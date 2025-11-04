Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Tin mới về dự án đang khiến Novaland phải trích lập dự phòng 4.369 tỷ đồng

04-11-2025 - 15:08 PM | Doanh nghiệp

Hội đồng Thẩm định giá đất TP.HCM đã tổ chức họp xác định lại giá đất của các dự án được gỡ vướng theo Nghị quyết 170/2024/QH15. Trong đó, dự án 30,1 ha Nam Rạch Chiếc (tên thương mại Lakeview City) của Novaland đã được chốt phương án giá đất.

Tin mới về dự án đang khiến Novaland phải trích lập dự phòng 4.369 tỷ đồng- Ảnh 1.

Báo cáo về kết quả tháo gỡ vướng mắc tại các dự án trọng điểm (tháng 10/2025), Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM cho biết đã trình thẩm định giá đất đối với việc xác định lại giá đất của dự án 30,1 ha Nam Rạch Chiếc (tên thương mại Lakeview City). Hội đồng Thẩm định giá đất đã tổ chức họp thẩm định vào ngày 24/10/2025.

Trước đó, theo Nghị quyết số 170/2024/QH15 của Quốc hội và Nghị định số 76/2025/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 01/04/2025, dự án Lakeview City đã chính thức được giải quyết các vướng mắc về tiền sử dụng đất.

Cụ thể, đối với phần diện tích đất hoán đổi tương ứng với số tiền nhà đầu tư đã đầu tư tại khu đất 30,2 ha phường Bình Khánh (chi phí bồi thường, hỗ trợ, đầu tư xây dựng đã được kiểm toán, thẩm định) thì thời điểm xác định giá đất là thời điểm hoàn thành việc thu hồi đất, bồi thường khu đất 30,2 ha phường Bình Khánh (năm 2008).

Đối với phần diện tích đất chưa nộp tiền sử dụng đất thì thời điểm xác định giá đất là thời điểm cơ quan nhà nước có thẩm quyền ban hành quyết định giao đất khu đất 30,1 ha Nam Rạch Chiếc (năm 2017).

Theo đó, tổng số tiền thuê đất, tiền sử dụng đất phải nộp của dự án Lakeview City là gần 5.176 tỷ đồng dựa trên thông báo của cơ quan thuế ngày 8/1/2021 sẽ được xác định lại. Đây cũng là cơ sở để Novaland tiến tới cấp sổ cho cư dân dự án trong thời gian sớm nhất.

Đặc biệt, khoản trích lập dự phòng 4.369 tỷ đồng của dự án Lakeview City cho kỳ Báo cáo tài chính soát xét năm 2024 của Novaland, theo quan điểm riêng của đơn vị kiểm toán, sẽ được điều chỉnh và thực hiện hoàn nhập khi đủ điều kiện. Đại diện Novaland cho biết, đây là cơ sở để Tập đoàn có nguồn tiền mạnh mẽ để triển khai các kế hoạch kinh doanh sắp tới, cũng như đảm bảo thực hiện nghĩa vụ với các bên liên quan.

Tin mới về dự án đang khiến Novaland phải trích lập dự phòng 4.369 tỷ đồng- Ảnh 2.

Dự án Lakeview City của Novaland đã được chốt giá đất.

Như vậy, Lakeview City là một trong những dự án đầu tiên tại TP.HCM được tháo gỡ bằng cơ chế đặc thù theo Nghị quyết 170/2024/QH15, thể hiện sự quyết liệt của thành phố trong việc khơi thông nguồn lực đất đai, góp phần tạo động lực mạnh mẽ thúc đẩy kinh tế bứt tốc.

Ngoài Lakeview City, với nhóm dự án được giải quyết vướng mắc theo Nghị quyết 170, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM cho biết đã trình thẩm định giá đất đối với việc xác định lại giá đất của dự án 1.330 căn hộ tại phường Bình Khánh (tên thương mại New City). Đối với dự án 39 - 39B Bến Vân Đồn (tên thương mại The Tresor), Sở đã tham mưu đề nghị Tòa án nhân dân Thành phố sớm đưa vụ án ra xét xử để tạo cơ sở pháp lý cho việc giải quyết cấp giấy chứng nhận cho người mua nhà.

Trong 10 tháng đầu năm 2025, Sở Nông nghiệp và Môi trường TP.HCM đã trình, xác định giá đất cụ thể cho 62 dự án, mang lại tổng số thu dự kiến là 64.200 tỷ đồng.

Phụng Tiên

