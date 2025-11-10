UOB nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2025

Việt Nam có thể đạt mức tăng trưởng quanh 7,7% trong năm 2025 – một kết quả đáng khích lệ giữa bối cảnh kinh tế toàn cầu vẫn còn nhiều bất ổn

Tăng trưởng bứt phá giữa thách thức, tỷ giá vẫn chịu áp lực

Ngày 10/11, Ngân hàng UOB (Singapore) vừa công bố Báo cáo Triển vọng kinh tế Việt Nam Quý 4/2025 của Bộ phận Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu.

Kết quả tăng trưởng kinh tế của Việt Nam trong năm 2025 đến nay vượt kỳ vọng, bất chấp các rủi ro từ chính sách thuế của Mỹ. Với mức tăng trưởng 7,85% trong 3 quý đầu năm, triển vọng cả năm vẫn tích cực. Tuy nhiên, do nền so sánh cao trong quý IV/2024, quý cuối năm được dự báo sẽ gặp nhiều thách thức trong bối cảnh căng thẳng thương mại và thuế quan. Do đó, UOB giữ nguyên dự báo tăng trưởng quý IV/2025 ở mức 7,2%, đồng thời điều chỉnh tăng dự báo tăng trưởng cả năm lên 7,7% từ mức 7,5% trước đó. Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu tăng trưởng chính thức 8,3–8,5%, quý IV/2025 sẽ cần đạt mức tăng trưởng rất cao, từ 9,7–10,5%.

Với kết quả tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ trong 9 tháng đầu năm và chưa có dấu hiệu giảm tốc, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) hiện có ít dư địa để nới lỏng chính sách tiền tệ. Trong khi đó, áp lực lạm phát vẫn hiện hữu, với mức lạm phát tháng 9 đạt 3,38% so với cùng kỳ, tăng nhẹ so với mức 3,24% của tháng 8. Tính từ đầu năm, lạm phát trung bình đạt 3,3% (tổng thể) và 3,2% (lạm phát cơ bản), trong đó lạm phát cơ bản đã vượt mức của năm 2024 (2,9%) và năm 2023 (3%).

Mặc dù mối tương quan giữa tỷ giá USD/VND và chỉ số DXY (sức mạnh đồng USD) còn hạn chế, VND thường phản ứng chậm hơn so với các đồng tiền khác trong khu vực khi USD suy yếu. Đặc biệt, khi Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dự kiến tiếp tục cắt giảm lãi suất, tỷ giá trong nước có thể ổn định hơn từ quý I/2026.

Theo dự báo, tỷ giá USD/VND sẽ ở mức 26.400 trong quý IV/2025, sau đó giảm dần xuống 26.300 (quý I/2026), 26.200 (quý II/2026) và 26.100 (quý III/2026).

Ông Suan Teck Kin, Giám đốc Khối Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu, Ngân hàng UOB (Singapore)

Ông Suan Teck Kin, Giám đốc Khối Nghiên cứu thị trường và Kinh tế toàn cầu, Ngân hàng UOB (Singapore) chia sẻ: Triển vọng đến cuối năm 2025 vẫn tích cực nhờ vào kết quả hoạt động mạnh mẽ trong ba quý đầu năm, đặc biệt là ở lĩnh vực xuất khẩu. Hiện tại, Việt Nam là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất ASEAN với mức dự báo hơn 7%, vượt qua Indonesia (5%), Malaysia (4,6–5,3%), Singapore (3.52%) và Thái Lan (2–3%). Ngành sản xuất là yếu tố tạo sự khác biệt và là động lực chính, mang lại giá trị gia tăng cao hơn so với các ngành dựa vào tài nguyên như nông nghiệp hay khai khoáng, qua đó củng cố vị thế vững chắc của Việt Nam trong khu vực.

Ảnh hưởng thuế quan Hoa Kỳ: Cẩn trọng về tác động có thể đến muộn

Một yếu tố đáng chú ý là chính sách thuế mới của Mỹ. Các chuyên gia UOB cho rằng, còn nhiều rủi ro vẫn hiện hữu. Hiện chưa có hướng dẫn cụ thể về cách định nghĩa "trung chuyển" cũng như cơ chế áp thuế cho từng ngành. Đặc biệt, ngành nội thất (HS94) – chiếm khoảng 10% tổng kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang Mỹ – sẽ là lĩnh vực chịu ảnh hưởng rõ nhất khi các biện pháp thuế có hiệu lực đầy đủ.

Việt Nam hiện là nền kinh tế có độ mở lớn, khi xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ chiếm tới 83% GDP, chỉ sau Singapore trong ASEAN. Do đó, bất kỳ thay đổi nào từ chính sách thương mại Mỹ đều có thể tác động mạnh.

Vì vậy, dù nền kinh tế Việt Nam vẫn giữ triển vọng tích cực, quý IV/2025 được dự báo sẽ đối mặt nhiều thách thức do nền so sánh cao của quý IV/2024 và các rào cản thương mại mới. Các tổ chức quốc tế hiện giữ nguyên dự báo tăng trưởng quý IV ở mức 7,2%, song nâng dự báo tăng trưởng cả năm 2025 lên 7,7% từ 7,5% trước đó.

Để đạt mục tiêu chính thức 8,3–8,5%, GDP quý IV/2025 sẽ phải tăng từ 9,7–10,5%, một con số rất thách thức trong bối cảnh hiện nay.

Theo Cục Thống kê, GDP thực tế của Việt Nam trong quý III/2025 tăng 8,23% so với cùng kỳ năm trước, bất chấp tác động từ các chính sách thuế quan của Mỹ. Đây là mức tăng cao nhất kể từ quý III/2022, thời điểm nền kinh tế phục hồi mạnh sau đại dịch COVID-19 với mức tăng 14,4%.

Kết quả này nối tiếp đà tăng 8,19% trong quý II (đã điều chỉnh từ 7,96%), vượt xa dự báo của Bloomberg (7,2%) và mức 7,6% của các tổ chức nghiên cứu độc lập. Tính chung 9 tháng đầu năm 2025, GDP Việt Nam tăng 7,85% so với cùng kỳ, củng cố vị thế là một trong những nền kinh tế tăng trưởng nhanh nhất khu vực.

Thành tích trên phần lớn đến từ xuất khẩu và sản xuất. Trong 9 tháng, kim ngạch xuất khẩu tăng 16%, trong đó xuất khẩu sang Mỹ tăng 27,7% – một con số đáng chú ý khi Mỹ vẫn duy trì mức thuế nhập khẩu. Sản xuất công nghiệp tăng 10,8%, cao hơn mức 9,4% của cùng kỳ năm 2024.

Chỉ số PMI ngành sản xuất tiếp tục duy trì trên ngưỡng 50 trong ba tháng liên tiếp, cho thấy niềm tin doanh nghiệp đang phục hồi. Dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) cũng tăng tốc, đạt 18,8 tỷ USD, tăng 8,5% so với cùng kỳ. Nếu xu hướng này tiếp diễn, FDI cả năm có thể tiệm cận mức kỷ lục 25,4 tỷ USD đạt được năm 2024.