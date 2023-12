Về xem bí quyết sống lâu trên 100 tuổi ở vùng đất được mệnh danh là “xã trường thọ”

102 tuổi vẫn tự tay quán xuyến các công việc nhà

Xã Chuyên Ngoại (huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam) được cư dân địa phương mệnh danh là "làng trường thọ" do có tổng cộng 9.000 nhân khẩu, hiện tổng số hội viên của hội người cao tuổi của xã Chuyên Ngoại hiện là 1971 hội viên chiếm khoảng 15% dân số xã, trong đó số người cao tuổi từ 90 tuổi trở lên là gần 200 cụ, trong khoảng từ 70-90 tuổi vẫn tham gia làm kinh tế là 594 cụ.

Mặc dù đã ở độ tuổi cao, nhưng nhiều cụ ở địa phương vẫn tích cực tham gia các hoạt động và đóng góp cho gia đình hàng ngày của họ. Bên cạnh đó, ở Chuyên Ngoại còn nổi tiếng với những bí quyết đặc biệt giúp các cụ duy trì cuộc sống hạnh phúc và khỏe mạnh.

Cụ Vũ Thị Niệm (1921) là một trong những người cao tuổi nhất ở xã. Năm nay cụ Niệm đã 102 tuổi, có hơn 40 cháu chắt nội ngoại. Dù tuổi cao nhưng cụ vẫn hồng hào, khỏe mạnh, đôi mắt tinh anh, không cần phải đeo kính.

Cụ Vũ Thị Niệm tuy đã 102 tuổi nhưng hàng ngày vẫn quét nhà nấu cơm

Ngạc nhiên hơn là những việc cơm nước trong gia đình vẫn do mình tay cụ quán xuyến dù các con các cháu khuyên ngăn. Thời trước mang gánh nặng chăm lo gia đình nhưng cụ bà khi ấy hay bây giờ vẫn luôn sống rất đơn giản, không nặng nề tính toán. Khi được hỏi về bí quyết gì giúp cụ Niệm minh mẫn, tinh tường như vậy, cụ Niệm chia sẻ:

“Tôi chỉ sống thanh thản và vui vẻ cho bản thân. Thêm vào đó, làm việc nhà cũng giúp tôi rèn luyện sức khỏe, rèn luyện sự dẻo dai. Đời sống mỗi thời một khác nên việc nấu cơm cũng nhàn hơn rất nhiều chỉ có là vo gạo rồi cắm điện thôi chứ không cần đun như ngày xưa. Xong thì vừa dọn dẹp nhà xung quanh vừa quét sân quét nhà cho cháu…..”

Ông Tuấn - người con trai út của cụ Niệm, hiện đang nuôi dưỡng cụ chia sẻ, cụ hàng ngày sống rất thanh thản và vui vẻ với con cháu, chan hòa với hàng xóm xung quanh. Cụ cũng là người sống tình cảm, trước tới nay chưa thấy giận hờn, oán trách ai điều gì.

Mỗi ngày cụ chỉ ăn rau chấm vừng và thường xuyên tập thể dục, hay quét cả một khoảng sân rộng rồi dọn dẹp vườn mỗi khi con cháu vắng nhà. Có lẽ cũng bởi vậy mà cụ vẫn mạnh khoẻ đến giờ.

Ông Vũ Khắc Nguyên vẫn rất khỏe mạnh, nước da trắng hồng

Cạnh thôn nhà cụ Niệm, là gia đình cụ ông Vũ Khắc Nguyên 99 tuổi, thôn Quan Phố. Tuy tuổi cao nhưng cụ vẫn rất mạnh khỏe, nước da trắng. Hàng ngày cụ vẫn thường đi bộ khắp thôn xóm. Giống như cụ Niệm, từ những việc như ăn uống, sinh hoạt cụ Nguyên vẫn tự lo được cho bản thân, chưa phải nhờ đến sự giúp đỡ của các con, các cháu.

Cụ Nguyên cũng rất hiếm khi bị ốm. Cụ chia sẻ lý do cụ sống đến tuổi này vẫn còn minh mẫn và tinh tường như vậy có lẽ là do môi trường, do đất, do nước của làng trong sạch, chế độ ăn uống từ xưa của các cụ cũng ít độc hại. Cụ Nguyên cũng rất hiếm khi bị ốm.

Trường thọ phải đi liền với sống khỏe

Điều đặc biệt không chỉ nằm ở những con số tính tuổi thọ. Các bô lão ở “xứ trường thọ” quan niệm muốn sống lâu phải đi liền với sống khỏe. Chính vì vậy họ chú tâm đến bảo vệ sức khỏe ngay trong chính những thói quen nhỏ nhặt hàng ngày. Hơn nữa, những bí quyết sống lâu của họ chẳng hề xa xôi hay tốn kém, ai cũng có thể học theo.

Tiếp tục chặng đường đến thăm nhà các cụ cao niên trong xã trường thọ Chuyên Ngoại. Chúng tôi đến nhà cụ Nguyễn Thị Nguyên (1922), 101 tuổi ở thôn Yên Lệnh. Cụ Nguyên tuổi cao nhưng cụ vô cùng minh mẫn, cụ nói rằng để có được sức khỏe và trí tinh anh như thế này, bí quyết của cụ đơn giản lắm. Đó là phải cười thật nhiều và ít giận ai được lâu, cùng với lối sống lành mạnh, dù chẳng được ăn cao lương mỹ vị bao giờ nhưng cụ vẫn thấy khỏe mạnh.

Điểm chung dễ nhận thấy nhất ở các cụ trong xã Chuyên Ngoại là ai cũng sống vui vẻ, chan hòa và thân thiện. Dù các cụ ông, cụ bà nơi đây thời trẻ đều lao động chân tay vất vả mưu sinh nhưng họ vẫn không hề buồn phiền về cuộc sống.

Người dân xã Chuyên Ngoại sống chan hòa, gần gũi với thiên nhiên. Với cấu trúc vườn nhà truyền thống đậm bản sắc làng quê Việt Nam, nơi đây tựa như “thiên đường” nghỉ ngơi giữa chốn phồn hoa đô thị. Ngoài ra, Hội Người cao tuổi ở xã Chuyên Ngoại luôn đi đầu trong các hoạt động sinh hoạt văn nghệ, lập ra nhiều câu lạc bộ là nơi để các cụ gặp gỡ, tâm sự, chia sẻ ngọt bùi...