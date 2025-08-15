Tin vui cho Đà Nẵng

Theo đó, TP này định hướng phát triển giao thông ngầm với một số tuyến quan trọng được người dân quan tâm.

Cụ thể, hầm quan sân bay là tuyến giao thông kết nối phía đông và phía tây sân bay nhằm giảm tải cho các đường Điện Biên Phủ, Cách Mạng Tháng Tám. Tuyến đường bộ bắt đầu đi ngầm từ sau nút giao Trường Chinh - Đinh Thị Vân - qua sân bay - Duy Tân. Sau khi qua nút giao với đường Nguyễn Hữu Thọ, tuyến đường bộ bắt đầu đi nổi.

Tuyến hầm đường bộ có chiều dài khoảng 2,1 km. Dự kiến bố trí hầm cho giao thông đường bộ và hầm cho giao thông công cộng (tuyến MRT1)

Hầm qua sông Hàn kết nối đường Đống Đa và đường Vân Đồn, chiều dài khoảng 0,83 km. Dự kiến bố trí hầm cho giao thông đường bộ và hầm cho giao thông công cộng (tuyến MRT2).

Hầm qua ga đường sắt mới nằm trên đường nối ga đường sắt và đường số 2 Khu công nghiệp Hòa Khánh. Tuyến đi ngầm qua ga đường sắt mới, đường sắt cao tốc, đường sắt thường, đường bộ cao tốc. Chiều dài tuyến đi ngầm khoảng 0,8 km. Quy mô hầm tương ứng với tuyến mặt đất và tuyến giao thông công cộng LRT3.

Theo đồ án quy hoạch, các tuyến vận tải công cộng cũng sẽ định hướng phát triển giao thông ngầm. Trong đó, tuyến MRT 1 bắt đầu đi ngầm từ trước nút giao Vành đai 2 (Vành đai tây 2) - Đinh Liệt, đi ngầm qua sân bay, tiếp tục đi ngầm theo hướng đường bao phía đông sân bay - Công viên 29 Tháng 3 - đến ga trung chuyển trung tâm tại ga đường sắt hiện trạng. Chiều dài tuyến MRT ngầm khoảng 6,1 km.

Tuyến MRT 2 bắt đầu đi ngầm từ trước nút giao Ngô Quyền - Trần Thánh Tông, ngầm qua sông Hàn, đường Đống Đa đến ga trung chuyển trung tâm tại ga đường sắt hiện trạng. Chiều dài tuyến MRT ngầm khoảng 4,3 km.

Tuyến LRT 6 đi ngầm đoạn trước tượng đài 2 Tháng 9, chiều dài ngầm khoảng 1,3 km.

Theo UBND Tp.Đà Nẵng quy hoạch nhiều tuyến giao thông ngầm khu vực trung tâm nhằm tiết kiệm quỹ đất, tạo thành một không gian ngầm hoàn chỉnh, đa năng góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất...

Trước đó, UBND TP.Đà Nẵng cho biết sẽ khởi công loạt dự án trọng điểm chào mừng Quốc khánh 2/9.

6 dự án khởi công gồm: dự án Khu công nghiệp cơ khí ô tô Chu Lai Trường Hải mở rộng; khu tái định cư phục vụ dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam trên địa bàn P.Điện Bàn Bắc; khu công viên văn hóa vui chơi giải trí, thương mại dịch vụ cao cấp (Da Nang Downtown); dự án quần thể khu du lịch sinh thái và đô thị Bà Nà - Suối Mơ; dự án chung cư tại khu đất C1, C2 thuộc khu đô thị Phú Mỹ An; dự án nhà ở xã hội tại khu đất B4-1, B4-2 thuộc khu tái định cư Hòa Hiệp 4.

Việc khởi công 6 dự án trọng điểm cũng là dịp để quảng bá hình ảnh TP.Đà Nẵng năng động, giàu tiềm năng, là điểm đến hấp dẫn cho các nhà đầu tư trong và ngoài nước; kiến tạo môi trường sống hiện đại, văn minh, thân thiện với môi trường, phục vụ tốt hơn nhu cầu của nhân dân.