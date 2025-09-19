Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Từng khẳng định “không bao giờ xác định lỗ mà vẫn làm”: Bao giờ Hòa Phát sẽ đạt điểm hòa vốn ở dự án ray thép đường sắt tốc độ cao?

19-09-2025 - 11:32 AM | Bất động sản

Công ty chứng khoán ước tính nếu Hòa Phát tiêu thụ được khoảng 70% công suất thiết kế (tương đương 500.000 tấn/năm), nhà máy sản xuất ray thép tàu cao tốc sẽ bắt đầu hòa vốn.

Ngày 19/8 vừa qua, CTCP Tập đoàn Hòa Phát (HoSE: HPG) đã khởi công nhà máy sản xuất ray thép tàu cao tốc và thép hình đặc biệt tại Dung Quất – Quảng Ngãi, nhằm cung cấp sản phẩm cho các dự án trọng điểm quốc gia như dự án đường sắt tốc độ cao Bắc – Nam, dự án đường sắt Hải Phòng – Hà Nội – Lào Cai, và nhiều dự án đường sắt đô thị tại Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh.

Trước đó, hồi cuối tháng 5, Hòa Phát và Tập đoàn SMS group (Đức) đã ký hợp đồng cung cấp công nghệ và dây chuyền sản xuất thép ray và thép hình với công suất 700.000 tấn/năm.

Theo thông tin từ phía tập đoàn, đây là hệ thống dây chuyền hiện đại nhất của châu Âu với hệ thống giá cán 4 trục siêu linh hoạt, mang đến độ chính xác vượt trội, đảm bảo chất lượng đồng nhất cho sản phẩm theo đúng tiêu chuẩn về đường sắt cao tốc quốc tế. Hiện tại, 90% dây chuyền cán thép ray trên thế giới sử dụng công nghệ, thiết bị của SMS group.

Với việc đầu tư này, Tập đoàn Hòa Phát sẽ trở thành doanh nghiệp duy nhất ở Đông Nam Á sản xuất được thép ray cho đường sắt cao tốc. Hòa Phát kỳ vọng sẽ xuất xưởng lô ray đầu tiên cho đường sắt tốc độ cao vào quý 1/2027.

Trước đó trong lần chia sẻ với truyền thông vào tháng 5, ông Nguyễn Việt Thắng – Tổng Giám đốc Hòa Phát cho biết, tập đoàn chưa đưa ra con số cụ thể về lợi nhuận. Vì vậy, nói rằng Tập đoàn không quan tâm đến lợi nhuận là không chính xác.

Từng khẳng định “không bao giờ xác định lỗ mà vẫn làm”: Bao giờ Hòa Phát sẽ đạt điểm hòa vốn ở dự án ray thép đường sắt tốc độ cao?- Ảnh 1.

Vietcap ước tính lợi nhuận trước thuế hàng năm của nhà máy sản xuất ray thép tàu cao tốc là 773 tỷ đồng.

Theo CEO, lợi nhuận luôn là mục tiêu cốt lõi, bởi đó cũng chính là quyền lợi của cổ đông. Hòa Phát không tham gia các dự án chỉ để khẳng định tên tuổi. Chính vì vậy, trong mọi kế hoạch đầu tư dù đang triển khai hay chuẩn bị khởi động, Tập đoàn luôn cân nhắc kỹ lưỡng và hành động thận trọng.

"Chúng tôi không bao giờ xác định lỗ mà vẫn đâm đầu vào làm", ông Thắng nhấn mạnh.

Lãnh đạo Hòa Phát cũng chia sẻ thêm rằng, với các dự án thông thường, HPG chỉ triển khai khi thấy khả năng đạt hiệu quả lên đến 90%. Tuy nhiên, với lĩnh vực mở ngành như sản xuất thép ray cho đường sắt tốc độ cao, Tập đoàn vẫn chấp nhận mức hiệu quả 50% vì tiềm năng phát triển lâu dài và khả năng mở rộng sang nhiều dự án khác.

Theo báo cáo phân tích từ Vietcap, dựa trên kế hoạch đầu tư, dự án được dự phóng sẽ tạo ra doanh thu hàng năm khoảng 11.400 tỷ đồng và đóng góp khoảng 150 tỷ đồng vào ngân sách Nhà nước.

Từ con số đóng góp ngân sách dự kiến, Vietcap ước tính lợi nhuận trước thuế hàng năm của nhà máy này là 773 tỷ đồng, tương ứng với biên lợi nhuận trước thuế gần 7%. Con số này được cho là tương đương biên lợi nhuận gộp khoảng 10%, thấp hơn so với các mảng thép khác của Hòa Phát (biên lợi nhuận gộp năm 2024 của tập đoàn đạt 13,3%).

Còn Chứng khoán Bảo Việt cho rằng, với công suất thiết kế 700.000 tấn/năm, nhà máy ray thép đường sắt sẽ cung cấp sản phẩm công nghệ cao, giá trị lớn, đáp ứng nhu cầu đặc thù đang thiếu hụt trong nước, đồng thời góp phần thúc đẩy tăng trưởng kết quả kinh doanh của Tập đoàn.

Nếu tiêu thụ được khoảng 70% công suất thiết kế (tương đương 500.000 tấn/năm), nhà máy sẽ bắt đầu hòa vốn.

Tú An

An Ninh Tiền Tệ

