Trong giai đoạn 2021-2025, Hà Nội đã xây mới, cải tạo 10 công viên, 60 vườn hoa để tăng cường mảng xanh, không gian công cộng cho người dân Thủ đô. Trong đó nhiều công viên đã bỏ hoang trong khu đô thị như công viên Thiên văn học, hồ Phùng Khoang đã được hoàn thiện và trở thành điểm đến yêu thích của người dân.