Tin vui cho người đi du lịch, công tác tại Trung Quốc: Zalopay chính thức có tính năng quét QR thanh toán bằng VNĐ tại nước này

17-09-2025 - 18:19 PM | Smart Money

Theo đó, người dùng có thể thanh toán bằng VNĐ ngay tại Trung Quốc mà không cần phải đổi ngoại tệ trước chuyến đi hay lo lắng về thủ tục mở thẻ tín dụng quốc tế.

Ngày 17/9, Zalopay chính thức công bố tính năng Quét QR quốc tế vừa được triển khai tại thị trường Trung Quốc. Từ nay, người dùng Việt Nam khi đi du lịch hay công tác tại quốc gia này đều có thể dễ dàng thanh toán trực tiếp bằng ứng dụng Zalopay, từ các trung tâm thương mại, điểm tham quan, nhà hàng cho đến các cửa hàng nhỏ lẻ.
Tin vui cho người đi du lịch, công tác tại Trung Quốc: Zalopay chính thức có tính năng quét QR thanh toán bằng VNĐ tại nước này- Ảnh 1.

Đã có thể thanh toán tại Trung Quốc dễ dàng và nhanh chóng bằng ứng dụng Zalopay

Theo đó, người dùng có thể thanh toán bằng VNĐ ngay tại Trung Quốc thông qua Zalopay mà không cần phải đổi ngoại tệ trước chuyến đi hay lo lắng về thủ tục mở thẻ tín dụng quốc tế. Họ cũng không cần cài đặt thêm và đăng ký sử dụng các ứng dụng thanh toán mới.

Các thao tác vẫn được Zalopay giữ nguyên sự đơn giản như khi thanh toán trong nước và tại Singapore: mở ứng dụng Zalopay, chọn tính năng “Quét QR”, chuyển khu vực sang “Trung Quốc” và quét mã QR tại quầy.

Ngay sau đó, hệ thống sẽ hiển thị số tiền quy đổi cùng mức phí minh bạch, giúp người dùng chủ động và dễ dàng kiểm soát chi tiêu.

Thanh Anh

An ninh tiền tệ

