Trực thăng chở Tổng thống Donald Trump hạ cánh khẩn cấp ở Anh
(NLĐO) - Trực thăng chở Tổng thống Donald Trump đã hạ cánh khẩn cấp tại Anh khi ông chuẩn bị rời đi sau chuyến thăm cấp nhà nước.
- 17-09-2025Toàn cảnh phiên điều trần nghi phạm ám sát đồng minh của Tổng thống Trump: Có thể đối mặt mức án tử hình
- 16-09-2025Tổng thống Donald Trump kiện New York Times, đòi bồi thường 15 tỉ USD
- 16-09-2025Tòa Phúc thẩm liên bang lên tiếng: Thống đốc FED bị ông Trump sa thải vẫn gia bỏ phiếu quyết định lãi suất của FED
- 16-09-2025Phát hiện quan trọng về nghi phạm sát hại đồng minh của Tổng thống Donald Trump
Chiếc Marine One chở Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất Phu nhân Melania Trump đã buộc phải hạ cánh xuống một sân bay của Anh vào tối 18-9 (giờ địa phương).
Tổng thống đã đổi sang một chiếc trực thăng khác sau khi chiếc Marine One gặp sự cố. Ảnh: Story Picture Agency
Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết: "Do một sự cố thủy lực nhỏ và để đảm bảo an toàn, các phi công đã hạ cánh xuống một sân bay địa phương trước khi đến sân bay Stansted. Tổng thống và đệ nhất Phu nhân đã lên trực thăng hỗ trợ một cách an toàn".
Gia đình ông Donald Trump sau đó đã lên Không lực Một và cất cánh về Washington.
Một phóng viên đã hỏi ông Donald Trump trên chuyên cơ Không lực Một rằng liệu đã đến lúc thúc đẩy lệnh ngừng bắn giữa Nga và Ukraine hay chưa và cho rằng một tháng đã trôi qua kể từ cuộc gặp mặt trực tiếp hiếm hoi của ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska.
Theo đài RT, Tổng thống Donald Trump cho biết đây không phải là thời điểm thích hợp để ông kêu gọi ngừng bắn giữa Nga và Ukraine.
Ông nói thêm: "Nhưng khi thời điểm đến, nếu tôi phải làm, nó sẽ rất cứng rắn".
Ông Donald Trump gần đây thừa nhận việc đàm phán chấm dứt xung đột khó khăn hơn ông dự đoán. Phát biểu tại cuộc họp báo với Thủ tướng Keir Starmer hôm 18-9, Tổng thống Donald Trump nói rằng ông Putin đã "thực sự làm ông thất vọng".
Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump cũng ám chỉ rằng một lệnh ngừng bắn tiềm năng giữa Nga và Ukraine có thể sắp đạt được.Ông Donald Trump phát biểu tại dinh thự thủ tướng Anh rằng về tình hình Nga, ông hy vọng sẽ có tin tốt.
Ông Donald Trump khiến khách mời tham dự quốc yến tại lâu đài Windsor bật cười (Clip: Xuân Huy - Thanh Long)
Người Lao Động