Vay ngân hàng để đầu tư kinh doanh chứng khoán có được không?

Trả lời:

Điều 8 Thông tư 39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng (đã được sửa đổi, bổ sung) quy định về những nhu cầu vốn không được cho vay, trong đó không bao gồm nhu cầu vốn vay để đầu tư kinh doanh chứng khoán.

Ngoài ra, theo quy định tại khoản điểm g khoản 2 Điều 22 Thông tư 39: “2. Quy định nội bộ về cho vay của tổ chức tín dụng được thực hiện trong toàn hệ thống và phải có tối thiểu các nội dung cụ thể sau: “g)… Kiểm soát việc cho vay để đầu tư kinh doanh chứng khoán;...”.

Như vậy, Thông tư 39 chỉ có quy định về việc TCTD phải xây dựng nội dung về kiểm soát việc cho vay để đầu tư kinh doanh chứng khoán tại quy định nội bộ về cho vay của TCTD, không có quy định về việc TCTD không được phép cấp tín dụng với mục đích đầu tư kinh doanh chứng khoán.