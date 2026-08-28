Tọa lạc vị trí đắc địa bậc nhất Hà Nội, Phúc Long Hoàn Kiếm đông kín khách ngày đầu khai trương

Cùng với kết quả kinh doanh tăng trưởng ấn tượng trong nửa đầu năm 2026, hôm nay 27/8, Phúc Long vừa chính thức đưa vào hoạt động cửa hàng flagship thứ 36 tại 87 Đinh Tiên Hoàng, Hà Nội. Nằm ngay vị trí "đất vàng", điểm bán mới không chỉ đánh dấu tốc độ mở rộng hệ thống mà còn mang tính biểu tượng gắn liền với vẻ đẹp văn hóa Thủ đô.

Dấu ấn cửa hàng thứ 36

Mang một yếu tố trùng hợp đầy thú vị khi cửa hàng flagship đầu tiên của Phúc Long tọa lạc tại số 82 Hàng Điếu lại chính thức mở cửa vào đúng ngày 08/02/2026. Địa điểm thứ 2 chính là flagship thứ 36 tại số 87 Đinh Tiên Hoàng. Con số 36 được đại diện của doanh nghiệp chia sẻ trùng khớp với hình ảnh "36 phố phường" quen thuộc của Hà Nội.

Phúc Long Hoàn Kiếm mở cửa đón khách ngày 27/8.

Ngay ngày đầu tiên, đã rất đông khách hàng đến trải nghiệm dịch vụ, thưởng thức đồ uống của Phúc Long.

Điểm đặc biệt nữa của cửa hàng này là tọa lạc ngay tòa nhà Bưu điện Hà Nội với góc nhìn trực diện ra Hồ Hoàn Kiếm - một trong những vị trí đắc địa và đắt đỏ bậc nhất Thủ đô, nơi các chuỗi F&B lớn luôn khao khát sở hữu nhưng nguồn cung cực kỳ hạn chế.

"Cơ hội nhưng cũng là thách thức. Thách thức lớn nhất của việc có được mặt bằng này chính là có quá nhiều đối thủ, quá nhiều doanh nghiệp muốn có nó", bà Patricia Marques - CEO Phúc Long chia sẻ.

Trước đó, một phần diện tích khiêm tốn của tòa nhà này đã được Starbucks đưa vào khai trương từ tháng 5/2025. Tuy nhiên, việc Phúc Long đàm phán thành công để thuê trọn khoảng không gian rộng lớn 360 m2 cho thấy sự đầu tư rất mạnh mẽ của thương hiệu Việt.

Với không gian rộng rãi, cửa hàng flagship mới khắc phục triệt để các hạn chế về diện tích hay tiện ích căn bản của các điểm bán khu vực trung tâm. Khác với thiết kế rập khuôn, không gian tại đây được lấy cảm hứng từ chính Bưu điện Hà Nội và hình ảnh nhà ga với phong cách Đông Dương (Indochine). Những chi tiết như con tem, thư tín, dấu bưu điện cổ được lồng ghép tinh tế, biến cửa hàng thành một điểm giao thoa giữa nét hoài niệm lịch sử và văn hóa thưởng trà hiện đại.

Cửa hàng gây ấn tượng với Phòng “Thư” trang trí bởi vô số con tem, dấu bưu điện cổ...

Khu vực trung tâm thiết kế như một Ga tàu với bảng chỉ dẫn tuyến đường và đồng hồ cổ.

Tông màu xanh chủ đạo của cửa hàng.

Trải nghiệm thú vị khi đến cửa hàng Phúc Long tại 87 Đinh Tiên Hoàng.

Ngay từ mặt tiền, điểm nhấn kiến trúc gây ấn tượng mạnh là biểu tượng lá trà cách điệu cùng thông điệp "Rooted in heritage - Brewed for today". Di sản ở đây không chỉ là bí quyết chọn lọc, ủ trà truyền thống mà còn là sự gắn kết với các công trình, giá trị văn hóa - lịch sử địa phương, đồng thời vừa mang đến trải nghiệm F&B thời thượng, kết nối đa thế hệ.

Tăng trưởng phi mã

Chuỗi trà và cà phê Phúc Long liên tục đón nhận nhiều tin vui từ bức tranh tài chính bứt phá trong năm 2026. Sau một năm 2025 đạt doanh thu 1.891 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế kỷ lục 195 tỷ đồng, đà tăng trưởng của thương hiệu tiếp tục được đẩy mạnh trong các tháng đầu năm nay.

Cụ thể, trong nửa đầu năm 2026, doanh thu của Phúc Long đạt 1.119 tỷ đồng, tăng 30,4% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số đạt 145 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng trưởng vọt tới 68,1%.

Tính chung 7 tháng đầu năm 2026, chuỗi mang về 1.304 tỷ đồng doanh thu, tăng 27%.

CEO của Phúc Long - bà Patricia Marques cho biết, kết quả tích cực này đến từ việc tối ưu hóa năng suất hoạt động của các cửa hàng hiện hữu, sự đóng góp mạnh mẽ của kênh giao hàng cùng chiến lược tái thiết kế không gian giúp gia tăng doanh số khách dùng tại chỗ.

Song song với hiệu quả vận hành, tốc độ mở rộng mạng lưới của Phúc Long cũng đang đẩy nhanh. Thương hiệu đặt mục tiêu đạt khoảng 80–85 điểm bán mới trong cả năm. Chiến lược của hãng không chỉ hướng tới số lượng mà hướng đến tiêu chí "tốt hơn": tăng trải nghiệm và kết nối sâu sắc với cộng đồng địa phương.

Việc hiện diện tại vị trí đắt giá nhất nhì Hà Nội không chỉ giúp Phúc Long khẳng định vị thế thương hiệu mà còn thể hiện định hướng rõ ràng: biến mỗi điểm bán thành một không gian có bản sắc riêng, đồng hành cùng sự phát triển của đô thị.