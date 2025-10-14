Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Toàn cảnh công viên rộng gần gấp 4 lần sân Mỹ Đình, nằm giữa khu nhà giàu đắt đỏ bậc nhất Hà Nội

14-10-2025 - 06:03 AM | Bất động sản

Toàn cảnh công viên rộng gần gấp 4 lần sân Mỹ Đình, nằm giữa khu nhà giàu đắt đỏ bậc nhất Hà Nội

Công viên rộng 65 ha nằm bên trong khu đô thị Nam Thăng Long được tích hợp quảng trường, hồ nước, sân golf và nhiều tiện ích khác. Hiện dự án đang thi công, nhiều hạng mục đã bắt đầu lộ diện.

Toàn cảnh công viên rộng gần gấp 4 lần sân Mỹ Đình, nằm giữa khu nhà giàu đắt đỏ bậc nhất Hà Nội- Ảnh 1.

Công viên rộng 65 ha nằm trong khu đô thị Nam Thăng Long đang trong giai đoạn thi công hạ tầng kỹ thuật. Đây là một trong những khu đô thị đắt đỏ nhất Hà Nội với giá biệt thự khoảng 330 - 400 triệu đồng/m2.

Toàn cảnh công viên rộng gần gấp 4 lần sân Mỹ Đình, nằm giữa khu nhà giàu đắt đỏ bậc nhất Hà Nội- Ảnh 2.

Với diện tích 65 ha, công viên rộng gấp 4 lần sân Mỹ Đình, hơn 3 lần công viên Hòa Bình và hứa hẹn trở thành biểu tượng xanh mới và động lực tăng giá bất động sản khu vực.

Toàn cảnh công viên rộng gần gấp 4 lần sân Mỹ Đình, nằm giữa khu nhà giàu đắt đỏ bậc nhất Hà Nội- Ảnh 3.

Công viên được thiết kế đồng bộ, tích hợp quảng trường trung tâm, hồ nước, sân golf và nhiều tiện ích giải trí ngoài trời đạt chuẩn quốc tế.

Toàn cảnh công viên rộng gần gấp 4 lần sân Mỹ Đình, nằm giữa khu nhà giàu đắt đỏ bậc nhất Hà Nội- Ảnh 4.

Vào tháng 10, phần hồ nước lớn trong công viên dần thành hình. Nhà thầu đang tiến hành san nền, bóc tách và tạo mặt bằng. Công tác chuẩn bị cho hệ thống đường nội bộ và các tiện ích liên quan đến mặt nước đang được triển khai.

Toàn cảnh công viên rộng gần gấp 4 lần sân Mỹ Đình, nằm giữa khu nhà giàu đắt đỏ bậc nhất Hà Nội- Ảnh 5.

Công viên 65 ha nằm ở vị trí trung tâm của khu đô thị. Nằm đối diện Trung tâm thương mại Lotte Mall Tây Hồ.

Toàn cảnh công viên rộng gần gấp 4 lần sân Mỹ Đình, nằm giữa khu nhà giàu đắt đỏ bậc nhất Hà Nội- Ảnh 6.

Đồng thời công viên nằm tiếp giáp trục đường Phạm Văn Đồng, thuận tiện kết nối đến các khu vực lân cận. Hơn nữa, công viên cũng gần điểm đầu của tuyến metro số 2 Nam Thăng Long – Trần Hưng Đạo và cách cầu Nhật Tân chỉ hơn một km.

Toàn cảnh công viên rộng gần gấp 4 lần sân Mỹ Đình, nằm giữa khu nhà giàu đắt đỏ bậc nhất Hà Nội- Ảnh 7.

Không chỉ tạo không gian xanh cho khu đô thị Nam Thăng Long, nơi đây sẽ còn là lá phổi xanh, là điểm đến lý tưởng cho các hoạt động thể thao, giải trí của người dân các khu đô thị xung quanh như Tây Hồ Tây, Ngoại Giao Đoàn…

Toàn cảnh công viên rộng gần gấp 4 lần sân Mỹ Đình, nằm giữa khu nhà giàu đắt đỏ bậc nhất Hà Nội- Ảnh 8.

Công viên 65 ha không chỉ có vai trò tích cực trong việc nâng cao chất lượng sống của cư dân mà còn thúc đẩy giá trị bất động sản. Bao quanh công viên là hàng trăm căn biệt thự sẽ được hưởng lợi nhờ không khí trong lành, tầm nhìn thoáng đãng.

Toàn cảnh công viên rộng gần gấp 4 lần sân Mỹ Đình, nằm giữa khu nhà giàu đắt đỏ bậc nhất Hà Nội- Ảnh 9.

Thông thường, những căn nhà view công viên sẽ có giá cao hơn và cũng khó mua hơn do chủ nhân thường ít khi có nhu cầu bán lại.

Toàn cảnh công viên rộng gần gấp 4 lần sân Mỹ Đình, nằm giữa khu nhà giàu đắt đỏ bậc nhất Hà Nội- Ảnh 10.

Trong giai đoạn 2021-2025, Hà Nội đã xây mới, cải tạo 10 công viên, 60 vườn hoa để tăng cường mảng xanh, không gian công cộng cho người dân Thủ đô. Trong đó nhiều công viên đã bỏ hoang trong khu đô thị như công viên Thiên văn học, hồ Phùng Khoang đã được hoàn thiện và trở thành điểm đến yêu thích của người dân.

Toàn cảnh công viên rộng gần gấp 4 lần sân Mỹ Đình, nằm giữa khu nhà giàu đắt đỏ bậc nhất Hà Nội- Ảnh 11.

Tuy vậy theo tiến sĩ Đào Ngọc Nghiêm - Phó Chủ tịch hội Quy hoạch Việt Nam: Hà Nội hiện chỉ có hơn 1.000 ha cây xanh và phải cần hơn 3.000 ha đất tự nhiên nữa mới đạt được chỉ tiêu công viên cây xanh.

 Hồ duy nhất ở trung tâm Hà Nội có 2 dự án lớn đang xây: Vinhomes làm nhà trăm tỷ, tương lai có 3 khách sạn cao tầng

Bài và ảnh: Văn Đoan

