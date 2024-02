Từ tắm rửa tới nấu ăn ngày Tết đều không thể thiếu rau này, đã ngon còn là “kho báu” cho sức khỏe

Khi nhắc tới rau mùi (ngò rí), hầu hết mọi người đều nhớ tới hương thơm hấp dẫn của nó khi xuất hiện trong các món ăn. Mùi già còn gắn với phong tục tắm, rửa mặt ngày Tết Nguyên đán để gột rửa muộn phiền, xui xẻo của năm cũ và chào đón năm mới đầy an khang, tài lộc.

Tuy nhiên, không phải ai cũng biết rằng loại rau quen thuộc, giá rẻ này ẩn chứa cả “kho báu” lợi ích sức khỏe, làm đẹp.

1. Lợi ích sức khỏe bất ngờ từ rau mùi

Chắc chắn rất nhiều người sẽ bất ngờ với những lợi ích sức khỏe từ rau mùi sau đây:

Giàu dinh dưỡng

Thực tế, rau mùi có giá trị dinh dưỡng cực cao, chứa nhiều vitamin A, C, B1, B2, K và carotene. Đồng thời, nó còn rất giàu khoáng chất như canxi, magie, photpho và sắt. Đặc biệt, vitamin C trong rau mùi cao tới 63 mg trên 100 gam, tức là cao hơn đào, lê và táo. Hàm lượng carotene cũng cao gấp 10 lần so với cà chua, đậu và dưa chuột.

Rau mùi là loại rau gia vị rất phổ biến trên mâm cơm dù ngày thường hay ngày Tết (Ảnh minh họa)

Hạ đường huyết

Hạt rau mùi, chiết xuất và dầu từ rau mùi để có thể giúp hạ đường huyết. Các nghiên cứu trên động vật cho thấy hạt rau mùi làm giảm lượng đường máu bằng cách thúc đẩy hoạt động của enzyme giúp loại bỏ đường ra khỏi máu. Rau mùi cũng rất tốt trong phòng chống bệnh tiểu đường ở người khỏe mạnh.

Tăng cường miễn dịch

Rau mùi cung cấp một số hoạt chất có khả năng chống oxy hóa cao, giúp ngăn ngừa những tổn thương tế bào bên trong cơ thể do các gốc tự do nguy hại gây nên. Nổi bật nhất là vitamin C, vitamin E, vitamin A và các flavonoid khác. Nhờ đó, cơ thể chúng ta sẽ trở nên khỏe mạnh hơn, hệ miễn dịch được củng cố và tăng cường.

Giảm nguy cơ mắc ung thư

Chất flavonoid trong rau mùi có tác dụng ngăn ngừa một số loại ung thư như ung thư da, ung thư vú và ung thư tuyến tiền liệt. Rau mùi cũng giàu các chất chống oxy hoá bao gồm beta carotene, vitamin C, vitamin E, ferulic, giảm nguy cơ mất cân bằng oxy hóa trong các tế bào - nguyên nhân gây bệnh ung thư.

Tốt cho tim mạch

Các nghiên cứu khoa học đã chỉ ra rằng chiết xuất từ rau mùi có khả năng giúp cơ thể đào thải natri dư thừa qua đường bài tiết, nhờ đó huyết áp sẽ được ổn định và cân bằng. Bên cạnh đó, loại rau này còn có thể giúp làm giảm nguy cơ mắc bệnh tim, bằng cách làm giảm bớt hàm lượng Cholesterol LDL có hại trong mạch máu.

Ngoài ăn sống, nấu nướng, bạn cũng có thể dùng rau mùi làm nước ép hay sinh tố (Ảnh minh họa)

Bảo vệ não bộ

Chiết xuất từ rau mùi có thể bảo vệ cơ thể khỏi các tổn thương hệ thần kinh. Nhờ đó giúp phòng ngừa nguy cơ mắc các bệnh về trí não như Alzheimer hay Parkinson. Ngoài ra, loại rau này còn có thể giúp làm chậm tình trạng suy nhược thần kinh và giải quyết tình trạng sương mù não, kiểm soát được sự lo lắng, cải thiện tâm trạng rất tốt.

Cải thiện tiêu hóa

Rau mùi có lợi cho ruột già và ruột non, làm giảm đầy bụng và có thể giúp cải thiện chứng đau bụng và đầy hơi do hội chứng ruột kích thích. Loại rau quen thuộc ngày Tết này cũng thúc đẩy trao đổi chất, tăng nhu động ruột và chữa chứng chán ăn. Hoạt chất có tên là Dodecenal trong rau mùi còn có khả năng chống lại vi khuẩn Salmonella gây ra hàng loạt các chứng bệnh về ngộ độc thực phẩm và đường ruột ở người.

2. Rau mùi cũng có nhiều công dụng trong làm đẹp

Là một loại rau gia vị phổ biến, đa số mọi người thường dễ bỏ qua những lợi ích làm đẹp từ rau mùi.

Không tự nhiên mà rau mùi được sử dụng đun/ngâm nước tắm, rửa mặt mỗi dịp Tết. Bản thân rau mùi có công dụng làm sạch, kháng viêm, cấp ẩm, làm trắng rất tốt. Thậm chí, nó còn được dùng như bài thuốc trị bệnh da liễu, phổ biến như viêm da, mụn. Bởi ngoài khả năng kháng viêm, rau mùi còn chứa nhiều loại vitamin và muối khoáng là carotene, thiamin, riboflavin, niacin, vitamin C, canxi, photpho, sắt…

Rau mùi còn chứa tinh chất giúp bảo làn da khỏi bức xạ từ tia tử ngoại, ngăn chặn tổn thương tế bào làn da do môi trường nắng bụi. Nó cũng nổi tiếng là loại rau có thể giúp trị nám, tái tạo sắc tố da, phục hồi da sau cháy nắng.

Tắm rửa với nước mùi già ngày Tết ngoài ý nghĩa về phong tục còn giúp làm đẹp da (Ảnh minh họa)

Loại rau này cũng có tác dụng làm chậm lão hóa. Nó thể hiện cả ở lão hóa cơ thể nói chung và làn da nói riêng. Đó là nhờ nó rất giàu chất chống oxy hóa, carotene và nhiều loại vitamin khác.

Ngoài ra, rau mùi còn là thực phẩm tốt cho mái tóc. Gội đầu với nước rau mùi, nhất là mùi già được cho là giúp hạn chế tóc bạc sớm, trị gàu ngứa, rụng tóc và làm tóc chắc khỏe hơn. Do đẩy nhanh quá trình tiêu hóa, tăng cường thải độc cơ thể nên ăn hoặc uống nước rau mùi có thể hỗ trợ giảm cân hiệu quả hơn.

Nguồn: HK01, Common Health, QQ