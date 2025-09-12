Tin không vui cho các ‘ông lớn’ xăng dầu

Bộ Công Thương vừa công bố dự thảo số 7 của nghị định xăng dầu mới, với các điều chỉnh đáng chú ý về cơ chế tính giá.

Cụ thể, ﻿Công thức xác định giá bán lẻ theo dự thảo 7, dự thảo 6 và hiện tại như sau:

Dự thảo 7: Giá thị trường bán phần = Chi phí tạo nguồn thực tế + chi phí kinh doanh định mức + lợi nhuận + các loại thuế (bao gồm thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế bảo vệ môi trường, GTGT và các loại thuế/phí khác nếu có).



Dự thảo 6: Giá thị trường toàn phần = Chi phí tạo nguồn thực tế + chi phí kinh doanh thực tế + lợi nhuận + thuế.



Nghị định hiện hành (Nghị định 80/2023): Giá cơ sở = Chi phí tạo nguồn (gồm chi phí mua hàng + premium + chi phí vận chuyển định mức) + chi phí kinh doanh định mức + lợi nhuận định mức + Trích lập “Quỹ bình ổn giá xăng dầu” + Các khoản phí và thuế khác.



Công ty Chứng khoán Vietcap cho rằng, dự thảo 7 kém khả quan hơn so với Dự thảo 6. Cụ thể, Dự thảo 7 thay thế chi phí kinh doanh thực tế (trong Dự thảo 6) bằng chi phí định mức. Mức chi phí định mức này sẽ do Nhà nước công bố, điều chỉnh hằng năm theo CPI và rà soát định kỳ 3 năm/lần. Trong khi đó, yếu tố lợi nhuận về cơ bản tương tự Dự thảo 6.

So với nghị định hiện hành, Dự thảo 7 vẫn mở ra cơ chế tích cực hơn cho doanh nghiệp đầu mối khi cho phép họ tự quyết định giá bán, đồng thời đem lại sự linh hoạt hơn về lợi nhuận, thay vì định mức lợi nhuận ở mức 300 đồng/lít như hiện tại.



Nhờ vậy, Vietcap kỳ vọng những thay đổi này sẽ hỗ trợ quá trình phục hồi lợi nhuận so với cùng kỳ trong năm 2026 đối với Tập đoàn Xăng Dầu Việt Nam - Petrolimex (mã CK: PLX) và Tổng Công ty Dầu Việt Nam - PVOIL (mã CK: OIL).



Vietcap nhận thấy rủi ro điều chỉnh giảm đối với dự báo LNST cho năm 2026, dù cần thêm đánh giá chi tiết.

Trong một diễn biến khác, PVOIL và Petrolimex, hai doanh nghiệp đầu mối xăng dầu lớn nhất cả nước đã có thông báo cho biết sẽ thí điểm bán xăng E10 từ ngày 1/8.



Theo PVOIL, Công ty sẽ bán thí điểm bán xăng sinh học E10 RON95 tại các cửa hàng xăng dầu trên địa bàn Tp. Hà Nội và Tp. Hải Phòng. Sau giai đoạn thí điểm, doanh nghiệp sẽ tiếp tục nâng cấp, chuyển đổi và phát triển điểm bán xăng E10; sẵn sàng thực hiện lộ trình sử dụng xăng E10 từ ngày 1/1/2026.

Về kết quả kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của PVOIL đạt 72.696 tỷ đồng, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước, trong khi lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 231,9 tỷ đồng, giảm 32,8%. So với kế hoạch năm 2025, kết quả này tương ứng hoàn thành 74,6% mục tiêu doanh thu, lợi nhuận trước thuế và lợi nhuận sau thuế mới đạt lần lượt 37,4% và 37,1% chỉ tiêu đề ra.﻿

6 tháng đầu năm, Petrolimex ghi nhận doanh thu thuần hợp nhất đạt 144.915 tỷ đồng, giảm 2,5% so với cùng kỳ năm 2024, thực hiện 58% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt hơn 1.996 tỷ đồng, giảm 32,5% so với cùng kỳ, hoàn thành 62% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế đạt 1.579 tỷ đồng, giảm 34,8% so với cùng kỳ 2024.﻿