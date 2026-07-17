Từ xưởng rang nhỏ đến 35 cửa hàng - chuỗi cà phê Việt của 2 vừa huy động 8 triệu USD với tham vọng chinh phục thế giới

Every Half Coffee Roasters (Every Half) vừa công bố hoàn tất vòng gọi vốn Series A trị giá 8 triệu USD, với toàn bộ khoản đầu tư đến từ hai quỹ hiện hữu là Openspace Capital và DSG Consumer Partners. Đây cũng là lần thứ 3 hai nhà đầu tư này đồng hành cùng thương hiệu sau các vòng Seed và Pre-Series A.

Every Half Coffee Roasters vừa công bố hoàn tất vòng gọi vốn Series A trị giá 8 triệu USD

Thành lập năm 2021 bởi Võ Duy Phú (CEO) và Trần Lê Minh Trúc (COO), Every Half là kết quả của sự kết hợp giữa hai người từng có thời gian làm việc tại The Coffee House. Khi đó, Võ Duy Phú giữ vai trò đồng sáng lập kiêm Phó Tổng giám đốc, còn Trần Lê Minh Trúc phụ trách nguồn cung và chất lượng cà phê. Xuất thân từ Buôn Ma Thuột, anh Trúc có hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành và từng là nghệ nhân rang cà phê của The Coffee House.

Khởi đầu là một đơn vị rang xay, Every Half sau đó phát triển thành chuỗi bán lẻ cà phê đặc sản. Hiện thương hiệu sở hữu 35 cửa hàng trên toàn quốc, tăng 157% về quy mô mạng lưới so với năm trước.

Every Half theo đuổi mô hình cà phê đặc sản với cách tiếp cận hiện đại, chú trọng trải nghiệm người dùng. Các cửa hàng được thiết kế theo phong cách tối giản, không gian mở, kết hợp giữa pha máy và các phương pháp pha thủ công, hướng đến nhóm khách hàng ngày càng quan tâm đến nguồn gốc hạt cà phê, quy trình chế biến và chất lượng ly cà phê.

Điểm khác biệt của thương hiệu là tham gia trực tiếp vào toàn bộ chuỗi giá trị, từ phát triển giống, sơ chế, lên men, rang xay cho đến phục vụ tại cửa hàng. Every Half hiện hợp tác với các nông hộ và hợp tác xã tại Điện Biên, Lâm Đồng và Đắk Lắk nhằm xây dựng vùng nguyên liệu ổn định, đạt tiêu chuẩn chất lượng cao. Song song với việc phát triển cà phê Việt, doanh nghiệp cũng cho biết đang tuyển chọn nhiều dòng cà phê chất lượng từ các quốc gia khác để phục vụ khách hàng.

Every Half tham gia trực tiếp vào toàn bộ chuỗi giá trị, từ phát triển giống, sơ chế, lên men, rang xay cho đến phục vụ tại cửa hàng.

Ngay từ khi thành lập, Every Half đặt mục tiêu đưa cà phê Việt Nam ra thế giới, đồng thời khẳng định Việt Nam có thể sản xuất cà phê đặc sản đạt tiêu chuẩn quốc tế, không chỉ với Arabica mà cả Fine Robusta.

Năm 2025, thương hiệu ghi dấu ấn khi giành giải Vàng tại Global Coffee Awards (Mỹ) với sản phẩm Fine Robusta. Doanh nghiệp cũng quy tụ nhiều quán quân Barista Việt Nam tham gia các giải vô địch Barista thế giới.

Ở thị trường quốc tế, từ tháng 5/2025, Every Half bắt đầu thử nghiệm xuất khẩu cà phê rang thành phẩm dưới thương hiệu riêng và phân phối trên các sàn thương mại điện tử tại Bắc Mỹ, đánh dấu bước đi đầu tiên trong kế hoạch tiếp cận người tiêu dùng toàn cầu.

Sau vòng gọi vốn mới, Every Half đặt mục tiêu tăng doanh thu gần gấp ba lần so với cùng kỳ năm trước thông qua việc mở rộng hệ thống cửa hàng, phát triển kênh thương mại điện tử và đẩy mạnh mảng hàng tiêu dùng đóng gói (CPG).

"Tham vọng của chúng tôi không phải là xây dựng chuỗi cà phê lớn nhất, mà là xây dựng một công ty cà phê đặc sản Việt Nam đạt đẳng cấp thế giới", ông Võ Duy Phú, đồng sáng lập kiêm Tổng giám đốc Every Half chia sẻ.

Bên cạnh việc mở rộng quy mô, doanh nghiệp cho biết sẽ tiếp tục đầu tư vào nghiên cứu công nghệ sơ chế và lên men, nâng cao năng lực rang xay cũng như công suất sản xuất nhằm cải thiện chất lượng và sự ổn định của sản phẩm.

Theo dự báo, thị trường cà phê đặc sản toàn cầu có thể đạt quy mô 183 tỷ USD vào năm 2030, với tốc độ tăng trưởng trung bình khoảng 10,4% mỗi năm. Trong bối cảnh nhu cầu ngày càng gia tăng, Every Half kỳ vọng đưa trải nghiệm cà phê Việt đến gần hơn với người tiêu dùng quốc tế thông qua các sản phẩm đạt giải thưởng, liên tục đổi mới và xây dựng các mối quan hệ hợp tác dài hạn xuyên suốt chuỗi giá trị cà phê.