Triệu Lộ Tư chính thức bị xóa sổ?

Trưa 19/8, dư luận Trung Quốc xôn xao khi phát hiện tài khoản MXH Weibo có 31 triệu người follow của Triệu Lộ Tư đã chính thức bị xóa sổ. Đáng chú ý, vào sáng nay, Triệu Lộ Tư vẫn còn online và thay đổi ảnh đại diện.

Trên MXH, việc tài khoản Weibo của Triệu Lộ Tư bị xóa hoàn toàn gây bàn tán xôn xao. Nhiều người cho rằng việc này qua đột ngột, nghi vấn mỹ nhân sinh năm 1998 đã bị dính án phạt "phong sát ngầm" trên các nền tảng truyền thông đại chúng. Trước đó, vào ngày 14/8, Cục Giám sát và Quản lý thị trường huyện Diên Trường, thành phố Diên An (Thiểm Tây, Trung Quốc) thông báo điều tra tất cả khiếu nại liên quan đến vụ ồn ào livestream bán hàng, nghi trục lợi từ hoạt động giải cứu nông sản của Triệu Lộ Tư.

Tài khoản MXH Weibo cá nhân của Triệu Lộ Tư chính thức bị xóa bỏ hoàn toàn vào trưa nay (19/8)

Tuy nhiên, các fan bác bỏ thông tin Triệu Lộ Tư bị cấm sóng và nghi vấn cô có hành vi phạm pháp luật. Cách đây vài ngày, sao nữ này vẫn livestream trò chuyện với khán giả bình thường. Chưa kể, cơ quan chức năng vẫn chưa có kết luận điều tra nên không thể quy chụp nữ diễn viên trục lợi bất chính. Ngoài ra, việc tài khoản Weibo bị xóa là do mong muốn của Triệu Lộ Tư. Chính người đẹp đã gửi yêu cầu xóa tài khoản đến nền tảng MXH Weibo. Theo quy định, trong vòng 15 ngày, phía nền tảng sẽ phê duyệt yêu cầu này của chủ tài khoản và xóa bỏ trang cá nhân của người đó.

Việc tài khoản Weibo của Triệu Lộ Tư không còn gây tiếc nuối lớn. Tài khoản này vốn đã được Triệu Lộ Tư sử dụng 10 năm, từ lúc cô học cấp 3 đến lúc nổi tiếng như hiện tại. Dù tài khoản Weibo bị xóa, cư dân mạng vẫn thể cập nhật tình hình của Triệu Lộ Tư qua Xiaohongshu, Douyin cá nhân của cô. 2 tài khoản này vẫn còn tồn tại, chưa biến mất.

Xóa tài khoản MXH Weibo là mong muốn của Triệu Lộ Tư, chính cô đã gửi yêu cầu cho nền tảng

2 tài khoản Xiaohongshu và Douyin của Triệu Lộ Tư vẫn còn

Sau khi bị xóa tài khoản MXH Weibo, Triệu Lộ Tư chuyển sang 1 nền tảng khác livestream. Cô gây náo loạn dư luận Trung Quốc khi chú thích cho buổi live của mình là: "Ngày đầu tiên rời WC" . Việc Triệu Lộ Tư công khai chửi nền tảng MXH Weibo là "nhà vệ sinh" gây sốc cho netizen. Đây là lần đầu tiên 1 celeb hàng đầu xứ tỷ dân dám công khai gọi nền tảng Weibo như vậy. Biệt danh "WC" của MXH Weibo vốn do cư dân mạng đặt sau khi nền tảng này liên tục đẩy hot search nhảm, sai sự thật.

Hiện, các fan kêu gọi Triệu Lộ Tư bình tĩnh, tránh hành vi xốc nổi, bốc đồng. Việc mắng chửi hạ bệ "ông lớn" như Weibo không có lợi cho cô nếu còn muốn tiếp tục hoạt động ở showbiz trong tương lai, thậm chí còn có thể bị kiện ra tòa.

Triệu Lộ Tư livestream mắng MXH Weibo là nhà vệ sinh sau khi xóa tài khoản thành công

Triệu Lộ Tư đang rơi vào tình cảnh khó khăn, khiến cô đứng trước nguy cơ rớt đài trong showbiz. Nữ diễn viên đang xảy ra tranh chấp hợp đồng với công ty quản lý Ngân Hà Khốc Ngu. Triệu Lộ Tư muốn dứt áo ra đi sau vụ bị bóc lột sức lao động đến kiệt quệ. Tuy nhiên, Ngân Hà Khốc Ngu bắt người đẹp Tinh Hán Xán Lạn phải chịu trách nhiệm bồi thường với tỷ lệ 3:7, phải bỏ ra 400 triệu NDT (1.460 tỷ đồng) mới có thể rời công ty quản khiến nữ diễn viên vô cùng bức xúc. Triệu Lộ Tư cho biết cô bị đe dọa hủy hoại, "phong sát" vì phản đối yêu cầu vô lý của Ngân Hà Khốc Ngu. Không còn gì để mất, người đẹp quyết định đình công.

Sau đó, tiểu hoa đán sinh sau năm 1995 đình đám liên tục livestream phơi bày góc tối bóc lột, chèn ép cô của công ty quản lý Ngân Hà Khốc Ngu (Galaxy Cool Entertainment). Không chỉ "bóc phốt", nữ diễn viên còn giới thiệu nông sản gây "cháy hàng" diện rộng. Và rắc rối cũng từ đây mà ập đến với Triệu Lộ Tư. Cô bị 200 triệu người nghi tự xưng là "đại sứ hỗ trợ nông dân", giả danh con dấu của cơ quan nhà nước để bán hàng trục lợi sau khi giới thiệu sản phẩm có giá cao gấp 3 lần giá thị trường của công ty Aaaaaple.

Đáng chú ý, người đứng sau công ty thực phẩm Aaaaaple là Tôn Gia Mạn - bạn thân của mỹ nhân 1998. Do đó Triệu Lộ Tư bị nghi cố tình PR cho sản phẩm của công ty bạn thân dưới danh nghĩa cứu trợ nông sản để ăn chia hoa hồng. Theo khoản 1 Điều 280 Bộ luật Hình sự Trung Quốc, hành vi làm giả hoặc phá hoại công văn, giấy tờ, con dấu của cơ quan nhà nước có thể bị phạt tù 3-10 năm và phạt tiền.

Gần đây, Triệu Lộ Tư vướng lùm xùm

Trước nghi vấn Triệu Lộ Tư giả danh "đại sứ hỗ trợ nông dân", truyền thông Trung Quốc đã liên hệ với Cục Nông nghiệp và Nông thôn huyện Diên Trường, tỉnh Thiểm Tây để xác minh vụ việc. Vào sáng nay (14/8), đại diện cơ quan này cho biết họ quản thật đã trao chứng nhận "Đại sứ hỗ trợ nông nghiệp" vào tháng 6/2025 cho thương hiệu nước ép táo Aaaaaple, vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác hỗ trợ nông nghiệp tại Thiểm Tây (Trung Quốc). Liên quan đến trường hợp của Triệu Lộ Tư, đại diện cơ quan này nhấn mạnh họ chưa từng trao giấy chứng nhận cho bất kỳ cá nhân nào.

Bước đầu, với xác nhận của Cục Nông nghiệp và Nông thôn huyện Diên Trường, tỉnh Thiểm Tây về con dấu trên giấy chứng nhận, Triệu Lộ Tư và công ty Aaaaaple đã thoát khỏi cáo buộc làm giả công văn, giấy tờ nhà nước.