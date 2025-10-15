Thông tin mới về Luật Đất đai sửa đổi

Xem xét quyết định 66 nội dung

Chiều 14/10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về việc chuẩn bị Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Báo cáo nội dung này, Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh cho biết, tại Kỳ họp thứ 10, Quốc hội sẽ xem xét, quyết định 66 nội dung, nhóm nội dung, gồm: 50 luật, 3 nghị quyết; 13 nhóm nội dung về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, giám sát và quyết định các vấn đề quan trọng khác của đất nước.

Phó Chủ nhiệm Thường trực Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh.

Về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai , ông Mạnh thông tin, ngày 22/9, Văn phòng Chính phủ đã có văn bản thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ đề nghị Bộ Nông nghiệp và Môi trường xây dựng Nghị quyết của Quốc hội, bảo đảm 3 mục tiêu và giải quyết được các vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai. Đồng thời, cấp có thẩm quyền đã có ý kiến chỉ đạo tại văn bản số 18091-CV/VPTW ngày 4/10 của Văn phòng Trung ương.

Do vậy, Văn phòng Quốc hội đề nghị trước mắt cho thể hiện tên nội dung nêu trên trong dự kiến nội dung, chương trình kỳ họp là dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai (hoặc Nghị quyết của Quốc hội quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai áp dụng trong thời gian chưa sửa đổi Luật Đất đai - nếu cần thiết).

“Văn phòng Quốc hội sẽ tiếp tục chỉnh lý, hoàn thiện nội dung này trong dự kiến nội dung, chương trình Kỳ họp sau khi có hồ sơ chính thức của Chính phủ”, ông Mạnh cho hay.

Liên quan đến chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Gia Bình, ông Lê Quang Mạnh cho biết, đến nay, Chính phủ chưa gửi hồ sơ đến các cơ quan của Quốc hội để thẩm tra. Do vậy, Văn phòng Quốc hội đề nghị chưa bổ sung vào chương trình kỳ họp cho đến khi nhận được hồ sơ chính thức của Chính phủ.

Kỳ họp thứ 10 còn “trên cả lịch sử”

Dự kiến, tổng thời gian làm việc của Quốc hội là 41 ngày, khai mạc sáng ngày 20/10, dự kiến bế mạc ngày 12/12. Quốc hội họp liên tục để tập trung hoàn thành toàn bộ nội dung, chương trình đề ra.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn. Ảnh: QH

Nêu ý kiến sau đó, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn nhấn mạnh, Kỳ họp thứ 10 là kỳ họp cuối cùng của Quốc hội khóa XV. Nếu kỳ họp thứ 9 là kỳ họp lịch sử, sửa đổi Hiến pháp, thông qua 34 luật thì kỳ họp thứ 10 còn “trên cả lịch sử” khi xem xét, quyết định 66 nội dung, trong đó, có 50 dự án luật.

Nhấn mạnh đây là kỳ họp rất quan trọng, Chủ tịch Quốc hội lưu ý, cần tiến hành kỳ họp với tinh thần tích cực, khẩn trương, đảm bảo quy trình thủ tục nhưng chất lượng phải đặt ra hàng đầu, phục vụ sắp xếp bộ máy hành chính, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp.

Chủ tịch Quốc hội nêu rõ, qua hơn 3 tháng hoạt động có nhiều vấn đề bất cập từ sắp xếp đơn vị ở cấp trung ương, tỉnh, xã nên phải sửa các luật, ban hành các luật mới để đáp ứng yêu cầu. Chính phủ cần nhắc các bộ, ngành và các cơ quan soạn thảo phải giải trình, tiếp thu đến cùng, đến khi thông qua với các dự thảo.