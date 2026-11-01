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Toàn thị trường bị bán ròng hơn 120.000 tỷ, UPCoM vẫn hút ròng vốn ngoại nhờ thương vụ của 1 tỷ phú

| | Doanh nghiệp

Trên UPCoM, khối ngoại mua ròng mạnh nhất MSR khoảng 3.600 tỷ đồng từ đầu năm, lớn hơn giá trị mua ròng của cả sàn. Nếu loại trừ mã này, khối ngoại bán ròng khoảng 1.400 tỷ đồng trên UPCoM.

Theo dữ liệu thống kê giao dịch tính từ đầu năm đến phiên 11/11/2026, nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng tổng cộng 120.312 tỷ đồng trên cả ba sàn, tương ứng khối lượng bán ròng hơn 3,17 tỷ cổ phiếu. Áp lực bán tập trung ở nhóm vốn hóa lớn trên HoSE, dẫn đầu là VHM với khoảng 23.000 tỷ đồng, FPT khoảng 17.000 tỷ đồng và VIC khoảng 11.100 tỷ đồng.

Trên UPCoM, dòng vốn ngoại đi theo chiều ngược lại. Khối ngoại mua ròng khoảng 2.170 tỷ đồng, tương ứng khối lượng mua ròng 15,2 triệu cổ phiếu. Khối ngoại mua ròng mạnh hơn trong những tháng cuối năm: mua ròng liên tiếp trong 3 tháng 8, 9, 10,  và đặc biệt mua mạnh 3.315 tỷ đồng trong tháng 10.

Trên UPCoM, khối ngoại mua ròng mạnh nhất MSR khoảng 3.600 tỷ đồng từ đầu năm, lớn hơn giá trị mua ròng của cả sàn. Nếu loại trừ mã này, khối ngoại bán ròng khoảng 1.400 tỷ đồng trên UPCoM.

Toàn thị trường bị bán ròng hơn 120.000 tỷ, UPCoM vẫn hút ròng vốn ngoại nhờ thương vụ của 1 tỷ phú- Ảnh 1.

Nguyên nhân khối ngoại mua ròng mạnh trong tháng 10 đến từ thương vụ ngày 1/10/2026, The Elmet Group (Nasdaq: ELMT) hoàn tất mua 4,99% vốn MSR từ một công ty con của Tập đoàn Masan với giá trị 124,75 triệu USD. Giao dịch được thực hiện theo phương thức thỏa thuận với hơn 55,1 triệu cổ phiếu sang tay, tổng giá trị gần 3.240 tỷ đồng. Sau thương vụ, Masan vẫn nắm khoảng 87,46% vốn và giữ quyền kiểm soát MSR.

Theo công bố của hai bên, thương vụ đi kèm các thỏa thuận thương mại kéo dài hơn 8 năm, theo đó MSR cung cấp khoảng 1.250 tấn vonfram quy đổi WO₃ mỗi năm cho khách hàng của Elmet tại Mỹ. Elmet nhận một ghế trong HĐQT MSR và cam kết hỗ trợ kế hoạch chuyển sàn lên HoSE. Elmet cho biết khoản đầu tư này phục vụ mục tiêu của cam kết đầu tư 450 triệu USD mà Chính phủ Mỹ công bố ngày 14/9/2026 nhằm củng cố chuỗi cung ứng vonfram.

Thương vụ nằm trong lộ trình hạ tỷ lệ sở hữu của Masan tại MSR. Trước đó, hồi tháng 5, Masan đã bán 2% vốn MSR, nâng tỷ lệ cổ phiếu tự do chuyển nhượng lên 7,11%. Theo báo cáo cập nhật của Chứng khoán ACBS ngày 16/4/2026, điều kiện niêm yết trên HoSE yêu cầu tối thiểu 10% cổ phiếu có quyền biểu quyết do ít nhất 100 cổ đông nhỏ nắm giữ, trong khi công ty mẹ khi đó sở hữu gần 95% vốn. MSR đặt mục tiêu nộp hồ sơ niêm yết lên HoSE trong năm 2027.

Mới đây, ngày 9/11, Công ty Cổ phần Tập đoàn Masan (HOSE: MSN, Masan Group) và Tập đoàn Sojitz (TSE Prime: 2768, Sojitz) công bố đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MOU).

Theo đó, Sojitz sẽ mua 5% cổ phần Công ty Cổ phần Masan High-Tech Materials (UPCoM: MSR) từ Công ty TNHH Masan Horizon, công ty con do Masan Group sở hữu 100% vốn, với mức giá không thấp hơn giá đầu tư của Elmet vào MSR. Sojitz đồng thời sẽ ký kết các thỏa thuận thương mại dài hạn để phân phối các sản phẩm vonfram và florit của MSR tại Nhật Bản, qua đó giúp MSR mở rộng khả năng tiếp cận thị trường này.

Về kết quả kinh doanh, trong 9 tháng đầu năm 2026, MSR ghi nhận doanh thu thuần 25.687 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế trước lợi ích cổ đông thiểu số (NPAT Pre-MI) đạt 4.350 tỷ đồng, tương đương khoảng 170% mức cao nhất trong kế hoạch lợi nhuận cả năm 2026 của Công ty.

Toàn thị trường bị bán ròng hơn 120.000 tỷ, UPCoM vẫn hút ròng vốn ngoại nhờ thương vụ của 1 tỷ phú- Ảnh 2.

Ngoài MSR, giá trị mua ròng ở các mã khác trên UPCoM nhỏ hơn nhiều. Đứng thứ hai là VNZ của Tập đoàn VNG với khoảng 226 tỷ đồng từ đầu năm. VNG ghi nhận doanh thu thuần 9.233 tỷ đồng trong 9 tháng đầu năm, tăng 26% so với cùng kỳ, và lợi nhuận sau thuế 1.013 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm 2025 lỗ gần 8 tỷ đồng. Đây là lần đầu lợi nhuận sau thuế 9 tháng của VNG vượt 1.000 tỷ đồng kể từ khi cổ phiếu VNZ giao dịch trên UPCoM cuối năm 2022. 

F88 đứng thứ tư với khoảng 107 tỷ đồng mua ròng. Trong 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận tổng doanh thu 4.349 tỷ đồng, tăng 54%, và lợi nhuận trước thuế 1.087 tỷ đồng, tăng 80% so với cùng kỳ, hoàn thành 96% kế hoạch năm. 

Ở chiều ngược lại, ACV của Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam là mã bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất UPCoM với khoảng 1.200 tỷ đồng từ đầu năm. Tiếp theo là SGB của Ngân hàng Sài Gòn Công Thương với khoảng 438 tỷ đồng, VEA khoảng 337 tỷ đồng, SII khoảng 119 tỷ đồng và OIL khoảng 69 tỷ đồng.

Khối ngoại bán ròng hơn 115.000 tỷ đồng nhưng không ít công ty vẫn được săn đón: Có DN từ gần 0% lên 50%, thậm chí nắm quyền chi phối

Chí Kiên

Việt Nam hàng ngày

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