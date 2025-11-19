Thực tế tại hàng bánh chuối Hà Nội khiến khách "ức phát khóc": Người mua vẫn tới đông nghịt dù trời mưa lớn

Vừa mới đây, mạng xã hội xôn xao trước chia sẻ của một vị khách cho biết mình đã rơi vào tình huống "ức phát khóc" khi đặt mua bánh tại một hàng bánh chuối khá nổi tiếng ở Hà Nội nằm trên phố Cao Đạt. Dù rất mong muốn đặt bánh, thậm chí còn bày tỏ thái độ tha thiết nhưng lại nhận về câu trả lời bị cho là thiếu thiện cảm, khiến chị cảm thấy khá sốc và thất vọng.

Bài đăng nhanh chóng nhận về gần 3.000 lượt tương tác chỉ sau thời gian ngắn, kéo theo nhiều cuộc tranh luận xoay quanh thái độ phục vụ và văn hóa ứng xử khi bán - mua đồ ăn.

Bài đăng của vị khách (Ảnh chụp màn hình)

Được biết, nhân vật đăng tải câu chuyện là chủ một thương hiệu bánh lớn tại Hà Nội, mà như chị tiết lộ thì bản thân chị "cũng làm dịch vụ 10 năm nay, cũng tự tin về sản phẩm của mình nhưng chưa bao giờ thái độ với khách như này" .

Trong bài viết, chị chia sẻ: "Mình rất ít khi ghét ai, ai tiếp xúc cũng biết mình là hoa hậu thân thiện nghĩa đen luôn. Nhưng cái thái độ trịch thượng này thì xin tạm biệt" . Vị khách bày tỏ rằng mình cảm thấy "ức phát khóc" sau 2 lần cố gắng đặt bánh nhưng bị chủ quán thái độ có phần khó chịu như vậy.

Theo những hình ảnh và tin nhắn được đăng kèm, vị khách cho thấy mình bày tỏ mong muốn đặt bánh với thái độ khá lịch sự và tha thiết, trong khi cách từ chối từ phía người bán được nhận định là ngắn gọn và có phần hơi "phũ". Dù chỉ là giải thích cho khách rằng quán đã hết giờ bán, quán không bán Chủ nhật, hay 11h sáng quán chưa mở nhưng cách nói chuyện của chủ quán trong tin nhắn hơi thiếu nhiệt tình, không có sự niềm nở và thân thiện - điều mà khách hàng nào cũng kỳ vọng khi đi mua hàng. Dễ thấy, vấn đề đến từ việc vị khách đặt mua bánh vào khoảng thời gian quán chưa bán hoặc vào ngày quán nghỉ, trong khi đó quán lại trả lời hơi cứng nhắc dẫn tới tình huống như trên.

Phần tin nhắn của vị khách với chủ hàng bánh chuối

Sau bài đăng, phía dưới phần bình luận xuất hiện nhiều ý kiến trái chiều. Đa số ý kiến tỏ ra ngỡ ngàng trước cách phản ứng của chủ quán. Bên cạnh đó cũng có thêm những ý kiến từ các vị khách đã từng mua: người cho biết mua 5 lần nhưng chưa gặp cảnh bị thái độ, cũng có người chia sẻ lại tình huống khó chịu như vị khách trong bài đăng.

Chiều ngày 18/11, tại thời điểm ghi nhận vào giờ tan tầm, dù thời tiết có mưa nhưng lượng khách đến mua vẫn khá đông. Nhiều shipper cũng đứng chờ để lấy đơn hàng. Phía ngoài quán có một nhân viên đảm nhiệm việc ghi số và sắp xếp đơn, trong khi bên trong có hai người ngồi làm bánh và rán bánh liên tục. Tuy nhiên, vì lượng khách quá lớn nên đôi lúc xảy ra tình trạng "rối", không kịp phản hồi ngay cho người đặt.

Quan sát thực tế cho thấy, dù vẫn có lời thông báo trước rằng thời gian chờ khoảng 45 phút và khách cần xem xét trước khi quyết định đứng đợi, nhưng vì áp lực phục vụ cùng luồng khách liên tục, thái độ giao tiếp giữa nhân viên và chủ quán với khách có thời điểm không được niềm nở, chưa tạo sự thoải mái như mong đợi.

Video: Chủ quán thông báo cho khách thời gian phải chờ có thể lên tới 45 phút

Về hương vị, các loại bánh ở đây như bánh chuối, bánh ngô khá ngon, hương vị có sự vượt trội so với mặt bằng chung. Có lẽ đây chính là lý do mà quán đông như vậy.

Có thể thấy, trong những tình huống như thế này, áp lực với người bán và sự kỳ vọng từ phía người mua rất dễ tạo ra cảm giác tiêu cực. Có ý kiến cho rằng nên thông cảm cho chủ quán vì khách quán đông, bị hỏi và giục nhiều nên có thể hơi căng thẳng. Trong khi đó, nhiều ý kiến lại mong muốn một thái độ phục vụ khách niềm nở, thân thiện hơn.

Sự việc vẫn đang khiến cộng đồng mạng quan tâm với nhiều ý kiến trái chiều.