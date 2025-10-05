Vì sao người giàu giải thích chia sẻ về các vấn đề đầu tư?

Trong cuộc sống, luôn có những người thích lên mạng “khoe giàu” bằng cách hết đăng ảnh xe sang lại khoe đồ hiệu, lúc uống cà phê sang chảnh lại check-in đi ăn đồ Tây. Nhìn qua, cuộc sống của họ mỗi ngày đều như đi nghỉ dưỡng.

Thế nhưng, nếu chịu khó để ý một chút, bạn sẽ phát hiện ngay những người đó, đa phần chỉ là “giả giàu” mà thôi. Bởi càng dồn hết tâm sức để tạo ra hình ảnh thượng lưu thì càng dễ để lộ nhiều sơ hở.

Và lên mạng, những người giàu giả thường ẩn mình sau mấy kiểu hành động dưới đây:

Suốt ngày khoe đồ hiệu, lúc nào cũng có mẫu mới nhất

Mở album của họ ra thấy toàn ảnh túi xách, giày dép, đồng hồ,… hàng hiệu nối tiếp nhau. Nhưng bạn thử nghĩ xem, người giàu thật thì ai lại ngày nào cũng khoe những thứ đó?

Thực tế, trên trang cá nhân của những người thực sự giàu, gần như chẳng thấy loại status hay hình ảnh khoe của như vậy. Vì người giàu thật không phải vì mua được đồ hiệu, mà bản thân họ mới là thứ đáng giá nhất. Sự giàu có của họ là thật, không cần dùng đến một chiếc túi hay cái đồng hồ để chứng minh.

Tôi có một người bạn, ngày nào cũng thấy cô ấy đăng ảnh khoe túi hiệu, giày mới. Nhưng hôm tôi đến nhà chơi thì phát hiện, ngay cả bữa cơm đàng hoàng mời khách cô ấy cũng không lo nổi. Suốt nhiều tháng nay, mỗi ngày cô ấy đều sống trong sự thấp thỏm lo trả nợ tiền nhà.

Hóa ra, những món đồ kia đều mua trả góp hoặc là hàng fake. Cái gọi là khoe giàu, chỉ là một màn biểu diễn rỗng tuếch cho người khác xem.

(Ảnh minh họa)

Ăn ở đâu cũng phải chụp ảnh, check-in địa điểm

Có những người, dù chỉ ăn ở nhà hàng bình thường, cũng nhất quyết phải chụp ảnh, đăng định vị, sợ thiên hạ không biết họ lại đi ăn “sang chảnh”.

Nhưng thực tế, người giàu thật lại chẳng mấy bận tâm đến chuyện hình thức ăn uống. Với họ, ăn gì cũng được, quan trọng là thoải mái, thường thích kín đáo và tự nhiên.

Ngược lại, những người luôn thích đăng ảnh nhà hàng sang, chụp cho ra vẻ hoành tráng… đa phần chỉ đang cố “làm màu”, bỏ ít tiền mà muốn tỏ ra đẳng cấp.

Một đồng nghiệp từng kể với tôi, cô ấy có một người bạn quen qua mạng. Mỗi ngày người bạn này đều đăng ảnh ăn ở nhà hàng cao cấp, còn chọn góc chụp rất cầu kỳ. Nhưng rồi một lần đi ăn chung, lúc gọi món thì làm ra vẻ sành điệu, đến khi thanh toán thì cô ấy lại giả vờ không nghe thấy khi người khác nhắc đến chuyện trả tiền.

Loại giả giàu này, kỳ thực chỉ là tự lừa dối chính mình.

(Ảnh minh họa)

Thường xuyên chia sẻ về đầu tư và câu chuyện thành công

Người giàu thật, vốn chẳng cần phải khoe khoang mình đầu tư kiếm được bao nhiêu. Họ sớm đã có đội ngũ chuyên nghiệp quản lý tài sản rồi.

Còn những người suốt ngày đăng bài về lợi nhuận đầu tư, về tự do tài chính, kèm theo mấy bài dài lê thê kiểu truyền động lực, “tôi làm được bạn cũng làm được”,... thường chỉ là dựng lên một hình ảnh giả tạo của người thành công.

Nhìn thì có vẻ truyền cảm hứng nhưng thực chất là để thu hút sự chú ý, khiến người khác tưởng rằng họ sống rất sung túc.

Tôi có một người họ hàng xa, ngày nào cũng đăng lên mạng với nội dung kiểu “ngày hôm nay kiếm được có 50 triệu, chán thế”, rồi suốt ngày chia sẻ mấy câu về đầu tư, “tự lo mới tự do tài chính”,...

Nhưng thực tế, anh ta chỉ đầu vài quỹ đầu tư nhỏ, chẳng có lời lãi gì đáng kể. Ngược lại, mỗi sáng vẫn phải dậy sớm thức khuya, làm công ăn lương như bao người, hoàn toàn chẳng giống hình ảnh một ông chủ thành công như anh ta khoe.

Kết lại

Thật ra trên mạng có muôn hình vạn trạng kiểu giả giàu, chung quy cũng chỉ là vì sĩ diện, vì muốn giữ thể diện. Còn sự giàu có thật sự, không nằm ở những tấm ảnh khoe khoang trên mạng, mà nằm sâu trong con người bạn. So với việc cố gắng giả vờ, chi bằng hãy sống thật, vững vàng từng bước trong cuộc sống.