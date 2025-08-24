TP.HCM: Camera giao thông phát hiện gần 70.000 trường hợp phạt nguội

Tại buổi họp báo ngày 21/8, đại diện Công an TP.HCM cho biết việc đẩy mạnh xử phạt qua camera (phạt nguội) là giải pháp công nghệ trọng tâm nhằm nâng cao ý thức người tham gia giao thông và kéo giảm tai nạn. Hệ thống này không chỉ giúp giảm áp lực cho lực lượng tuần tra mà còn đảm bảo sự minh bạch, khách quan nhờ bằng chứng hình ảnh rõ ràng.

Thống kê của Công an TPHCM cho thấy, trong 8 tháng đầu năm 2025, gần 70.000 trường hợp vi phạm đã được phát hiện và cập nhật lên hệ thống để xử lý. Theo Công an TPHCM, việc áp dụng công nghệ giúp giảm áp lực cho lực lượng tuần tra công khai, đảm bảo sự minh bạch, khách quan nhờ hình ảnh được ghi nhận rõ nét, tránh tranh cãi không cần thiết giữa người vi phạm và cơ quan chức năng. Hệ thống dữ liệu này cũng là cơ sở quan trọng để phân tích, đánh giá tình hình, từ đó đề xuất các giải pháp tổ chức giao thông khoa học và hợp lý hơn.

Tuy vậy, vẫn còn một số hạn chế, nhất là với xe máy. Hiện biện pháp ngăn chặn mới chỉ áp dụng khi làm thủ tục đăng ký hoặc sang tên, nên nhiều trường hợp người vi phạm chưa tự giác chấp hành thông báo xử phạt.

Công an TP.HCM nhấn mạnh sẽ không ra quyết định xử phạt nếu dữ liệu không đủ yếu tố pháp lý. Các trường hợp phổ biến sẽ được xem xét miễn trừ bao gồm:

Lỗi kỹ thuật hoặc hình ảnh không rõ ràng: Nếu hình ảnh từ camera bị mờ, không xác định rõ biển số, hoặc có lỗi kỹ thuật từ hệ thống, thông báo vi phạm sẽ bị hủy bỏ.

Trường hợp xe bị gắn biển số giả: Khi nhận được khiếu nại, lực lượng chức năng sẽ đối chiếu các đặc điểm của phương tiện (loại xe, màu sắc, đặc điểm riêng) để xác minh. Chủ sở hữu hợp pháp sẽ không phải chịu trách nhiệm.

Tình huống bất khả kháng: Nếu hành vi vi phạm xảy ra do tình thế bắt buộc như đánh lái để tránh một vụ tai nạn sắp xảy ra, nhường đường cho xe cứu thương, cứu hỏa, người dân chỉ cần trình bày trung thực. CSGT sẽ xác minh và nếu đúng thực tế, vi phạm sẽ không bị xử lý.

Tuân theo hiệu lệnh của CSGT tại chốt: Trong trường hợp vi phạm xảy ra do thực hiện theo hiệu lệnh của CSGT đang điều tiết giao thông (ví dụ: yêu cầu vượt đèn đỏ để giải tỏa ùn tắc), người dân sẽ không bị xử phạt.

Phòng CSGT khẳng định, mục tiêu cuối cùng của việc phạt nguội không phải là chế tài, mà là xây dựng một môi trường giao thông an toàn và văn minh cho thành phố. Hệ thống camera luôn được kiểm định định kỳ, nhưng người dân hoàn toàn có quyền yêu cầu kiểm tra lại để đảm bảo xử lý rõ ràng, minh bạch.