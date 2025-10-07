Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư Địa ốc No Va (Novaland, Mã CK: NVL) vừa công bố kết quả giao dịch cổ phiếu của người nội bộ liên quan đến việc thực hiện quyền mua cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) và nhận cổ phiếu thưởng ESOP, đồng thời thông qua nghị quyết về việc tiếp tục thực hiện chào bán cổ phiếu ESOP và phát hành cổ phiếu thưởng ESOP.

Theo đó, tính đến ngày 2/10/2025, các cán bộ nhân viên của Novaland đã đăng ký và nộp tiền mua hơn 31,53 triệu cổ phiếu ESOP - tương đương 64,7% lượng cổ phiếu dự kiến chào bán (hơn 48,75 triệu),

Trong đó, ông Dương Văn Bắc - Thành viên Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Novaland đã mua và nhận tổng cộng 8,39 triệu cổ phiếu NVL, bao gồm 4,19 triệu cổ phiếu mua theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) và 4,19 triệu cổ phiếu thưởng ESOP, với giá trị tính theo mệnh giá hơn 83,9 tỷ đồng.

Tính theo thị giá NVL ngày 6/10﻿ là 15.800 đồng, lượng cổ phiếu ESOP của ông Bắc có giá trị 132,6 tỷ đồng.

Hai Phó Tổng Giám đốc là ông Cao Trần Duy Nam, bà ﻿Trần Thị Thanh Vân, mỗi người mua 2,6 triệu cổ phiếu và nhận 2,6 triệu cổ phiếu thưởng ESOP với tổng giá trị theo mệnh giá là 52 tỷ đồng, theo giá thị trường là 82 tỷ đồng.

Còn hơn 17,22 triệu cổ phiếu không chào bán hết , Hội đồng quản trị Novaland sẽ tiếp tục chào bán số cổ phiếu ESOP nêu trên cho cán bộ nhân viên công ty với giá 10.000 đồng/cổ phiếu. Thời hạn nộp tiền mua trước 12 giờ ngày 9/10/2025.



Ngoài ra, Novaland cũng mới chỉ phân phối được hơn 32,01 triệu cổ phiếu trong tổng số hơn 48,75 triệu cổ phiếu ESOP thưởng cho cán bộ nhân viên công ty.



Còn lại gần 16,74 triệu cổ phiếu chưa được phân phối hết sẽ được công ty tiếp tục thực hiện phân phối cho cán bộ nhân viên công ty vào ngày 9/10/2025.

﻿Theo danh sách kèm theo cho thấy, sẽ có 7 cán bộ nhân viên của Novaland được tham gia mua cổ phiếu ESOP giá rẻ và nhận cổ phiếu thưởng lần này.



Trong đó, ông Dương Văn Bắc - Tổng Giám đốc của Novaland sẽ được mua nhiều nhất với gần 3,15 triệu cổ phiếu ESOP giá rẻ và nhận về gần 3,15 triệu cổ phiếu ESOP thưởng, với giá trị ước tính hơn 63 tỷ đồng. Như vậy, sau khi giao dịch, ông Dương Văn Bắc sẽ sở hữu thêm 14,68 triệu cổ phiếu, với giá trị hơn 146 tỷ đồng. ﻿