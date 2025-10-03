Trung Quốc bất ngờ gom mạnh một loại nguyên liệu quan trọng từ Úc do nguồn cung khan hiếm, giá tăng vọt 11 tháng liên tiếp

Ảnh minh họa

Giá len Úc đang chứng kiến đà tăng mạnh khi các nhà nhập khẩu Trung Quốc đẩy mạnh thu mua trong bối cảnh lo ngại nguồn cung hạn chế, theo dữ liệu từ Sàn giao dịch len Úc (AWEX).

Giá len tại sàn giao dịch phía Đông (AWEX-EMI) đã tăng 1,12 AUD (0,70 USD) trong hai ngày giao dịch tuần này, đánh dấu mức tăng hàng tuần lớn thứ năm kể từ khi chỉ số ra đời vào năm 1996. Đây cũng là chuỗi tăng giá liên tục dài nhất kể từ năm 1987, với 11 tuần liên tiếp.

Giá len tại Úc kéo dài đà tăng mạnh. Theo Nikkei

Các chuyên gia trong ngành cho biết động lực chính đến từ nhu cầu gia tăng từ Trung Quốc, quốc gia nhập khẩu hơn 85% len Úc cho ngành dệt may và may mặc. Sản lượng len tại Úc được dự báo giảm 11,8% trong mùa vụ 2024/25 do nông dân chuyển hướng sang sản phẩm khác hoặc chịu tác động từ hạn hán. Trong tháng 8, lượng len được kiểm định tại Úc đã giảm 24% so với cùng kỳ năm ngoái.

Theo ông Eamon Timms, Giám đốc môi giới tại Fox and Lillie, tình trạng mua vào tăng mạnh sau Hội nghị Thị trường Len Nam Kinh hồi tháng 9 phản ánh sự lo ngại ngày càng lớn của các doanh nghiệp Trung Quốc trước tình trạng khan hiếm nguồn cung. "Có cảm giác một chút hoảng loạn và FOMO (sợ bỏ lỡ cơ hội) trên thị trường," ông nói.

Ngoài yếu tố nguồn cung, sự dịch chuyển của người tiêu dùng khỏi các loại sợi tổng hợp như polyester – do lo ngại vi nhựa và rác thải thời trang – cũng hỗ trợ xu hướng tăng giá len và bông. Theo nhà phân tích Paul Joules của Rabobank, lượng tồn kho len tại Trung Quốc đang ở mức thấp, khiến các nhà nhập khẩu phải gia tăng mua vào.

Tác động từ nguồn cung hạn chế đã lan tới thị trường bán lẻ. Nghiên cứu của Sheng Lu, chuyên gia tại Đại học Delaware, cho thấy số sản phẩm từ len merino được bán bởi các thương hiệu lớn tại Mỹ đã giảm 18% từ tháng 5 đến tháng 9. Một số nhà bán lẻ xa xỉ thậm chí đã tăng giá bán, chẳng hạn một mẫu váy len merino tăng 8%.

Trong khi giá tăng vọt mang lại cú hích cho ngành, nhiều ý kiến cảnh báo xu hướng này có thể không bền vững. Gary Turner, Chủ tịch Ban thư ký ngành công nghiệp len Úc (AWIS), lưu ý rằng lượng hàng dự trữ của nông dân đưa ra thị trường gần đây có thể tạo cảm giác sai lệch về nguồn cung. Trong tuần này, khoảng 34.000 kiện len đã được chào bán, và dự kiến tuần tới con số sẽ vượt 40.000 kiện.

Mặc dù vậy, triển vọng sản xuất vẫn còn mong manh. Hạn hán tại nhiều khu vực miền đông và nam Úc trong 18 tháng qua vẫn gây sức ép lên nông dân, và sản lượng phụ thuộc lớn vào lượng mưa trong thời gian tới.

Theo Nikkei Asia﻿