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Tình hình đáng lo của Đàm Vĩnh Hưng

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Tình hình đáng lo của Đàm Vĩnh Hưng

"Ông hoàng nhạc Việt" Đàm Vĩnh Hưng nhận được nhiều lời động viên, hỏi thăm từ khán giả khi tiết lộ tình hình hiện tại.

Mới đây, Đàm Vĩnh Hưng gây chú ý với dòng trạng thái trên trang cá nhân: “2 chữ ‘quá tải’ là có thật. Và mình bắt đầu chán cái cảm giác quá sức bận rộn này! Muốn đi đến chỗ nào yên ắng cùng với Polo và vài người thân thôi…”

Chia sẻ mới của nam ca sĩ nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ bởi chỉ ít ngày trước, Đàm Vĩnh Hưng tiết lộ tình trạng sức khỏe không tốt. “Chính thức sập nguồn! Uể oải, ho banh họng, nhưng vẫn phải ra Đà Lạt để xử lý cho xong! Ra sân bay về luôn!”, nam ca sĩ viết.

Dưới bài đăng này, ca sĩ Dương Triệu Vũ nhắn nhủ: “Giữ sức khỏe anh Hưng ơi”. Nhiều khán giả cũng khuyên nam ca sĩ chú ý nghỉ ngơi sau thời gian liên tục làm việc.

Dòng trạng thái gây chú ý của Đàm Vĩnh Hưng (Ảnh chụp màn hình)

Hồi tháng 8, Đàm Vĩnh Hưng cho biết vừa trải qua một ca phẫu thuật và được bác sĩ yêu cầu nghỉ ngơi vài ngày. Nam ca sĩ khi đó không tiết lộ nguyên nhân phải phẫu thuật, chỉ thông báo tạm vắng mặt tại quán cà phê trong thời gian hồi phục.

Những chia sẻ gần đây phần nào cho thấy nhịp sống khá bận rộn của “ông hoàng nhạc Việt”. Đàm Vĩnh Hưng là một trong những ca sĩ có vị trí lâu năm tại thị trường giải trí Việt Nam, được khán giả ưu ái đặt biệt danh “Ông hoàng nhạc Việt”. Trong hơn 3 thập kỷ hoạt động nghệ thuật, nam ca sĩ sở hữu nhiều bản hit như Lâu đài tình yêu, Xin lỗi tình yêu, Say tình, Thành phố buồn...

Ở tuổi 55, Đàm Vĩnh Hưng vẫn duy trì hoạt động ca hát, tham gia các chương trình và sự kiện âm nhạc. Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, nam ca sĩ dành nhiều thời gian cho các dự án kinh doanh và gia đình.

Quán cà phê mới của Đàm Vĩnh Hưng ở Đà Lạt (Ảnh: FBNV)

Đầu năm 2026, anh ra mắt thương hiệu Cà Phê Cà Pháo tại khu Thảo Điền, TP.HCM và nhanh chóng nhận được sự ủng hộ của đông đảo khách hàng. Đến tháng 7, Đàm Vĩnh Hưng tiếp tục mở cơ sở thứ hai trên đường Nguyễn Thông, TP.HCM và hiện đang hoàn thiện của hàng mới tại Đà Lạt.

Theo Kim Linh

Sức khỏe 24h

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