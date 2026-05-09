Việt Nam vừa tặng láng giềng của Ấn Độ một món quà ý nghĩa nặng 100 tấn, hỗ trợ lĩnh vực đóng góp 8% GDP

Theo Minh Hằng | 09-05-2026 - 21:01 PM | Thị trường

Món quà này của Việt Nam có ý nghĩa với lĩnh vực quan trọng của quốc gia Nam Á.

Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, sáng 8/5. Ảnh: TTXVN

Theo TTXVN, sáng 8/5, trong khuôn khổ chuyến thăm cấp Nhà nước tới Sri Lanka, ngay sau hội đàm cấp cao, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Sri Lanka Anura Kumara Dissanayake đã chứng kiến Lễ trao các văn kiện hợp tác giữa các bộ, ngành hai nước.

Hợp tác kinh tế, thương mại giữa Việt Nam và Sri Lanka còn rất nhiều tiềm năng, dù hiện tại kim ngạch chỉ đạt hơn 200 triệu USD. Tuy nhiên, với việc Sri Lanka ổn định tình hình và đưa đất nước vào quỹ đạo phát triển, đây sẽ là thị trường rất tiềm năng cho các doanh nghiệp Việt Nam để thúc đẩy xuất khẩu, đầu tư trong tương lai.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Anura Kumara Dissanayake chứng kiến lễ trao các văn kiện hợp tác giữa 2 nước. Ảnh: TTXVN

Đáng chú ý, nhân dịp này, Việt Nam tặng Chính phủ và nhân dân Sri Lanka món quà là 100 tấn ure và supe phốt phát. Được biết, đây là hai loại phân bón vô cơ phổ biến nhất trong nông nghiệp, có vai trò cốt lõi trong việc cung cấp dinh dưỡng thiết yếu cho cây trồng.

Nông nghiệp hiện là một trong những lĩnh vực đóng vai trò trụ cột quan trọng trong nền kinh tế của Sri Lanka, khi chiếm hơn 8% tổng sản phẩm quốc nội (GDP) của quốc gia trong năm 2025.

Việt Nam sẽ hỗ trợ Sri Lanka phân bón và máy móc nông nghiệp

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Hoàng Trung làm việc với Đại sứ Poshitha Perera về tháo gỡ vướng mắc trong hợp tác nông nghiệp với Sri Lanka, chiều 28/4. Ảnh: Mae

Trước đó, vào ngày 28/4, theo thông tin từ Bộ Nông nghiệp và Môi trường, Thứ trưởng Hoàng Trung tiếp và làm việc với ông Poshitha Perera, Đại sứ Sri Lanka tại Việt Nam.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường khẳng định, mối quan hệ hợp tác nông nghiệp giữa Việt Nam và Sri Lanka đã có nhiều chương trình cụ thể và nổi bật trong các lĩnh vực thủy sản, chăn nuôi, thú y. Đặc biệt, hai nước cũng đã ký kết một số văn bản hợp tác và đạt được những kết quả bước đầu đáng ghi nhận.

Thứ trưởng nhấn mạnh, tuy kim ngạch thương mại nông, lâm, thủy sản giữa hai bên hiện còn khiêm tốn, nhưng vẫn còn nhiều dư địa để mở rộng trong thời gian tới.

Tại buổi tiếp, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường mong muốn phối hợp với Đại sứ quán Sri Lanka để thống nhất cách thức triển khai các lĩnh vực hợp tác nông nghiệp mà Sri Lanka có nhu cầu.

Theo đó, Thứ trưởng đề nghị phía Sri Lanka cung cấp chủng loại máy nông nghiệp dự kiến hỗ trợ thí điểm tại nước bạn và đơn vị tiếp nhận để hai bên có cơ sở triển khai hiệu quả. Với đề nghị hỗ trợ phân bón, theo Thứ trưởng, Sri Lanka cần làm rõ nhu cầu thực tế để thuận lợi trong việc kết nối với các doanh nghiệp.

Về phía Sri Lanka, Đại sứ đánh giá cao chất lượng và sản lượng phân bón của Việt Nam, đồng thời bày tỏ mong muốn hai bên thúc đẩy hợp tác lâu dài trong lĩnh vực này. Đại sứ ấn tượng với khả năng vận hành hệ thống công nghệ trong nông nghiệp của Việt Nam, nhất là mô hình chuyên canh cây trồng theo mùa vụ.

Đại sứ Poshitha Perera nhấn mạnh, với sự hỗ trợ kịp thời, chặt chẽ từ phía Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã giúp Sri Lanka tích lũy thêm kinh nghiệm và kiến thức trong phát triển nông nghiệp. Trong số đó, lĩnh vực phân bón và chuyển giao công nghệ được xem là trụ cột quan trọng. Về tầm nhìn dài hạn, hợp tác này không chỉ hỗ trợ sản xuất mà còn mang lại lợi ích thương mại rõ rệt.

Đại sứ Sri Lanka tại Việt Nam cho rằng, khu vực ĐBSCL của Việt Nam có nhiều điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng tương đồng với Sri Lanka. Do đó, các loại máy móc, công nghệ nông nghiệp của Việt Nam hoàn toàn có thể phù hợp để chuyển giao và áp dụng tại đây.

Hai bên cũng thống nhất tăng cường trao đổi thông tin, thúc đẩy kết nối doanh nghiệp và cụ thể hóa các nội dung hợp tác, qua đó hướng tới nâng cao hiệu quả hợp tác nông nghiệp Việt Nam - Sri Lanka trong thời gian tới.

Các văn kiện hợp tác giữa Việt Nam - Sri Lanka được trao ngày 8/5 gồm có: Bản ghi nhớ giữa Học viện Cảnh sát nhân dân, Bộ Công an Việt Nam và Học viện Cảnh sát quốc gia, Bộ Công an và các vấn đề Nghị viện Sri Lanka về hợp tác trong đào tạo cảnh sát và nghiên cứu khoa học.

Bản ghi nhớ hợp tác giữa Bộ Khoa học và Công nghệ Việt Nam và Bộ Khoa học và Công nghệ Sri Lanka về các lĩnh vực khoa học và công nghệ.

Bản ghi nhớ giữa Bộ Dân tộc và Tôn giáo Việt Nam và Bộ Phật giáo, Tôn giáo và Văn hóa Sri Lanka.

Bản ghi nhớ về hợp tác văn hóa giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Phật giáo, Tôn giáo và Văn hóa Sri Lanka.

Bản ghi nhớ hợp tác trong lĩnh vực Thông tin và Truyền thông giữa Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam và Bộ Y tế và Truyền thông đại chúng Sri Lanka.

