, các đơn vị này đang chờ thêm hướng dẫn cụ thể để được hoạt động tại Việt Nam.