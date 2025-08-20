Tp.HCM và Đồng Nai đón tin vui

Theo đó, TP.HCM, Đồng Nai thống nhất đầu mối thực hiện 3 cây cầu kết nối hai địa phương. UBND tỉnh Đồng Nai sẽ là cơ quan chủ quản thực hiện đầu tư xây dựng cầu Cát Lái và cầu Đồng Nai 2, còn TP.HCM sẽ là cơ quan chủ quản thực hiện đầu tư cầu Phú Mỹ 2.

Về tuyến đường sắt kết nối sân bay Tân Sơn Nhất với sân bay Long Thành, UBND TPHCM và Đồng Nai giao Sở Xây dựng TPHCM chủ trì và đề xuất các phương án triển khai.

Đối với phát triển vận tải hành khách công cộng, Sở Xây dựng hai địa phương tiếp tục thực hiện theo chỉ đạo của lãnh đạo, đồng thời phối hợp để tham mưu, đề xuất UBND hai địa phương quyết định các nội dung liên quan.

Theo đề xuất trước đó, dự án cầu Phú Mỹ 2 nối đường Nguyễn Hữu Thọ (TPHCM) với đường 25C (Đồng Nai) đầu tư khoảng 21.484 tỉ đồng.

Cầu Cát Lái và cầu Đồng Nai 2 có tổng mức đầu tư lần lượt 19.500 tỉ và 10.945 tỉ đồng, tất cả đều 8 làn xe.

Dự án đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành (3,5 tỉ đô la Mỹ) dự kiến do TPHCM làm chủ đầu tư, kết nối đồng bộ sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành.

Theo đánh giá của UBND TP.HCM và Đồng Nai, việc đầu tư các dự án kết nối giữa hai địa phương để kết nối đến Sân bay Long Thành là rất cấp thiết trong bối cảnh sân bay này sẽ đưa vào khai thác vào đầu năm 2026.