Trực thăng chở Tổng thống Donald Trump hạ cánh khẩn cấp ở Anh

Chiếc Marine One chở Tổng thống Donald Trump và Đệ nhất Phu nhân Melania Trump đã buộc phải hạ cánh xuống một sân bay của Anh vào tối 18-9 (giờ địa phương).

Tổng thống đã đổi sang một chiếc trực thăng khác sau khi chiếc Marine One gặp sự cố. Ảnh: Story Picture Agency

Thư ký Báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết: "Do một sự cố thủy lực nhỏ và để đảm bảo an toàn, các phi công đã hạ cánh xuống một sân bay địa phương trước khi đến sân bay Stansted. Tổng thống và đệ nhất Phu nhân đã lên trực thăng hỗ trợ một cách an toàn".

Gia đình ông Donald Trump sau đó đã lên Không lực Một và cất cánh về Washington.

Một phóng viên đã hỏi ông Donald Trump trên chuyên cơ Không lực Một rằng liệu đã đến lúc thúc đẩy lệnh ngừng bắn giữa Nga và Ukraine hay chưa và cho rằng một tháng đã trôi qua kể từ cuộc gặp mặt trực tiếp hiếm hoi của ông với Tổng thống Nga Vladimir Putin tại Alaska.

Theo đài RT, Tổng thống Donald Trump cho biết đây không phải là thời điểm thích hợp để ông kêu gọi ngừng bắn giữa Nga và Ukraine.

Ông nói thêm: "Nhưng khi thời điểm đến, nếu tôi phải làm, nó sẽ rất cứng rắn".

Ông Donald Trump gần đây thừa nhận việc đàm phán chấm dứt xung đột khó khăn hơn ông dự đoán. Phát biểu tại cuộc họp báo với Thủ tướng Keir Starmer hôm 18-9, Tổng thống Donald Trump nói rằng ông Putin đã "thực sự làm ông thất vọng".

Tuy nhiên, Tổng thống Donald Trump cũng ám chỉ rằng một lệnh ngừng bắn tiềm năng giữa Nga và Ukraine có thể sắp đạt được.Ông Donald Trump phát biểu tại dinh thự thủ tướng Anh rằng về tình hình Nga, ông hy vọng sẽ có tin tốt.