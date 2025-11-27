Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Thông tin về việc 'lên đời' tuyến cao tốc trọng yếu ở cửa ngõ Hà Nội

27-11-2025 - 10:30 AM

Lưu lượng phương tiện tăng nhanh khiến cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình quá tải, buộc cơ quan chức năng tính đến phương án mở rộng lên 6 làn xe. Bộ Xây dựng đề nghị giao VEC thực hiện dự án để bảo đảm tiến độ và hiệu quả khai thác.

Bộ Xây dựng vừa gửi ý kiến tới Bộ Tài chính liên quan, đề xuất giao Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) làm cơ quan chủ quản dự án mở rộng tuyến Cầu Giẽ - Ninh Bình.

Trong hồ sơ gửi các bộ ngành, VEC cho biết đã nghiên cứu nhiều hình thức đầu tư cho dự án mở rộng. Sau khi đánh giá tính khả thi của từng phương án, doanh nghiệp nghiêng về lựa chọn đầu tư công, bởi đây vừa là tuyến đường mang tính chất phục vụ lợi ích cộng đồng, vừa gắn với trách nhiệm và khả năng huy động nguồn lực của chính đơn vị đang trực tiếp quản lý, khai thác.

Theo Bộ Xây dựng, đặc thù của cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình nằm ở chỗ VEC đã đầu tư phần lớn chi phí xây dựng tuyến đường và đang thu phí hoàn vốn. Việc tiếp tục giao doanh nghiệp này làm chủ quản phần mở rộng được đánh giá giúp bảo đảm tính liên tục trong tổ chức thi công, quản lý và vận hành, đồng thời tránh các thủ tục pháp lý phức tạp khi chuyển đổi mô hình đầu tư hoặc giao cho đơn vị khác.

Thông tin về việc 'lên đời' tuyến cao tốc trọng yếu ở cửa ngõ Hà Nội- Ảnh 1.

Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình. Ảnh: VEC.

Bộ Xây dựng cũng nhận định phương án hợp tác công - tư theo hình thức BOT khó khả thi do tính chất của dự án, trong khi đầu tư theo Luật Đầu tư lại nảy sinh nhiều ràng buộc về xử lý đất đai và sở hữu tài sản hình thành sau đầu tư. Vì vậy, đầu tư công được đánh giá là đáp ứng tốt nhất yêu cầu tiến độ trong bối cảnh nhu cầu mở rộng đã trở nên cấp bách.

Cơ quan quản lý ngành giao thông và xây dựng đề nghị Bộ Tài chính - đơn vị đang quản lý VEC và chịu trách nhiệm xây dựng pháp luật liên quan - đánh giá toàn diện các phương án để lựa chọn hướng đi hiệu quả nhất. Bộ Xây dựng khẳng định việc giao VEC làm chủ quản hoàn toàn có cơ sở pháp lý và thực tiễn, bởi doanh nghiệp này đã từng đảm nhiệm vai trò tương tự ở những dự án lớn khác.

Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình (Km210+000 - Km260+030) dài 50 km, được đưa vào khai thác từ năm 2012 với quy mô 4 làn xe. VEC nhận định, tuyến cao tốc hiện đã mãn tải và có nguy cơ trở thành “ nút thắt cổ chai” của trục cao tốc Bắc - Nam phía Đông, khi các đoạn kết nối hai đầu là Pháp Vân - Cầu Giẽ và Cao Bồ - Mai Sơn đều đã hoặc đang được mở rộng lên 6 làn xe. Cuối tháng 10, VEC có tờ trình gửi Thủ tướng, kiến nghị được giao làm cơ quan chủ quản mở rộng tuyến này từ 4 lên 6 làn xe.

Thông tin về việc 'lên đời' tuyến cao tốc trọng yếu ở cửa ngõ Hà Nội- Ảnh 2.

Cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình từ lâu đã mãn tải.

Theo quy hoạch mạng lưới đường bộ quốc gia, tuyến cao tốc này sẽ được nâng lên quy mô lớn hơn theo từng giai đoạn. Trên cơ sở đó, VEC đề xuất trước mắt mở rộng toàn tuyến lên mức đáp ứng nhu cầu trung hạn, còn quy mô tối đa theo quy hoạch sẽ nghiên cứu triển khai sau khi đủ điều kiện.

Doanh nghiệp cũng báo cáo phương án huy động nguồn lực theo hướng kết hợp giữa ngân sách nhà nước và nguồn vốn tự huy động, nhằm bảo đảm dự án có thể khởi công vào giai đoạn phù hợp, tránh kéo dài thời gian gây thêm áp lực lên hạ tầng giao thông .

Bộ Xây dựng đánh giá việc sớm triển khai mở rộng cao tốc Cầu Giẽ - Ninh Bình là cần thiết không chỉ để giải quyết tình trạng quá tải mà còn nhằm nâng cao năng lực toàn tuyến cao tốc Bắc - Nam phía Đông, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho các địa phương cửa ngõ phía Nam Thủ đô...

Diễn biến mới nhất về Dự án Đường ống dẫn khí có quy mô lớn nhất Việt Nam

Theo Lộc Liên

Tiền Phong

