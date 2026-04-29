Thu phí qua nút giao Long Thành từ ngày 30/4

Theo Lộc Liên | 29-04-2026 - 16:13 PM | Bất động sản

Theo Tổng Công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC), từ 8h ngày 30/4 sẽ chính thức áp dụng mức giá dịch vụ mới đối với nhiều nhóm phương tiện lưu thông qua nút giao Long Thành - nơi kết nối cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu và tuyến TPHCM - Long Thành - Dầu Giây.

Theo thông tin từ Ban Quản lý dự án 85 (chủ đầu tư dự án thành phần 2), 17h hôm nay (29/4) tuyến cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu chính thức thông xe đợt 1, đưa vào khai thác hơn 37km qua Đồng Nai và TPHCM (dự án thành phần 2 và dự án thành phần 3). Giai đoạn đầu chưa thu phí, tổ chức chạy tối đa 80km/h, góp phần giảm tải quốc lộ 51 trong dịp lễ.

Nhằm đảm bảo hiệu quả đầu tư, mục tiêu kinh doanh và dòng tiền thực hiện nghĩa vụ tài chính, VEC đã ban hành quyết định bổ sung mức giá dịch vụ đối với các xe lên xuống tại nút giao thông Long Thành - điểm kết nối tuyến Biên Hòa - Vũng Tàu và tuyến TPHCM - Long Thành - Dầu Giây do VEC quản lý khai thác.

VEC cho biết sẽ áp dụng hình thức thu phí kín (tính phí theo quãng đường thực tế sử dụng) với 100% phương thức thu phí điện tử không dừng (ETC) tại tất cả các làn và trạm.

Thu phí qua nút giao Long Thành từ ngày 30/4- Ảnh 1.

Nút giao Long Thành hiện tại. Ảnh: BXD.

Biểu giá mới (đã bao gồm 8% thuế VAT) được chia thành 5 nhóm phương tiện, dao động tùy theo lộ trình di chuyển của tài xế. Cụ thể, lộ trình An Phú - Biên Hòa - Vũng Tàu, mức phí từ hơn 45.390 đồng (áp dụng cho xe dưới 12 chỗ, xe tải dưới 2 tấn, xe buýt) đến hơn 181.570 đồng (xe tải từ 18 tấn trở lên, container từ 40 feet trở lên).

Lộ trình Vành đai 3 - Biên Hòa - Vũng Tàu, tổng mức phí từ gần 36.600 đồng đến 146.390 đồng. Đáng chú ý, tại lộ trình này, VEC sẽ thực hiện thu phí làm 2 lần. Cụ thể, mức thu lần 1 (tương đương lộ trình An Phú - Vành đai 3) áp dụng khi xe vào/ra tại trạm thu phí nút giao Vành đai 3. Mức thu lần 2 sẽ được tính khi xe ra tại nút giao Biên Hòa - Vũng Tàu, bằng tổng mức giá trừ đi phần phí đã thu ở lần 1.

Lộ trình nút giao 319 - Biên Hòa - Vũng Tàu, mức phí dao động từ hơn 10.860 đồng đến gần 43.460 đồng.

Lộ trình QL51 - Biên Hòa - Vũng Tàu, đây là chặng có mức phí thấp nhất, chỉ từ gần 1.630 đồng đến 6.510 đồng tùy theo tải trọng phương tiện.

Lộ trình Biên Hòa - Vũng Tàu - Phan Thiết - Dầu Giây, mức phí từ hơn 40.650 đồng đến hơn 162.610 đồng. Lộ trình Biên Hòa - Vũng Tàu - Dầu Giây, mức phí dao động từ hơn 66.730 đồng đến 266.930 đồng, là lộ trình có mức thu cao nhất trong bảng giá.

Toàn bộ phương tiện di chuyển trên cao tốc TPHCM - Long Thành - Dầu Giây, khi đi qua nút giao Long Thành để kết nối với cao tốc Biên Hòa - Vũng Tàu đều phải thanh toán tiền dịch vụ. Việc thu phí này nhằm đảm bảo hoàn vốn cho dự án theo đúng quyết định phê duyệt của Bộ Xây dựng.

Các phương tiện chỉ được miễn phí nếu thuộc các trường hợp đặc biệt được quy định tại Nghị định 130/2024/NĐ-CP (ban hành ngày 10/10/2024), quy định về việc thu phí sử dụng đường bộ cao tốc đối với các tuyến thuộc sở hữu toàn dân do Nhà nước quản lý và khai thác.

Theo Lộc Liên

Tiền Phong

