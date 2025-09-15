Việt Nam sẽ có khu công nghiệp mới, hướng đến thu hút ngành 7.000 tỷ USD

Mới đây, Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị công bố đồ án quy hoạch phân khu xây dựng Khu công nghiệp Bắc Hồng Lĩnh. Đây là một trong những bước đi quan trọng nhằm cụ thể hóa định hướng phát triển công nghiệp của tỉnh trong giai đoạn mới.

Dự án tổng diện tích nghiên cứu khoảng 313,51 ha. Trong đó, diện tích lập quy hoạch gần 270 ha, phần còn lại hơn 43 ha là khu vực khớp nối hạ tầng kỹ thuật.

Đơn vị tư vấn lập quy hoạch là liên danh Công ty CP tư vấn đầu tư xây dựng ACI Miền Trung và Công ty CP tư vấn Việt Delta.

Khu công nghiệp Bắc Hồng Lĩnh được định hướng phát triển theo mô hình khu công nghiệp chuyên ngành, đầu tư đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, hiện đại. Ngoài các nhà xưởng sản xuất, khu công nghiệp sẽ có hệ thống công trình dịch vụ, tiện ích công cộng phục vụ cho công nhân và người lao động.

Các ngành sản xuất dự kiến thu hút bao gồm: Điện tử, máy vi tính, thiết bị điện, sản phẩm quang học, máy móc, kim loại, sản phẩm từ kim loại đúc sẵn. Bên cạnh đó, Bắc Hồng Lĩnh cũng hướng đến các ngành công nghiệp năng lượng mới, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, năng lượng thông minh. Đáng chú ý, ngành giấy được xác định là một trong những ngành chính.

Trong đó, các ngành công nghiệp năng lượng mới, năng lượng sạch, năng lượng tái tạo, năng lượng thông minh là các ngành nhiều tiềm năng, có giá trị thị trường cao. Cụ thể, năng lượng tái tạo (renewable energy) có uy mô thị trường năm 2024 được ước trong khoảng 1,0 – 1,51 nghìn tỷ USD. Grand View Research dự báo 4,86 nghìn tỷ USD vào 2033.

Còn năng lượng sạch (clean energy), ghi nhận từ một số báo cáo thương mại "định nghĩa hẹp" (tập trung vào công nghệ/thiết bị sạch) cho quy mô khoảng 0,87 – 0,99 nghìn tỷ USD năm 2024. Riêng dòng vốn đầu tư, IEA cho rằng khoảng 2 nghìn tỷ USD được đầu tư vào clean energy năm 2024.

Với năng lượng mới/chuyển dịch năng lượng (new energy/energy transition), nếu hiểu theo nghĩa rộng (gồm tái tạo, lưới điện, lưu trữ, xe điện, hydro sạch…), Fortune Business Insights ước "Energy Transition Market" đạt 2,06 nghìn tỷ USD năm 2024, dự báo 6,47 nghìn tỷ USD năm 2032.

Trong khi đó, năng lượng thông minh (smart energy/smart grid) khoảng 176 – 192 tỷ USD năm 2024 (IMARC, Precedence Research). Còn MarketsandMarkets dự báo 161 tỷ USD năm 2029.