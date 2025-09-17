Tin vui cho người đi du lịch, công tác tại Trung Quốc: Zalopay chính thức có tính năng quét QR thanh toán bằng VNĐ tại nước này
Theo đó, người dùng có thể thanh toán bằng VNĐ ngay tại Trung Quốc mà không cần phải đổi ngoại tệ trước chuyến đi hay lo lắng về thủ tục mở thẻ tín dụng quốc tế.
- 17-09-2025Chuyên gia: "Nhà đầu tư nên phân bổ danh mục đầu tư 20% cho vàng"
- 17-09-2025Agribank tiếp tục khuyến cáo sau sự cố tại CIC: Khách hàng cần ngắt cuộc gọi trong trường hợp sau
- 17-09-2025Khám xét khẩn cấp chỗ ở 3 đối tượng cho vay lãi suất gấp 79 lần quy định
Theo đó, người dùng có thể thanh toán bằng VNĐ ngay tại Trung Quốc thông qua Zalopay mà không cần phải đổi ngoại tệ trước chuyến đi hay lo lắng về thủ tục mở thẻ tín dụng quốc tế. Họ cũng không cần cài đặt thêm và đăng ký sử dụng các ứng dụng thanh toán mới.
Ngay sau đó, hệ thống sẽ hiển thị số tiền quy đổi cùng mức phí minh bạch, giúp người dùng chủ động và dễ dàng kiểm soát chi tiêu.
An ninh tiền tệ