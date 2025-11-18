Viconship sắp thu gần 90 tỷ đồng cổ tức từ Cảng Xanh Vip

Mới đây, CTCP Cảng Xanh Vip (MCK: VRG, sàn UPCoM) đã có văn bản thông báo về ngày 27/11/2025 là ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2025.

Theo đó, Cảng Xanh Vip dự kiến tạm ứng cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện 20%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 2.000 đồng.

Với hơn 82,2 triệu cổ phiếu VGR đang lưu hành trên thị trường, ước tính Cảng Xanh Vip sẽ phải chi khoảng hơn 164,4 tỷ đồng cho đợt tạm ứng cổ tức cho cổ đông lần này.

Tính đến ngày 30/9/2025, CTCP Container Việt Nam (Viconship, MCK: VSC, sàn HoSE) đang sở hữu 54,35% vốn điều lệ của Cảng Xanh Vip, tương đương sở hữu gần 44,7 triệu cổ phiếu VGR, ước tính sẽ thu về gần 89,4 tỷ đồng cổ tức.

Ảnh minh họa

Ngay trước thềm Cảng Xanh Vip chốt quyền chia cổ tức, CTCP Quản lý quỹ Leadvisors đã mua vào 4,7 triệu cổ phiếu VGR nhằm mục đích tăng tỷ lệ sở hữu. Giao dịch được thực hiện vào ngày 11/11/2025.

Sau giao dịch, Quản lý quỹ Leadvisors đã tăng sở hữu cổ phiếu VGR từ gần 6,6 triệu cổ phiếu lên gần 11,3 triệu cổ phiếu, tương đương tỷ lệ sở hữu tăng từ 7,98% lên 13,7% vốn tại Cảng Xanh Vip.

Theo dữ liệu giao dịch ghi nhận trên sàn UPCoM, ngày 11/11/2025, đã có 4,7 triệu cổ phiếu VGR được giao dịch thỏa thuận với tổng giá trị gần 228 tỷ đồng, tương đương với giá 48.500 đồng/cổ phiếu.

Về tình hình kinh doanh, lũy kế 9 tháng đầu năm 2025, Cảng Xanh Vip mang về doanh thu thuần hơn 875,8 tỷ đồng, tăng 8,6% so với 9 tháng đầu năm 2024; lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp đạt gần 361,7 tỷ đồng, tăng 33,8%.

Tính đến ngày 30/9/2025, tổng tài sản của Cảng Xanh Vip tăng 19,4% so với đầu năm, lên mức gần 1.423,7 tỷ đồng. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền hơn 497,2 tỷ đồng, chiếm 34,9% tổng tài sản; đầu tư tài chính ngắn hạn gần 351,4 tỷ đồng, chiếm 24,7% tổng tài sản.

Bên kia bảng cân đối kế toán, tổng nợ phải trả đang ở mức hơn 200,5 tỷ đồng, tăng 3,5% so với đầu năm. Trong đó, khoản dự phòng phải trả ngắn hạn ghi nhận 76 tỷ đồng, chiếm 37,9% tổng nợ.