Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Tp.HCM và Đồng Nai đón tin vui

20-08-2025 - 13:31 PM | Bất động sản

Văn phòng UBND TP.HCM vừa ban hành Thông báo kết luận của lãnh đạo UBND Thành phố tại buổi làm việc về công tác quy hoạch, đầu tư xây dựng giao thông kết nối giữa TP.HCM với tỉnh Đồng Nai.

Theo đó, TP.HCM, Đồng Nai thống nhất đầu mối thực hiện 3 cây cầu kết nối hai địa phương. UBND tỉnh Đồng Nai sẽ là cơ quan chủ quản thực hiện đầu tư xây dựng cầu Cát Lái và cầu Đồng Nai 2, còn TP.HCM sẽ là cơ quan chủ quản thực hiện đầu tư cầu Phú Mỹ 2.

Về tuyến đường sắt kết nối sân bay Tân Sơn Nhất với sân bay Long Thành, UBND TPHCM và Đồng Nai giao Sở Xây dựng TPHCM chủ trì và đề xuất các phương án triển khai.

Đối với phát triển vận tải hành khách công cộng, Sở Xây dựng hai địa phương tiếp tục thực hiện theo chỉ đạo của lãnh đạo, đồng thời phối hợp để tham mưu, đề xuất UBND hai địa phương quyết định các nội dung liên quan.

Theo đề xuất trước đó, dự án cầu Phú Mỹ 2 nối đường Nguyễn Hữu Thọ (TPHCM) với đường 25C (Đồng Nai) đầu tư khoảng 21.484 tỉ đồng.

Cầu Cát Lái và cầu Đồng Nai 2 có tổng mức đầu tư lần lượt 19.500 tỉ và 10.945 tỉ đồng, tất cả đều 8 làn xe.

Dự án đường sắt Thủ Thiêm - Long Thành (3,5 tỉ đô la Mỹ) dự kiến do TPHCM làm chủ đầu tư, kết nối đồng bộ sân bay Tân Sơn Nhất và Long Thành.

Theo đánh giá của UBND TP.HCM và Đồng Nai, việc đầu tư các dự án kết nối giữa hai địa phương để kết nối đến Sân bay Long Thành là rất cấp thiết trong bối cảnh sân bay này sẽ đưa vào khai thác vào đầu năm 2026.

Tiểu Bảo

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Toàn cảnh đại đô thị lớn nhất của Nam Long: 3 mặt giáp sông, tiện ích đầy đủ nhưng vắng người ở

Toàn cảnh đại đô thị lớn nhất của Nam Long: 3 mặt giáp sông, tiện ích đầy đủ nhưng vắng người ở Nổi bật

Công ty con của Novaland "khất nợ" hơn 2.100 tỷ đồng tiền gốc, lãi trái phiếu

Công ty con của Novaland "khất nợ" hơn 2.100 tỷ đồng tiền gốc, lãi trái phiếu Nổi bật

Lumière Midtown – Nơi giao thoa giữa nhịp sống chuẩn quốc tế và chuẩn sống cá nhân hoá

Lumière Midtown – Nơi giao thoa giữa nhịp sống chuẩn quốc tế và chuẩn sống cá nhân hoá

13:30 , 20/08/2025
Nhà giàu Hà Nội tìm kiếm biệt thự wellness giữa lúc nguồn cung và giá thấp tầng tăng mạnh

Nhà giàu Hà Nội tìm kiếm biệt thự wellness giữa lúc nguồn cung và giá thấp tầng tăng mạnh

13:30 , 20/08/2025
Capital Square chính thức ra mắt, định hình không gian sống đẳng cấp Diva

Capital Square chính thức ra mắt, định hình không gian sống đẳng cấp Diva

13:30 , 20/08/2025
Chủ tịch tỉnh Gia Lai chỉ đạo làm rõ vụ “phù phép” đất công thành đất tư

Chủ tịch tỉnh Gia Lai chỉ đạo làm rõ vụ “phù phép” đất công thành đất tư

10:57 , 20/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên