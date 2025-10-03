TP HCM tháo gỡ “nút thắt” giá đất, kỳ vọng mang về 86.000 tỉ đồng

Chiều 2-10, tại buổi họp báo kinh tế - xã hội do Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy và Sở Văn hóa và Thể thao TP HCM tổ chức, ông Đào Quang Dương - Trưởng Phòng Kinh tế đất, Sở Tài nguyên và Môi trường (TN-MT) TP HCM, cho biết công tác xác định giá đất trên địa bàn đã thuận lợi hơn sau khi Luật Đất đai 2024 và Nghị định số 71/2024/NĐ-CP của Chính phủ có hiệu lực.

Dự kiến mang lại nguồn thu hơn 86.000 tỉ đồng

Theo ông Dương, từ đầu năm đến nay, TP HCM đã phê duyệt hơn 70 hồ sơ với tổng giá trị khoảng 52.000 tỉ đồng. Dự kiến từ nay đến cuối năm, thành phố sẽ tiếp tục trình thêm trên 70 hồ sơ, ước thu khoảng 34.000 tỉ đồng. Như vậy, cả năm 2025 có thể hoàn tất hơn 150 hồ sơ, nguồn thu dự kiến đạt khoảng 86.000 tỉ đồng.

Ông Đào Quang Dương - Trưởng Phòng Kinh tế đất, Sở Tài nguyên và Môi trường TP HCM, thông tin

Trong quá trình triển khai, một số dự án vẫn phát sinh vướng mắc, điển hình là dự án của Công ty Lotte (dự án Lotte Eco Smart City Thủ Thiêm). Dù TP HCM đã bàn giao đất từ tháng 10-2022 và trình giá đất cuối năm 2023, nhưng việc ban hành Nghị định số 12 (tháng 2-2024) khiến nhiều dự án cả nước gặp khó khăn. Chỉ đến khi Nghị định số 71 có hiệu lực (1-8-2024), những vướng mắc này mới được tháo gỡ.

"Đối với dự án của Công ty Lotte, thành phố đã thực hiện đúng quy trình, thời gian xử lý hồ sơ nhanh. Riêng phần bổ sung 5,4% tiền sử dụng đất thuộc thẩm quyền Chính phủ, TP HCM đã báo cáo để xin ý kiến" - ông Dương cho biết.

Ông Dương nhấn mạnh, với hồ sơ đầy đủ, việc xác định giá đất hiện nay diễn ra nhanh chóng, thậm chí có trường hợp chỉ mất chưa đến hai tháng để phê duyệt. Tuy nhiên, nhiều hồ sơ giao đất theo Luật Đất đai 2003, trước khi Luật 2013 có hiệu lực, đến nay vẫn chưa thể xác định giá. Nguyên nhân là giai đoạn này việc định giá chuyển từ ngành Tài chính sang TN-MT, dữ liệu so sánh không đầy đủ nên tồn đọng kéo dài.

Phối cảnh dự án Lotte Eco Smart City Thủ Thiêm của Công ty Lotte

Hiện TP HCM còn khoảng 84 hồ sơ giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất giai đoạn 2003-2013 chưa xác định được giá. Sở nhiều lần kiến nghị áp dụng giải pháp dùng bảng giá đất nhân hệ số điều chỉnh, cụ thể là hệ số năm 2015 mà TP HCM từng ban hành.

Theo ông Dương, Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo các bộ, ngành vào cuộc tháo gỡ. Bộ TN-MT và Bộ Tài chính sẽ sớm mời các địa phương họp bàn giải pháp. Nếu được xử lý dứt điểm, 84 hồ sơ tồn đọng này có thể tạo điều kiện triển khai khoảng 84.000 căn hộ, tương đương hơn 300.000 chỗ ở. Đây sẽ là nguồn lực lớn góp phần phát triển kinh tế - xã hội TP HCM, đồng thời tháo gỡ điểm nghẽn kéo dài nhiều năm trong lĩnh vực đất đai.