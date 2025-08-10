Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Top 20 tỷ phú sàn chứng khoán giàu thêm 56.000 tỷ trong tuần qua, các cổ đông VPB tăng trưởng mạnh nhất

10-08-2025 - 10:53 AM | Doanh nghiệp

Ông Nguyễn Đức Tài Chủ tịch Thế giới Di động tuần qua đã nằm trong Top 10 với khối tài sản 13.400 tỷ đồng, tăng 10% so với tuần trước đó.

Tính đến ngày 25/7/2025, tổng tài sản của 20 người giàu nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam đạt 607.200 tỷ đồng, tăng 55.900 tỷ đồng, tương đương 5% so với tuần trước.

Top 20 tỷ phú sàn chứng khoán giàu thêm 56.000 tỷ trong tuần qua, các cổ đông VPB tăng trưởng mạnh nhất- Ảnh 1.

Ông Phạm Nhật Vượng – Chủ tịch Vingroup (mã CK: VIC) tiếp tục giữ vững ngôi vị giàu nhất sàn với khối tài sản 262.700 tỷ đồng, tăng 29.200 tỷ đồng (tương đương 13%) chỉ trong một tuần. Tài sản của bà Phạm Thu Hương và bà Phạm Thúy Hằng – Phó Chủ tịch Vingroup cũng tăng 13%, lần lượt tăng thêm 2.200 tỷ và 1.500 tỷ đồng.

Ông Trần Đình Long – Chủ tịch Hòa Phát Group xếp thứ 2 với 55.400 tỷ đồng, tăng 5.600 tỷ đồng (tương đương 11%) so với tuần trước đó.﻿

8 vị trí đầu tiên trên bảng xếp hạng không thay đổi so với tuần trước.

Đáng chú ý, ông Nguyễn Đức Tài Chủ tịch Thế giới Di động tuần qua đã nằm trong Top 10 với khối tài sản 13.400 tỷ đồng, tăng 10% so với tuần trước đó.

Các cá nhân liên quan đến VPBank như Chủ tịch Ngô Chí Dũng, bà Hoàng Anh Minh (vợ ông Dũng) và bà Vũ Thị Quyên (mẹ ông Dũng) đều ghi nhận tài sản tăng 15% trong tuần qua, lần lượt xếp vị trí thứ 17, 18, 19. Đây là mức tăng mạnh nhất trong tuần.﻿

Chủ tịch FPT Trương Gia Bình xếp thứ 15 trong tuần qua với tổng tài sản 12.500 tỷ đồng, giảm 1% so với tuần trước đó.

﻿Nhiều gương mặt ﻿quen thuộc tiếp tục xuất hiện trong top 20 như: ông Nguyễn Đăng Quang - Chủ tịch Masan Group, ông Đỗ Anh Tuấn - Chủ tịch Sunshine Group, bà Nguyễn Thị Phương Thảo - Chủ tịch Vietjet Air, ông Hồ Hùng Anh - Chủ tịch Techcombank, ông Bùi Thành Nhơn - Chủ tịch Novaland,...

Cổ phiếu của các tỷ phú USD Việt Nam đồng loạt có 'biến'

Phương Anh

Nhịp sống thị trường

